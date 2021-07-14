https://ria.ru/20210714/blinken-1741171968.html
Блинкен заявил об ужасах технологического авторитаризма в Китае и России
Блинкен заявил об ужасах технологического авторитаризма в Китае и России - РИА Новости, 14.07.2021
Блинкен заявил об ужасах технологического авторитаризма в Китае и России
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об ужасах технологического авторитаризма в Китае и России, где в IT-сферах поступают "неправильно" и "опасно". РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T01:54
2021-07-14T01:54
2021-07-14T01:54
россия
энтони блинкен
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731279064_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_8919e658e3e07d76de58e34e1cc96a42.jpg
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об ужасах технологического авторитаризма в Китае и России, где в IT-сферах поступают "неправильно" и "опасно".Как заявил госсекретарь США, необходимо создавать и позитивную повестку, чтобы обеспечить граждан страны.Блинкен подчеркнул, что США привержены задаче функционирования открытого, безопасного интернета, который становится менее защищенным день ото дня, в том числе в результате активации некоторыми странами ограничительных систем.Он вновь заявил об ответственности России за действия хакеров, якобы орудующих с территории страны."Один из четырех американцев стал жертвой киберпреступников. Поэтому мы поднимаем тему вымогательства в контактах с Россией: страны, которые дают пристанище киберпреступникам, ответственны и должны предпринимать действия. Если они не станут, мы станем", - сказал госсекретарь США.
https://ria.ru/20210614/blinken-1736997769.html
https://ria.ru/20210614/blinken-1736995753.html
россия
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731279064_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e417304370ab9acca9661325640ae732.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, энтони блинкен, китай, сша, в мире
Блинкен заявил об ужасах технологического авторитаризма в Китае и России
Госсекретарь США Блинкен заявил об ужасах технологического авторитаризма в Китае и России
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости.
Госсекретарь США Энтони Блинкен
заявил об ужасах технологического авторитаризма в Китае
и России
, где в IT-сферах поступают "неправильно" и "опасно".
"Больше всего остального наша задача в том, чтобы предложить неоспоримый взгляд на то, как использовать технологии на службе наших людей, защиты наших интересов и поддержания наших демократических ценностей. Недостаточно говорить об ужасах технологического авторитаризма, указывать на то, что страны вроде Китая и России делают. И говорить, что это неправильно и опасно, хотя это так и есть", - заявил Блинкен на "Глобальном саммите новых технологий" в Вашингтоне.
Как заявил госсекретарь США, необходимо создавать и позитивную повестку, чтобы обеспечить граждан страны.
Блинкен подчеркнул, что США привержены задаче функционирования открытого, безопасного интернета, который становится менее защищенным день ото дня, в том числе в результате активации некоторыми странами ограничительных систем.
Он вновь заявил об ответственности России за действия хакеров, якобы орудующих с территории страны.
"Один из четырех американцев стал жертвой киберпреступников. Поэтому мы поднимаем тему вымогательства в контактах с Россией: страны, которые дают пристанище киберпреступникам, ответственны и должны предпринимать действия. Если они не станут, мы станем", - сказал госсекретарь США.