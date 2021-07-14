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Источники назвали сроки консультаций России и США по безопасности
Источники назвали сроки консультаций России и США по безопасности - РИА Новости, 14.07.2021
Источники назвали сроки консультаций России и США по безопасности
Российско-американские консультации по стратегической стабильности состоятся через неделю, РФ выступает за то, чтобы обсуждать с США все без исключения виды... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T12:44
2021-07-14T12:46
джо байден
владимир путин
женева (город)
россия
сша
безопасность
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ДУШАНБЕ, 14 июл - РИА Новости. Российско-американские консультации по стратегической стабильности состоятся через неделю, РФ выступает за то, чтобы обсуждать с США все без исключения виды вооружений, влияющие на стратегическую стабильность, сообщили журналистам источники в делегации РФ, отметив, что об этом заявила российская сторона на заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе в среду.Как рассказали собеседники, было заявлено, что РФ и США начинают "через неделю консультации по стратегической стабильности, на которых обе стороны изложат свое видение предстоящей работы".Собеседники добавили, что Россия выступает за то, чтобы обсуждать все без исключения виды вооружений, которые так или иначе влияют на стратегическую стабильность: ядерные и неядерные стратегические средства, наступательные и оборонительные средства, которые оказывают воздействие на состояние глобальной безопасности и стратегической стабильности.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
https://ria.ru/20210713/vooruzheniya-1741015664.html
https://ria.ru/20210707/sovbez-1740224727.html
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джо байден, владимир путин, женева (город), россия, сша, безопасность
12:44 14.07.2021 (обновлено: 12:46 14.07.2021)
 
Источники назвали сроки консультаций России и США по безопасности

Источники назвали сроки проведения консультаций России и США по стратегической безопасности

© РИА Новости / Бастьен Галле / Перейти в фотобанкСотрудники полиции перекрыли дорогу на улице в Женеве во время саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
Сотрудники полиции перекрыли дорогу на улице в Женеве во время саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Бастьен Галле
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ДУШАНБЕ, 14 июл - РИА Новости. Российско-американские консультации по стратегической стабильности состоятся через неделю, РФ выступает за то, чтобы обсуждать с США все без исключения виды вооружений, влияющие на стратегическую стабильность, сообщили журналистам источники в делегации РФ, отметив, что об этом заявила российская сторона на заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе в среду.
Как рассказали собеседники, было заявлено, что РФ и США начинают "через неделю консультации по стратегической стабильности, на которых обе стороны изложат свое видение предстоящей работы".
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 03:04
Антонов назвал цель стратегического диалога с США
Собеседники добавили, что Россия выступает за то, чтобы обсуждать все без исключения виды вооружений, которые так или иначе влияют на стратегическую стабильность: ядерные и неядерные стратегические средства, наступательные и оборонительные средства, которые оказывают воздействие на состояние глобальной безопасности и стратегической стабильности.
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
Программирование - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 11:18
Совбез отметил рост числа кибератак на Россию
 
Джо БайденВладимир ПутинЖенева (город)РоссияСШАБезопасность
 
 
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