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В Башкирии директор дома престарелых получила три года колонии
В Башкирии директор дома престарелых получила три года колонии - РИА Новости, 14.07.2021
В Башкирии директор дома престарелых получила три года колонии
Директор дома престарелых, где при пожаре в минувшем декабре погибли 11 постояльцев, осуждена в Башкирии на 3 года колонии, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T15:50
2021-07-14T15:55
пожар в башкирском доме престарелых
россия
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Директор дома престарелых, где при пожаре в минувшем декабре погибли 11 постояльцев, осуждена в Башкирии на 3 года колонии, сообщается на сайте СК РФ.Она признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц."Судом женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ей также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по оказанию социальных услуг гражданам на два года", - говорится в сообщении.Установлено, что осужденная с начала 2018 по декабрь 2020 года, организовав в деревне Ишбулдино дом престарелых, оказывала небезопасные соцуслуги не менее чем 14 пожилым постояльцам. Подчеркивается, что женщина осознавала, что дом не отвечает требованиям пожарной безопасности, о чем ее предупреждали сотрудники МЧС. Подчеркивается, что в доме отсутствовала противопожарная система безопасности, эвакуационный выход, а также имелись нарушения при эксплуатации обогревательных электрических приборов.В результате 15 декабря 2020 года в доме престарелых произошел пожар, во время которого погибли 11 пожилых постояльцев.
https://ria.ru/20210602/golod-1735202860.html
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пожар в башкирском доме престарелых, россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
15:50 14.07.2021 (обновлено: 15:55 14.07.2021)
 
В Башкирии директор дома престарелых получила три года колонии

В Башкирии директор дома престарелых, где погибли 11 постояльцев, получила три года колонии

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожар в доме престарелых в Абзелиловском районе Башкирии
Пожар в доме престарелых в Абзелиловском районе Башкирии - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Директор дома престарелых, где при пожаре в минувшем декабре погибли 11 постояльцев, осуждена в Башкирии на 3 года колонии, сообщается на сайте СК РФ.
Она признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
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"Судом женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ей также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по оказанию социальных услуг гражданам на два года", - говорится в сообщении.
Установлено, что осужденная с начала 2018 по декабрь 2020 года, организовав в деревне Ишбулдино дом престарелых, оказывала небезопасные соцуслуги не менее чем 14 пожилым постояльцам. Подчеркивается, что женщина осознавала, что дом не отвечает требованиям пожарной безопасности, о чем ее предупреждали сотрудники МЧС. Подчеркивается, что в доме отсутствовала противопожарная система безопасности, эвакуационный выход, а также имелись нарушения при эксплуатации обогревательных электрических приборов.
В результате 15 декабря 2020 года в доме престарелых произошел пожар, во время которого погибли 11 пожилых постояльцев.
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Пожар в башкирском доме престарелыхРоссияРеспублика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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