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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Сын Бьорк обратился к ополчившимся на него фанатам матери
Сын Бьорк обратился к ополчившимся на него фанатам матери - РИА Новости, 14.07.2021
Сын Бьорк обратился к ополчившимся на него фанатам матери
Сын Бьорк Синдри Элдон обратился к ополчившимся на него фанатам матери, сообщает NME. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T04:24
2021-07-14T04:24
культура
бьорк
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Сын Бьорк Синдри Элдон обратился к ополчившимся на него фанатам матери, сообщает NME.Поводом для негодования поклонников певицы стало его интервью, которое он дал более десяти лет назад. Только сейчас фанаты обратили внимание на слова Элдона он "пишет музыку и тексты лучше, чем 90 процентов исландских музыкантов", включая его мать.На своей странице в Twitter Синдри решил пояснить, что тогда происходило в его жизни и почему он так отозвался о творчестве Бьорк."Прежде всего хочу отметить, что сказал это лет 15 назад, и тогда я был придурком, я много пил и находился в токсичных отношениях. У меня были серьезные проблемы с самооценкой, и я не знал, что с этим делать", — признается сын Бьорк.Синдри считает, что читатели не поняли в каком контексте прозвучало его интервью. "Гнев, ненависть к себе, самосаботаж — вот, с чем я боролся большую часть моей жизни. Как всякий ребенок, любящий своих родителей, я мечтал быть похожим на них. Мне казалось, что они всего легко добились, и я не прилагал достаточно усилий, чтобы достичь их уровня", — откровенничает Синдри. Сын Бьорк также отметил, что сильно изменился и уже не является тем же парнем, который давал то интервью.35-летний Синдри Элдон около был музыкантом и выпустил два альбома, кроме того более десяти лет пишет для различных изданий как музыкальный критик.
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Сын Бьорк обратился к ополчившимся на него фанатам матери

04:24 14.07.2021
 
© Фото : Instagram @sindrieldonСиндри Элдон
Синдри Элдон - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Фото : Instagram @sindrieldon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Сын Бьорк Синдри Элдон обратился к ополчившимся на него фанатам матери, сообщает NME.
Поводом для негодования поклонников певицы стало его интервью, которое он дал более десяти лет назад. Только сейчас фанаты обратили внимание на слова Элдона он "пишет музыку и тексты лучше, чем 90 процентов исландских музыкантов", включая его мать.
На своей странице в Twitter Синдри решил пояснить, что тогда происходило в его жизни и почему он так отозвался о творчестве Бьорк.
"Прежде всего хочу отметить, что сказал это лет 15 назад, и тогда я был придурком, я много пил и находился в токсичных отношениях. У меня были серьезные проблемы с самооценкой, и я не знал, что с этим делать", — признается сын Бьорк.
Синдри считает, что читатели не поняли в каком контексте прозвучало его интервью.
"Гнев, ненависть к себе, самосаботаж — вот, с чем я боролся большую часть моей жизни. Как всякий ребенок, любящий своих родителей, я мечтал быть похожим на них. Мне казалось, что они всего легко добились, и я не прилагал достаточно усилий, чтобы достичь их уровня", — откровенничает Синдри.
Сын Бьорк также отметил, что сильно изменился и уже не является тем же парнем, который давал то интервью.
35-летний Синдри Элдон около был музыкантом и выпустил два альбома, кроме того более десяти лет пишет для различных изданий как музыкальный критик.
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