https://ria.ru/20210714/bashkiriya-1741248269.html

В Башкирии директор дома престарелых получила три года колонии

В Башкирии директор дома престарелых получила три года колонии - РИА Новости, 14.07.2021

В Башкирии директор дома престарелых получила три года колонии

Директор дома престарелых, где при пожаре в минувшем декабре погибли 11 постояльцев, осуждена в Башкирии на 3 года колонии, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T15:50

2021-07-14T15:50

2021-07-14T15:55

пожар в башкирском доме престарелых

россия

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Директор дома престарелых, где при пожаре в минувшем декабре погибли 11 постояльцев, осуждена в Башкирии на 3 года колонии, сообщается на сайте СК РФ.Она признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц."Судом женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ей также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по оказанию социальных услуг гражданам на два года", - говорится в сообщении.Установлено, что осужденная с начала 2018 по декабрь 2020 года, организовав в деревне Ишбулдино дом престарелых, оказывала небезопасные соцуслуги не менее чем 14 пожилым постояльцам. Подчеркивается, что женщина осознавала, что дом не отвечает требованиям пожарной безопасности, о чем ее предупреждали сотрудники МЧС. Подчеркивается, что в доме отсутствовала противопожарная система безопасности, эвакуационный выход, а также имелись нарушения при эксплуатации обогревательных электрических приборов.В результате 15 декабря 2020 года в доме престарелых произошел пожар, во время которого погибли 11 пожилых постояльцев.

https://ria.ru/20210602/golod-1735202860.html

https://ria.ru/20210224/kharkov-1598779981.html

россия

республика башкортостан

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пожар в башкирском доме престарелых, россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия