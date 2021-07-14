https://ria.ru/20210714/biznesmen-1741194108.html
В США бизнесмена из России обвинили в неверной информации для спонсоров
В США бизнесмена из России обвинили в неверной информации для спонсоров - РИА Новости, 14.07.2021
В США бизнесмена из России обвинили в неверной информации для спонсоров
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвиняет стартап Momentus Space и его основателя россиянина Михаила Кокорича в предоставлении неверных данных... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:41
2021-07-14T10:41
2021-07-14T10:41
михаил кокорич
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвиняет стартап Momentus Space и его основателя россиянина Михаила Кокорича в предоставлении неверных данных спонсорам относительно технологий, которыми она располагает, и введении в заблуждение властей США касательно рисков для американской национальной безопасности."Бывший генеральный директор Momentus, предположительно, был замешан в мошеннических схемах, он искажал данные о технологиях, которыми располагает компания, и вводил в заблуждение относительно своего статуса как возможной угрозы национальной безопасности, побуждая акционеров одобрить слияние, в котором он должен был получить акции на сумму более 200 миллионов долларов", - заявила заместитель директора отдела защиты прав комиссии по ценным бумагам и биржам США Анита Бэнди в заявлении регулятора на сайте SEC.Компания Momentus была основана Кокоричем в 2017 году. В 2019 году созданный компанией микроспутник MOMENTUS-X1 был запущен с космодрома "Восточный". Как сообщала компания, на нем был испытан инновационный демонстрационный микроволновый электротермический двигатель на водной основе Momentus Vigoride, который снизил орбиту аппарата, однако эксперты подвергли сомнению это заявление.До этого в 2011 году Кокорич основал компанию Dauria Aerospace, которая занималась производством малых спутников. В 2015 году он продал свою долю в компании и эмигрировал в США.
https://ria.ru/20210322/afera-1602318741.html
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михаил кокорич, космос - риа наука, сша, в мире
В США бизнесмена из России обвинили в неверной информации для спонсоров
В США бизнесмена из России Кокорича обвинили в предоставлении неверных данных спонсорам
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвиняет стартап Momentus Space и его основателя россиянина Михаила Кокорича
в предоставлении неверных данных спонсорам относительно технологий, которыми она располагает, и введении в заблуждение властей США
касательно рисков для американской национальной безопасности.
"Бывший генеральный директор Momentus, предположительно, был замешан в мошеннических схемах, он искажал данные о технологиях, которыми располагает компания, и вводил в заблуждение относительно своего статуса как возможной угрозы национальной безопасности, побуждая акционеров одобрить слияние, в котором он должен был получить акции на сумму более 200 миллионов долларов", - заявила заместитель директора отдела защиты прав комиссии по ценным бумагам и биржам США Анита Бэнди в заявлении регулятора на сайте SEC.
Компания Momentus была основана Кокоричем в 2017 году. В 2019 году созданный компанией микроспутник MOMENTUS-X1 был запущен с космодрома "Восточный". Как сообщала компания, на нем был испытан инновационный демонстрационный микроволновый электротермический двигатель на водной основе Momentus Vigoride, который снизил орбиту аппарата, однако эксперты подвергли сомнению это заявление.
До этого в 2011 году Кокорич основал компанию Dauria Aerospace, которая занималась производством малых спутников. В 2015 году он продал свою долю в компании и эмигрировал в США.