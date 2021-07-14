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Блинкен заявил об ужасах технологического авторитаризма в Китае и России
Блинкен заявил об ужасах технологического авторитаризма в Китае и России - РИА Новости, 14.07.2021
Блинкен заявил об ужасах технологического авторитаризма в Китае и России
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об ужасах технологического авторитаризма в Китае и России, где в IT-сферах поступают "неправильно" и "опасно". РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T01:54
2021-07-14T01:54
россия
энтони блинкен
китай
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в мире
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об ужасах технологического авторитаризма в Китае и России, где в IT-сферах поступают "неправильно" и "опасно".Как заявил госсекретарь США, необходимо создавать и позитивную повестку, чтобы обеспечить граждан страны.Блинкен подчеркнул, что США привержены задаче функционирования открытого, безопасного интернета, который становится менее защищенным день ото дня, в том числе в результате активации некоторыми странами ограничительных систем.Он вновь заявил об ответственности России за действия хакеров, якобы орудующих с территории страны."Один из четырех американцев стал жертвой киберпреступников. Поэтому мы поднимаем тему вымогательства в контактах с Россией: страны, которые дают пристанище киберпреступникам, ответственны и должны предпринимать действия. Если они не станут, мы станем", - сказал госсекретарь США.
https://ria.ru/20210614/blinken-1736997769.html
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россия, энтони блинкен, китай, сша, в мире
Блинкен заявил об ужасах технологического авторитаризма в Китае и России
01:54 14.07.2021
 
© AP Photo / Ben Stansall, Pool Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© AP Photo / Ben Stansall, Pool

Госсекретарь США Блинкен заявил об ужасах технологического авторитаризма в Китае и России

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об ужасах технологического авторитаризма в Китае и России, где в IT-сферах поступают "неправильно" и "опасно".
"Больше всего остального наша задача в том, чтобы предложить неоспоримый взгляд на то, как использовать технологии на службе наших людей, защиты наших интересов и поддержания наших демократических ценностей. Недостаточно говорить об ужасах технологического авторитаризма, указывать на то, что страны вроде Китая и России делают. И говорить, что это неправильно и опасно, хотя это так и есть", - заявил Блинкен на "Глобальном саммите новых технологий" в Вашингтоне.
Как заявил госсекретарь США, необходимо создавать и позитивную повестку, чтобы обеспечить граждан страны.
Блинкен подчеркнул, что США привержены задаче функционирования открытого, безопасного интернета, который становится менее защищенным день ото дня, в том числе в результате активации некоторыми странами ограничительных систем.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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Он вновь заявил об ответственности России за действия хакеров, якобы орудующих с территории страны.
"Один из четырех американцев стал жертвой киберпреступников. Поэтому мы поднимаем тему вымогательства в контактах с Россией: страны, которые дают пристанище киберпреступникам, ответственны и должны предпринимать действия. Если они не станут, мы станем", - сказал госсекретарь США.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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