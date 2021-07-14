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В Кремле прокомментировали рекомендацию ЕСПЧ по однополым бракам
В Кремле прокомментировали рекомендацию ЕСПЧ по однополым бракам - РИА Новости, 14.07.2021
В Кремле прокомментировали рекомендацию ЕСПЧ по однополым бракам
Никакой компромиссной формы регистрации отношений однополых пар искать не нужно, в российской Конституции есть абсолютно однозначная формулировка, заявил... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T13:20
2021-07-14T13:51
европейский суд
россия
европейский суд по правам человека
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Никакой компромиссной формы регистрации отношений однополых пар искать не нужно, в российской Конституции есть абсолютно однозначная формулировка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее Европейский суд по правам человека назвал отказ российским однополым парам в заключении брака несправедливым, а также рекомендовал ввести юридическую процедуру, которая бы позволяла заключать такие союзы. По мнению ЕСПЧ, отсутствие такой возможности "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни".Песков также отметил, что глава России Владимир Путин на рекомендацию ЕСПЧ никак не реагировал."У нас абсолютно однозначная формулировка в Конституции и абсолютно однозначная цифра граждан России, которые такую однозначную позицию поддерживают", — добавил пресс-секретарь.Он утвердительно ответил на уточнение СМИ, что в этом вопросе президент ориентируется на большинство, которое имеет такое отношение к однополым бракам, и на Основной закон страны, "в который сам и внес эти изменения".Российские власти неоднократно подчеркивали, что официальный брак может быть заключен исключительно между мужчиной и женщиной. При этом отмечалось, что однополые пары в стране не подвергаются ущемлению и преследованиям.
https://ria.ru/20210713/espch-1741152847.html
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европейский суд, россия, европейский суд по правам человека, дмитрий песков, владимир путин, в мире
13:20 14.07.2021 (обновлено: 13:51 14.07.2021)
 
В Кремле прокомментировали рекомендацию ЕСПЧ по однополым бракам

В Кремле заявили, что компромиссной формы регистрации отношений однополых пар искать не нужно

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Никакой компромиссной формы регистрации отношений однополых пар искать не нужно, в российской Конституции есть абсолютно однозначная формулировка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Европейский суд по правам человека назвал отказ российским однополым парам в заключении брака несправедливым, а также рекомендовал ввести юридическую процедуру, которая бы позволяла заключать такие союзы. По мнению ЕСПЧ, отсутствие такой возможности "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни".
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 20:25
Клишас прокомментировал рекомендацию ЕСПЧ об однополых браках
Песков также отметил, что глава России Владимир Путин на рекомендацию ЕСПЧ никак не реагировал.
"У нас абсолютно однозначная формулировка в Конституции и абсолютно однозначная цифра граждан России, которые такую однозначную позицию поддерживают", — добавил пресс-секретарь.
Он утвердительно ответил на уточнение СМИ, что в этом вопросе президент ориентируется на большинство, которое имеет такое отношение к однополым бракам, и на Основной закон страны, "в который сам и внес эти изменения".
Российские власти неоднократно подчеркивали, что официальный брак может быть заключен исключительно между мужчиной и женщиной. При этом отмечалось, что однополые пары в стране не подвергаются ущемлению и преследованиям.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
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