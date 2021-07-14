https://ria.ru/20210714/bolsonaru-1741304769.html
Президенту Бразилии может потребоваться экстренная операция
Президенту Бразилии может потребоваться экстренная операция - РИА Новости, 14.07.2021
Президенту Бразилии может потребоваться экстренная операция
Президент Бразилии Жаир Болсонару страдает кишечной непроходимостью, его переведут в больницу Сан-Паулу для принятия решения о проведении хирургической... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T22:34
2021-07-14T22:34
2021-07-14T22:35
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минас-жерайс
сан-паулу (город)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару страдает кишечной непроходимостью, его переведут в больницу Сан-Паулу для принятия решения о проведении хирургической операции, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на пресс-службу президента.Болсонару был госпитализирован утром в среду с болями в животе."У президента Жаира Болсонару выявлены симптомы кишечной непроходимости, его необходимо доставить в Сан-Паулу, чтобы врачи оценили необходимость экстренной операции", - отмечает портал.Этот недуг выявил хирург Антониу Луис Маседу, который занимался лечением Болсонару после покушения в 2018 году.Тогда Болсонару получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс, почти за месяц до выборов. Нож повредил брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого президент Бразилии перенес несколько операций.
https://radiosputnik.ria.ru/20210714/braziliya-1741289236.html
https://ria.ru/20201117/bolsonaru-1585034810.html
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жаир болсонару, минас-жерайс, сан-паулу (город), бразилия, в мире
22:34 14.07.2021 (обновлено: 22:35 14.07.2021)
Президенту Бразилии может потребоваться экстренная операция
У президента Бразилии Болсонару выявили кишечную непроходимость, решается вопрос об операции