Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/belorussiya-1741203461.html
Лидер белорусского движения "За свободу" заявил об обыске в минском офисе
Лидер белорусского движения "За свободу" заявил об обыске в минском офисе - РИА Новости, 14.07.2021
Лидер белорусского движения "За свободу" заявил об обыске в минском офисе
Лидер оппозиционного движения "За свободу" Юрий Губаревич сообщил, что в офисе организации в Минске проходит обыск. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:29
2021-07-14T14:00
россия
ярослав романчук
владимир путин
сша
весна
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603119496_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_dab3a50e1620a1fa492e74a506e4ea85.jpg
МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Лидер оппозиционного движения "За свободу" Юрий Губаревич сообщил, что в офисе организации в Минске проходит обыск.Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что в республике сейчас очень активно изучают работу некоммерческих и неправительственных организаций, а также СМИ, которые финансируются странами Запада. По словам Лукашенко, именно они Минску "демократию дарили, а фактически насаждали, и не демократию, а… террор". "Хорошая новость – СК признал движение "За свободу" правозащитной организацией. Плохая – проводит обыск в нашем офисе на (улице – ред.) Кульман", - написал Губаревич в среду на своей странице в Facebook.Ранее в среду не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что у некоторых правозащитников в Минске и в регионах республики прошли обыски. Также отмечалось, что "Весна" не может связаться со своим лидером Алесем Беляцким.Позже появилась информация об обыске у экономиста Ярослава Романчука, правозащитниц Елены Лаптенок и Марины Статкевич. Как уточнила "Весна", у Лаптенок обыск проходил утром, в постановлении значились части 1 и 2 статьи 342 УК Белоруссии ("организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них"), а также часть 2 статьи 243 УК ("уклонение от уплаты налогов"). По данным центра, Лаптенок увезли в Следственный комитет, однако в каком она статусе – неизвестно. Статкевич, как утверждает "Весна", задержана.Кроме того, об обыске в Офисе европейской экспертизы и коммуникаций сообщила директор этой организации Светлана Зинкевич.В начале июля Лукашенко заявил, что в стране вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, с которыми связаны страны Запада - Германия, США, Польша, Литва, а также Украина. По его словам, целью этих отрядов была насильственная смена власти. По данным главы государства, отряды самообороны объединял Telegram-ресурс, его владелец - гражданин Германии. В том числе, как отмечал президент, отряды самообороны пытались подорвать узел связи Военно-морского флота РФ в городе Вилейка в Минской области.После этого в КГБ Белоруссии заявляли, что обыски, продолжающиеся по всей стране, связаны с проведением широкомасштабной операции по зачистке от радикально настроенных лиц - участников Telegram-ресурсов.
https://ria.ru/20210714/belorussiya-1741185353.html
https://ria.ru/20210713/aleksievich-1741125979.html
россия
сша
белоруссия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603119496_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3977eeb16aa007c768ed51ca47fece92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ярослав романчук, владимир путин, сша, весна, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире
11:29 14.07.2021 (обновлено: 14:00 14.07.2021)
 
Лидер белорусского движения "За свободу" заявил об обыске в минском офисе

Лидер белорусского оппозиционного движения "За свободу" сообщил об обыске в офисе в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Лидер оппозиционного движения "За свободу" Юрий Губаревич сообщил, что в офисе организации в Минске проходит обыск.
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что в республике сейчас очень активно изучают работу некоммерческих и неправительственных организаций, а также СМИ, которые финансируются странами Запада. По словам Лукашенко, именно они Минску "демократию дарили, а фактически насаждали, и не демократию, а… террор".
Автозак во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 09:27
Центр "Весна" в Белоруссии сообщил об обысках у своих членов
"Хорошая новость – СК признал движение "За свободу" правозащитной организацией. Плохая – проводит обыск в нашем офисе на (улице – ред.) Кульман", - написал Губаревич в среду на своей странице в Facebook.
Ранее в среду не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что у некоторых правозащитников в Минске и в регионах республики прошли обыски. Также отмечалось, что "Весна" не может связаться со своим лидером Алесем Беляцким.
Позже появилась информация об обыске у экономиста Ярослава Романчука, правозащитниц Елены Лаптенок и Марины Статкевич. Как уточнила "Весна", у Лаптенок обыск проходил утром, в постановлении значились части 1 и 2 статьи 342 УК Белоруссии ("организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них"), а также часть 2 статьи 243 УК ("уклонение от уплаты налогов"). По данным центра, Лаптенок увезли в Следственный комитет, однако в каком она статусе – неизвестно. Статкевич, как утверждает "Весна", задержана.
Кроме того, об обыске в Офисе европейской экспертизы и коммуникаций сообщила директор этой организации Светлана Зинкевич.
В начале июля Лукашенко заявил, что в стране вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, с которыми связаны страны Запада - Германия, США, Польша, Литва, а также Украина. По его словам, целью этих отрядов была насильственная смена власти. По данным главы государства, отряды самообороны объединял Telegram-ресурс, его владелец - гражданин Германии. В том числе, как отмечал президент, отряды самообороны пытались подорвать узел связи Военно-морского флота РФ в городе Вилейка в Минской области.
После этого в КГБ Белоруссии заявляли, что обыски, продолжающиеся по всей стране, связаны с проведением широкомасштабной операции по зачистке от радикально настроенных лиц - участников Telegram-ресурсов.
Белорусская писательница Светлана Алексиевич - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 17:32Протесты в Белоруссии
Минюст Белоруссии проверяет Союз писателей, в который входит Алексиевич
 
РоссияЯрослав РоманчукВладимир ПутинСШАВеснаАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
05:03Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23
04:36Врач посоветовал, как легче перенести жару
04:32Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане цитатой Жванецкого
04:26Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках
04:23В Мехико директора школы приговорили к 208 годам тюрьмы
Лента новостейМолния