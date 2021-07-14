https://ria.ru/20210714/brak-1741223316.html
В Кремле прокомментировали рекомендацию ЕСПЧ по однополым бракам
В Кремле прокомментировали рекомендацию ЕСПЧ по однополым бракам - РИА Новости, 14.07.2021
В Кремле прокомментировали рекомендацию ЕСПЧ по однополым бракам
Никакой компромиссной формы регистрации отношений однополых пар искать не нужно, в российской Конституции есть абсолютно однозначная формулировка, заявил... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:20
2021-07-14T13:20
2021-07-14T13:51
европейский суд
россия
европейский суд по правам человека
дмитрий песков
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155615/18/1556151836_0:5:2974:1678_1920x0_80_0_0_d5a4bce8183ebc6f412e73fdde5705ef.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Никакой компромиссной формы регистрации отношений однополых пар искать не нужно, в российской Конституции есть абсолютно однозначная формулировка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее Европейский суд по правам человека назвал отказ российским однополым парам в заключении брака несправедливым, а также рекомендовал ввести юридическую процедуру, которая бы позволяла заключать такие союзы. По мнению ЕСПЧ, отсутствие такой возможности "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни".Песков также отметил, что глава России Владимир Путин на рекомендацию ЕСПЧ никак не реагировал."У нас абсолютно однозначная формулировка в Конституции и абсолютно однозначная цифра граждан России, которые такую однозначную позицию поддерживают", — добавил пресс-секретарь.Он утвердительно ответил на уточнение СМИ, что в этом вопросе президент ориентируется на большинство, которое имеет такое отношение к однополым бракам, и на Основной закон страны, "в который сам и внес эти изменения".Российские власти неоднократно подчеркивали, что официальный брак может быть заключен исключительно между мужчиной и женщиной. При этом отмечалось, что однополые пары в стране не подвергаются ущемлению и преследованиям.
https://ria.ru/20210713/espch-1741152847.html
https://ria.ru/20210713/espch-1741138902.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155615/18/1556151836_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_5780a0908bf4e5d4e5ca24f9db4247e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европейский суд, россия, европейский суд по правам человека, дмитрий песков, владимир путин, в мире
13:20 14.07.2021 (обновлено: 13:51 14.07.2021)
В Кремле прокомментировали рекомендацию ЕСПЧ по однополым бракам
В Кремле заявили, что компромиссной формы регистрации отношений однополых пар искать не нужно