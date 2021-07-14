https://ria.ru/20210714/benzin-1741246554.html

Биржевая цена бензина Аи-92 в России побила новый рекорд

Биржевая цена бензина Аи-92 в России побила новый рекорд - РИА Новости, 14.07.2021

Биржевая цена бензина Аи-92 в России побила новый рекорд

Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) третий раз за неделю обновила рекорд за всю историю... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T15:42

2021-07-14T15:42

2021-07-14T15:42

россия

цены на нефть

спбмтсб

аи-92

бензин

экономика

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) третий раз за неделю обновила рекорд за всю историю наблюдений (с 2018 года), следует из данных биржи.По итогам торгов в среду биржевая цена Аи-92 по национальному индексу достигла 56 179 рублей за тонну.Также второй день подряд рекорды бьет цена на сжиженный углеводородный газ. В среду она достигла 37 266 рублей за тонну.Бензин Аи-95 торгуется близко к рекордному значению, которое было достигнуто в июле 2020 года - 59 602 рубля. По итогам торгов среды цена Аи-95 на бирже составила 59 433 рубля за тонну.Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка) в июле направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо на фоне ухудшения ситуации с ценообразованием на топливном рынке. Как указано в письме, оптовые цены растут быстрее инфляции, а розничные ограничены инфляцией, в результате независимые АЗС работают в убыток. Действенной мерой сдерживания роста оптовых цен в пределах инфляции РТС считает повышение экспортных пошлин на нефтепродукты.В Минэнерго РФ, в свою очередь, сообщали, что ведомство в регулярном режиме продолжает мониторинг рынка нефтепродуктов, а также влияния уже принятых мер, направленных на повышение предложения топлива по прямым контрактам и на биржевых торгах. Так, до нефтекомпаний доведены рекомендации по повышению производства летом для удовлетворения высокого спроса во время отпусков.Также в ведомстве напоминают, что розничные цены на топливо растут не выше инфляции, а для стабилизации цен работает демпферный механизм. Кроме того, продолжается проработка поручений вице-премьера Александра Новака, в том числе подготовка изменений в правила биржевой торговли нефтепродуктами и увеличения минимальных объемов продаж топлива на бирже.

https://ria.ru/20210703/petrol-1739575214.html

https://ria.ru/20210703/benzin-1739710499.html

https://ria.ru/20210531/benzin-1734858401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены на нефть, спбмтсб, аи-92, бензин, экономика