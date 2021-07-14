https://ria.ru/20210714/boyarskiy-1741198644.html
Боярский прокомментировал слухи о своей госпитализации из-за коронавируса
Боярский прокомментировал слухи о своей госпитализации из-за коронавируса - РИА Новости, 14.07.2021
Боярский прокомментировал слухи о своей госпитализации из-за коронавируса
Народный артист РСФСР Михаил Боярский опроверг в комментарии для телеканала "Звезда" слухи о госпитализации из-за коронавируса. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:59
2021-07-14T10:59
2021-07-14T11:26
культура
коронавирус covid-19
михаил боярский
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москва
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский опроверг в комментарии для телеканала "Звезда" слухи о госпитализации из-за коронавируса.Ранее СМИ писали, что 71-летнего артиста три дня назад госпитализировали в Боткинскую больницу, после того как у него диагностировали COVID-19.Как заявил РИА Новости представитель Боярского, актер находится дома и чувствует себя нормально, у него лишь подозревают коронавирусную инфекцию.
https://ria.ru/20210709/dogileva-1740629715.html
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коронавирус covid-19, михаил боярский, рсфср, москва
10:59 14.07.2021 (обновлено: 11:26 14.07.2021)
Боярский прокомментировал слухи о своей госпитализации из-за коронавируса
Актер Михаил Боярский опроверг слухи о своей госпитализации из-за COVID-19