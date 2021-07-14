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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210714/boyarskiy-1741198644.html
Боярский прокомментировал слухи о своей госпитализации из-за коронавируса
Боярский прокомментировал слухи о своей госпитализации из-за коронавируса - РИА Новости, 14.07.2021
Боярский прокомментировал слухи о своей госпитализации из-за коронавируса
Народный артист РСФСР Михаил Боярский опроверг в комментарии для телеканала "Звезда" слухи о госпитализации из-за коронавируса. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:59
2021-07-14T11:26
культура
коронавирус covid-19
михаил боярский
рсфср
москва
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский опроверг в комментарии для телеканала "Звезда" слухи о госпитализации из-за коронавируса.Ранее СМИ писали, что 71-летнего артиста три дня назад госпитализировали в Боткинскую больницу, после того как у него диагностировали COVID-19.Как заявил РИА Новости представитель Боярского, актер находится дома и чувствует себя нормально, у него лишь подозревают коронавирусную инфекцию.
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коронавирус covid-19, михаил боярский, рсфср, москва
10:59 14.07.2021 (обновлено: 11:26 14.07.2021)
 
Боярский прокомментировал слухи о своей госпитализации из-за коронавируса

Актер Михаил Боярский опроверг слухи о своей госпитализации из-за COVID-19

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Боярский
Актёр Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский опроверг в комментарии для телеканала "Звезда" слухи о госпитализации из-за коронавируса.
"У вас неверные сведения!" — заявил он.
Ранее СМИ писали, что 71-летнего артиста три дня назад госпитализировали в Боткинскую больницу, после того как у него диагностировали COVID-19.
Как заявил РИА Новости представитель Боярского, актер находится дома и чувствует себя нормально, у него лишь подозревают коронавирусную инфекцию.
Актриса Татьяна Догилева - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 15:46Культура
Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
 
КультураКоронавирус COVID-19Михаил БоярскийРСФСРМосква
 
 
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