https://ria.ru/20210714/blinken-1741171968.html

Блинкен заявил об ужасах технологического авторитаризма в Китае и России

Блинкен заявил об ужасах технологического авторитаризма в Китае и России - РИА Новости, 14.07.2021

Блинкен заявил об ужасах технологического авторитаризма в Китае и России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об ужасах технологического авторитаризма в Китае и России, где в IT-сферах поступают "неправильно" и "опасно". РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T01:54

2021-07-14T01:54

2021-07-14T01:54

россия

энтони блинкен

китай

сша

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об ужасах технологического авторитаризма в Китае и России, где в IT-сферах поступают "неправильно" и "опасно".Как заявил госсекретарь США, необходимо создавать и позитивную повестку, чтобы обеспечить граждан страны.Блинкен подчеркнул, что США привержены задаче функционирования открытого, безопасного интернета, который становится менее защищенным день ото дня, в том числе в результате активации некоторыми странами ограничительных систем.Он вновь заявил об ответственности России за действия хакеров, якобы орудующих с территории страны."Один из четырех американцев стал жертвой киберпреступников. Поэтому мы поднимаем тему вымогательства в контактах с Россией: страны, которые дают пристанище киберпреступникам, ответственны и должны предпринимать действия. Если они не станут, мы станем", - сказал госсекретарь США.

https://ria.ru/20210614/blinken-1736997769.html

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россия

китай

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россия, энтони блинкен, китай, сша, в мире