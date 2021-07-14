https://ria.ru/20210714/bezopasnost-1741217555.html

Источники назвали сроки консультаций России и США по безопасности

Источники назвали сроки консультаций России и США по безопасности - РИА Новости, 14.07.2021

Источники назвали сроки консультаций России и США по безопасности

Российско-американские консультации по стратегической стабильности состоятся через неделю, РФ выступает за то, чтобы обсуждать с США все без исключения виды... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T12:44

2021-07-14T12:44

2021-07-14T12:46

джо байден

владимир путин

женева (город)

россия

сша

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737217329_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a561813cc45ccd3de18777a460659d1c.jpg

ДУШАНБЕ, 14 июл - РИА Новости. Российско-американские консультации по стратегической стабильности состоятся через неделю, РФ выступает за то, чтобы обсуждать с США все без исключения виды вооружений, влияющие на стратегическую стабильность, сообщили журналистам источники в делегации РФ, отметив, что об этом заявила российская сторона на заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе в среду.Как рассказали собеседники, было заявлено, что РФ и США начинают "через неделю консультации по стратегической стабильности, на которых обе стороны изложат свое видение предстоящей работы".Собеседники добавили, что Россия выступает за то, чтобы обсуждать все без исключения виды вооружений, которые так или иначе влияют на стратегическую стабильность: ядерные и неядерные стратегические средства, наступательные и оборонительные средства, которые оказывают воздействие на состояние глобальной безопасности и стратегической стабильности.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

https://ria.ru/20210713/vooruzheniya-1741015664.html

https://ria.ru/20210707/sovbez-1740224727.html

женева (город)

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин, женева (город), россия, сша, безопасность