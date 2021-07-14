https://ria.ru/20210714/boyarskiy-1741198644.html

Боярский прокомментировал слухи о своей госпитализации из-за коронавируса

Боярский прокомментировал слухи о своей госпитализации из-за коронавируса - РИА Новости, 14.07.2021

Боярский прокомментировал слухи о своей госпитализации из-за коронавируса

Народный артист РСФСР Михаил Боярский опроверг в комментарии для телеканала "Звезда" слухи о госпитализации из-за коронавируса. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T10:59

2021-07-14T10:59

2021-07-14T11:26

культура

коронавирус covid-19

михаил боярский

рсфср

москва

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский опроверг в комментарии для телеканала "Звезда" слухи о госпитализации из-за коронавируса.Ранее СМИ писали, что 71-летнего артиста три дня назад госпитализировали в Боткинскую больницу, после того как у него диагностировали COVID-19.Как заявил РИА Новости представитель Боярского, актер находится дома и чувствует себя нормально, у него лишь подозревают коронавирусную инфекцию.

https://ria.ru/20210709/dogileva-1740629715.html

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2021

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коронавирус covid-19, михаил боярский, рсфср, москва