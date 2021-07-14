11:29 14.07.2021 (обновлено: 14:00 14.07.2021)
Лидер белорусского движения "За свободу" заявил об обыске в минском офисе
Лидер белорусского оппозиционного движения "За свободу" сообщил об обыске в офисе в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Лидер оппозиционного движения "За свободу" Юрий Губаревич сообщил, что в офисе организации в Минске проходит обыск.
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что в республике сейчас очень активно изучают работу некоммерческих и неправительственных организаций, а также СМИ, которые финансируются странами Запада. По словам Лукашенко, именно они Минску "демократию дарили, а фактически насаждали, и не демократию, а… террор".
"Хорошая новость – СК признал движение "За свободу" правозащитной организацией. Плохая – проводит обыск в нашем офисе на (улице – ред.) Кульман", - написал Губаревич в среду на своей странице в Facebook.
Ранее в среду не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что у некоторых правозащитников в Минске и в регионах республики прошли обыски. Также отмечалось, что "Весна" не может связаться со своим лидером Алесем Беляцким.
Позже появилась информация об обыске у экономиста Ярослава Романчука, правозащитниц Елены Лаптенок и Марины Статкевич. Как уточнила "Весна", у Лаптенок обыск проходил утром, в постановлении значились части 1 и 2 статьи 342 УК Белоруссии ("организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них"), а также часть 2 статьи 243 УК ("уклонение от уплаты налогов"). По данным центра, Лаптенок увезли в Следственный комитет, однако в каком она статусе – неизвестно. Статкевич, как утверждает "Весна", задержана.
Кроме того, об обыске в Офисе европейской экспертизы и коммуникаций сообщила директор этой организации Светлана Зинкевич.
В начале июля Лукашенко заявил, что в стране вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, с которыми связаны страны Запада - Германия, США, Польша, Литва, а также Украина. По его словам, целью этих отрядов была насильственная смена власти. По данным главы государства, отряды самообороны объединял Telegram-ресурс, его владелец - гражданин Германии. В том числе, как отмечал президент, отряды самообороны пытались подорвать узел связи Военно-морского флота РФ в городе Вилейка в Минской области.
После этого в КГБ Белоруссии заявляли, что обыски, продолжающиеся по всей стране, связаны с проведением широкомасштабной операции по зачистке от радикально настроенных лиц - участников Telegram-ресурсов.