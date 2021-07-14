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Прокурор запросил два года ограничения свободы блогеру Билу
Прокурор запросил два года ограничения свободы блогеру Билу - РИА Новости, 14.07.2021
Прокурор запросил два года ограничения свободы блогеру Билу
Прокурор попросил суд назначить в качестве наказания два года ограничения свободы блогеру Эдварду Билу (Эдуарду Билю), устроившему резонансное ДТП в центре... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T15:13
2021-07-14T15:13
эдвард бил (блогер)
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Прокурор попросил суд назначить в качестве наказания два года ограничения свободы блогеру Эдварду Билу (Эдуарду Билю), устроившему резонансное ДТП в центре Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая."Сторона обвинения просила признать Биля виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ, и назначить ему наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года", - сказала собеседница агентства.Кокая добавила, что защита просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
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эдвард бил (блогер), россия, москва, происшествия
15:13 14.07.2021
 
Прокурор запросил два года ограничения свободы блогеру Билу

Прокурор запросил два года ограничения свободы блогеру Билу за ДТП в центре Москвы

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВидеоблогер Эдвард Бил у Пресненского районного суда города Москвы
Видеоблогер Эдвард Бил у Пресненского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Прокурор попросил суд назначить в качестве наказания два года ограничения свободы блогеру Эдварду Билу (Эдуарду Билю), устроившему резонансное ДТП в центре Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.
"Сторона обвинения просила признать Биля виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ, и назначить ему наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года", - сказала собеседница агентства.
Кокая добавила, что защита просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
Видеоблогер Эдвард Бил у Пресненского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 11:47
Суд отказался прекращать дело против блогера Била по примирению сторон
 
Эдвард Бил (блогер)РоссияМоскваПроисшествия
 
 
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