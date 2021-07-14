https://ria.ru/20210714/biznesmen-1741194108.html

В США бизнесмена из России обвинили в неверной информации для спонсоров

В США бизнесмена из России обвинили в неверной информации для спонсоров - РИА Новости, 14.07.2021

В США бизнесмена из России обвинили в неверной информации для спонсоров

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвиняет стартап Momentus Space и его основателя россиянина Михаила Кокорича в предоставлении неверных данных... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T10:41

2021-07-14T10:41

2021-07-14T10:41

михаил кокорич

космос - риа наука

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в мире

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвиняет стартап Momentus Space и его основателя россиянина Михаила Кокорича в предоставлении неверных данных спонсорам относительно технологий, которыми она располагает, и введении в заблуждение властей США касательно рисков для американской национальной безопасности."Бывший генеральный директор Momentus, предположительно, был замешан в мошеннических схемах, он искажал данные о технологиях, которыми располагает компания, и вводил в заблуждение относительно своего статуса как возможной угрозы национальной безопасности, побуждая акционеров одобрить слияние, в котором он должен был получить акции на сумму более 200 миллионов долларов", - заявила заместитель директора отдела защиты прав комиссии по ценным бумагам и биржам США Анита Бэнди в заявлении регулятора на сайте SEC.Компания Momentus была основана Кокоричем в 2017 году. В 2019 году созданный компанией микроспутник MOMENTUS-X1 был запущен с космодрома "Восточный". Как сообщала компания, на нем был испытан инновационный демонстрационный микроволновый электротермический двигатель на водной основе Momentus Vigoride, который снизил орбиту аппарата, однако эксперты подвергли сомнению это заявление.До этого в 2011 году Кокорич основал компанию Dauria Aerospace, которая занималась производством малых спутников. В 2015 году он продал свою долю в компании и эмигрировал в США.

https://ria.ru/20210322/afera-1602318741.html

https://ria.ru/20210131/ekstraditsiya-1595358398.html

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михаил кокорич, космос - риа наука, сша, в мире