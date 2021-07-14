https://ria.ru/20210714/bil-1741240227.html

Прокурор запросил два года ограничения свободы блогеру Билу

Прокурор запросил два года ограничения свободы блогеру Билу - РИА Новости, 14.07.2021

Прокурор запросил два года ограничения свободы блогеру Билу

Прокурор попросил суд назначить в качестве наказания два года ограничения свободы блогеру Эдварду Билу (Эдуарду Билю), устроившему резонансное ДТП в центре... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T15:13

2021-07-14T15:13

2021-07-14T15:13

эдвард бил (блогер)

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Прокурор попросил суд назначить в качестве наказания два года ограничения свободы блогеру Эдварду Билу (Эдуарду Билю), устроившему резонансное ДТП в центре Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая."Сторона обвинения просила признать Биля виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ, и назначить ему наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года", - сказала собеседница агентства.Кокая добавила, что защита просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

https://ria.ru/20210707/sud-1740230947.html

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эдвард бил (блогер), россия, москва, происшествия