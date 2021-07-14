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Шоубиз
https://ria.ru/20210714/batalov-1741255455.html
Забрали все: вдова Баталова высказалась о деле с Дрожжиной и Цивиным
Забрали все: вдова Баталова высказалась о деле с Дрожжиной и Цивиным - РИА Новости, 14.07.2021
Забрали все: вдова Баталова высказалась о деле с Дрожжиной и Цивиным
Вдова Алексея Баталова Гитана Аркадьевна в интервью с "Собеседником" прокомментировала конфликт с Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:43
2021-07-14T16:43
михаил ульянов
галина волчек
шоубиз
алексей баталов
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вдова Алексея Баталова Гитана Аркадьевна в интервью с "Собеседником" прокомментировала конфликт с Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным. Гитана Аркадьевна удивлена заявлению невестки Дрожжиной Ирины, которая в эфире программы Андрея Малахова поделилась, что может забрать к себе наследницу актера."Вот вы знаете, она никому не нужна. Давайте мы ее заберем, деньги нам не нужны, она еще у нас ходить будет. Вы знаете, сколько охотников там? Вы думаете, им Маша и Гитана Аркадьевна нужна? Сейчас разберут там все, что можно, все, что хотят", — "Собеседник" цитирует Ирину. Вдова Баталова не понимает, что именно у нее и ее дочери еще можно отнять."Господи, да кто на Маше нажиться хочет! Я, моя мама и Леша все, что у нас было, отдали Маше, да и забрали они все, на чем наживаться?" – сетует Гитана Аркадьевна.Вдова Баталова не стала раскрывать подробности судебного процесса с Цивиным и Дрожжиной. Однако она все же отметила: "Они каким-то образом еще и почти все счета наши опустошили, все то, что Леша оставлял своей дочери". Сейчас, по словам Гитаны Аркадьевны, она и Маша живут на пенсии. Вдова артиста призналась, что в крайнем случае попросит помощи у своих друзей. К сожалению, их осталось мало. "Многие ушли на тот свет: Галина Волчек, Михаил Ульянов, Олег Табаков. Чудо, что я еще жива. Но мы все-таки не одни, сейчас с нами постоянно рядом Вова (Владимир Иванов, дружил с Баталовым много лет – Прим. ред.), Костя (Константин Кучерян, друг семьи Баталовых, брат жены Владимира Иванова – Прим. ред.)", — говорит Гитана Аркадьевна.Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года в возрасте 88 лет. Его похоронили на Преображенском кладбище рядом с матерью.
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михаил ульянов, галина волчек, алексей баталов
16:43 14.07.2021
 

Забрали все: вдова Баталова высказалась о деле с Дрожжиной и Цивиным

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковГитана Леонтенко во время церемонии прощания с актером Алексеем Баталовым
Гитана Леонтенко во время церемонии прощания с актером Алексеем Баталовым - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вдова Алексея Баталова Гитана Аркадьевна в интервью с "Собеседником" прокомментировала конфликт с Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным.
Гитана Аркадьевна удивлена заявлению невестки Дрожжиной Ирины, которая в эфире программы Андрея Малахова поделилась, что может забрать к себе наследницу актера.
"Вот вы знаете, она никому не нужна. Давайте мы ее заберем, деньги нам не нужны, она еще у нас ходить будет. Вы знаете, сколько охотников там? Вы думаете, им Маша и Гитана Аркадьевна нужна? Сейчас разберут там все, что можно, все, что хотят", — "Собеседник" цитирует Ирину.
Вдова Баталова не понимает, что именно у нее и ее дочери еще можно отнять.
"Господи, да кто на Маше нажиться хочет! Я, моя мама и Леша все, что у нас было, отдали Маше, да и забрали они все, на чем наживаться?" – сетует Гитана Аркадьевна.
Вдова Баталова не стала раскрывать подробности судебного процесса с Цивиным и Дрожжиной. Однако она все же отметила: "Они каким-то образом еще и почти все счета наши опустошили, все то, что Леша оставлял своей дочери".
Сейчас, по словам Гитаны Аркадьевны, она и Маша живут на пенсии. Вдова артиста призналась, что в крайнем случае попросит помощи у своих друзей. К сожалению, их осталось мало. "Многие ушли на тот свет: Галина Волчек, Михаил Ульянов, Олег Табаков. Чудо, что я еще жива. Но мы все-таки не одни, сейчас с нами постоянно рядом Вова (Владимир Иванов, дружил с Баталовым много лет – Прим. ред.), Костя (Константин Кучерян, друг семьи Баталовых, брат жены Владимира Иванова – Прим. ред.)", — говорит Гитана Аркадьевна.
Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года в возрасте 88 лет. Его похоронили на Преображенском кладбище рядом с матерью.
Обвиняемая Наталья Дрожжина по делу о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова в Хамовническом суде - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
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ШоубизМихаил УльяновГалина ВолчекАлексей Баталов
 
 
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