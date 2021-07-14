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Двух россиян депортируют с Бали за нарушение антиковидных правил
Двух россиян депортируют с Бали за нарушение антиковидных правил - РИА Новости, 14.07.2021
Двух россиян депортируют с Бали за нарушение антиковидных правил
Двое российских туристов помещены на карантин на острове Бали за нарушение антикоронавирусных ограничений, их ожидает депортация, посольство РФ находится с ними РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:56
2021-07-14T11:56
2021-07-14T11:56
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Двое российских туристов помещены на карантин на острове Бали за нарушение антикоронавирусных ограничений, их ожидает депортация, посольство РФ находится с ними в контакте, заявили РИА Новости в дипмиссии."Они пока не депортированы, находятся в Денпасаре, административном центре провинции Бали, в карантинном отеле. Они оба получили положительный результат теста на COVID-19 и продолжали свободное перемещение по острову, не самоизолировались. Именно за это нарушение они были задержаны и будут депортированы", - рассказали в дипмиссии.Пока неизвестно, когда россияне покинут страну. Это связано с тем, что они должны вылечиться от коронавирусной инфекции и есть сложности с поиском авиакомпании."Мы находимся в контакте с ними… Пока нет данных, когда они будут депортированы", - добавил собеседник РИА Новости.Как пояснили в дипмиссии, с 3 по 20 июля с возможностью продления в Индонезии введен режим максимальных социальных ограничений на микроуровне. В соответствии с этими временными правилами, любой иностранец, нарушивший протоколы здравоохранения, которые включают обязательное ношение масок, запрет на посещение общественных мест, соблюдение 14-дневного карантина дома в случае положительного теста на коронавирус, будет немедленно депортирован без права обжалования этого решения, а его виза или разрешение на проживание будут аннулированы. "Это и случилось с росгражданами", - сказали в посольстве.
https://ria.ru/20210617/strakhovanie-1737215223.html
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туризм, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, здоровье - общество, индонезия, в мире
Двух россиян депортируют с Бали за нарушение антиковидных правил
Посольство России заявило, что двух россиян на карантине по COVID-19 на Бали ждет депортация
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Двое российских туристов помещены на карантин на острове Бали за нарушение антикоронавирусных ограничений, их ожидает депортация, посольство РФ находится с ними в контакте, заявили РИА Новости в дипмиссии.
"Они пока не депортированы, находятся в Денпасаре, административном центре провинции Бали, в карантинном отеле. Они оба получили положительный результат теста на COVID-19 и продолжали свободное перемещение по острову, не самоизолировались. Именно за это нарушение они были задержаны и будут депортированы", - рассказали в дипмиссии.
Пока неизвестно, когда россияне покинут страну. Это связано с тем, что они должны вылечиться от коронавирусной инфекции и есть сложности с поиском авиакомпании.
"Мы находимся в контакте с ними… Пока нет данных, когда они будут депортированы", - добавил собеседник РИА Новости.
Как пояснили в дипмиссии, с 3 по 20 июля с возможностью продления в Индонезии
введен режим максимальных социальных ограничений на микроуровне. В соответствии с этими временными правилами, любой иностранец, нарушивший протоколы здравоохранения, которые включают обязательное ношение масок, запрет на посещение общественных мест, соблюдение 14-дневного карантина дома в случае положительного теста на коронавирус, будет немедленно депортирован без права обжалования этого решения, а его виза или разрешение на проживание будут аннулированы. "Это и случилось с росгражданами", - сказали в посольстве.