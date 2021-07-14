https://ria.ru/20210714/braziliya-1741237187.html

Президента Бразилии госпитализировали с болями в животе, сообщили СМИ

Президента Бразилии госпитализировали с болями в животе, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.07.2021

Президента Бразилии госпитализировали с болями в животе, сообщили СМИ

Президента Бразилии Жаира Болсонару утром в среду госпитализировали с болями в животе, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T14:51

2021-07-14T14:51

2021-07-14T16:09

жаир болсонару

минас-жерайс

бразилия

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июл — РИА Новости. Президента Бразилии Жаира Болсонару утром в среду госпитализировали с болями в животе, сообщил новостной портал G1.Он находится в больнице Вооруженных сил, где проходит обследование.Утренние мероприятия президента отменили.Болсонару в сентябре 2018 года ранили во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору, почти за месяц до голосования.У президента была повреждена брыжеечная артерия, которая обеспечивала кровоснабжение кишечника. После этого он перенес несколько операций.

https://ria.ru/20201117/bolsonaru-1585034810.html

минас-жерайс

бразилия

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2021

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жаир болсонару, минас-жерайс, бразилия, в мире