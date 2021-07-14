https://ria.ru/20210714/brak-1741223316.html

В Кремле прокомментировали рекомендацию ЕСПЧ по однополым бракам

В Кремле прокомментировали рекомендацию ЕСПЧ по однополым бракам - РИА Новости, 14.07.2021

В Кремле прокомментировали рекомендацию ЕСПЧ по однополым бракам

Никакой компромиссной формы регистрации отношений однополых пар искать не нужно, в российской Конституции есть абсолютно однозначная формулировка, заявил... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T13:20

2021-07-14T13:20

2021-07-14T13:51

европейский суд

россия

европейский суд по правам человека

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Никакой компромиссной формы регистрации отношений однополых пар искать не нужно, в российской Конституции есть абсолютно однозначная формулировка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее Европейский суд по правам человека назвал отказ российским однополым парам в заключении брака несправедливым, а также рекомендовал ввести юридическую процедуру, которая бы позволяла заключать такие союзы. По мнению ЕСПЧ, отсутствие такой возможности "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни".Песков также отметил, что глава России Владимир Путин на рекомендацию ЕСПЧ никак не реагировал."У нас абсолютно однозначная формулировка в Конституции и абсолютно однозначная цифра граждан России, которые такую однозначную позицию поддерживают", — добавил пресс-секретарь.Он утвердительно ответил на уточнение СМИ, что в этом вопросе президент ориентируется на большинство, которое имеет такое отношение к однополым бракам, и на Основной закон страны, "в который сам и внес эти изменения".Российские власти неоднократно подчеркивали, что официальный брак может быть заключен исключительно между мужчиной и женщиной. При этом отмечалось, что однополые пары в стране не подвергаются ущемлению и преследованиям.

https://ria.ru/20210713/espch-1741152847.html

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