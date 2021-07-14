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Президента Бразилии госпитализировали с болями в животе, сообщили СМИ
Президента Бразилии госпитализировали с болями в животе, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.07.2021
Президента Бразилии госпитализировали с болями в животе, сообщили СМИ
Президента Бразилии Жаира Болсонару утром в среду госпитализировали с болями в животе, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:51
2021-07-14T14:51
2021-07-14T16:09
жаир болсонару
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бразилия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июл — РИА Новости. Президента Бразилии Жаира Болсонару утром в среду госпитализировали с болями в животе, сообщил новостной портал G1.Он находится в больнице Вооруженных сил, где проходит обследование.Утренние мероприятия президента отменили.Болсонару в сентябре 2018 года ранили во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору, почти за месяц до голосования.У президента была повреждена брыжеечная артерия, которая обеспечивала кровоснабжение кишечника. После этого он перенес несколько операций.
https://ria.ru/20201117/bolsonaru-1585034810.html
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жаир болсонару, минас-жерайс, бразилия, в мире
14:51 14.07.2021 (обновлено: 16:09 14.07.2021)
Президента Бразилии госпитализировали с болями в животе, сообщили СМИ
Портал G1: президента Бразилии Болсонару госпитализировали с болями в животе