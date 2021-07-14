12:44 14.07.2021 (обновлено: 12:46 14.07.2021)
Источники назвали сроки консультаций России и США по безопасности
Источники назвали сроки проведения консультаций России и США по стратегической безопасности
© РИА Новости / Бастьен Галле / Перейти в фотобанкСотрудники полиции перекрыли дорогу на улице в Женеве во время саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
ДУШАНБЕ, 14 июл - РИА Новости. Российско-американские консультации по стратегической стабильности состоятся через неделю, РФ выступает за то, чтобы обсуждать с США все без исключения виды вооружений, влияющие на стратегическую стабильность, сообщили журналистам источники в делегации РФ, отметив, что об этом заявила российская сторона на заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе в среду.
Как рассказали собеседники, было заявлено, что РФ и США начинают "через неделю консультации по стратегической стабильности, на которых обе стороны изложат свое видение предстоящей работы".
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Собеседники добавили, что Россия выступает за то, чтобы обсуждать все без исключения виды вооружений, которые так или иначе влияют на стратегическую стабильность: ядерные и неядерные стратегические средства, наступательные и оборонительные средства, которые оказывают воздействие на состояние глобальной безопасности и стратегической стабильности.
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
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