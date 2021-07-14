https://ria.ru/20210714/babariko-1741171002.html

Защитник заявил, что не знает, где находится Бабарико

Защитник заявил, что не знает, где находится Бабарико - РИА Новости, 14.07.2021

Защитник заявил, что не знает, где находится Бабарико

Дмитрий Лаевский, представлявший интересы экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико в ходе судебного разбирательства по уголовному делу и... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T01:05

2021-07-14T01:05

2021-07-14T01:05

дело белгазпромбанка

белгазпромбанк

виктор бабарико

витебская область

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740072301_0:123:2968:1793_1920x0_80_0_0_580876777fc4da572c1f36371f8fe507.jpg

МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Дмитрий Лаевский, представлявший интересы экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико в ходе судебного разбирательства по уголовному делу и позже исключенный из коллегии адвокатов, заявил, что защитники политика не располагают официальными данными о местонахождении своего клиента.Ранее Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико, долгое время возглавлявшего Белгазпромбанк, к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Бывшего банкира обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. После оглашения приговора его перевели из СИЗО КГБ в следственный изолятор №1 в Минске, а затем там адвокатам, планировавшим его посетить, сообщили, что политик этапирован в исправительную колонию в Новополоцк Витебской области.Он подчеркнул, что "в связи с этим направлены обращения, адвокаты следят за ситуацией".Разбирательство по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка началось в Минске в феврале. Фигурантами дела являлись восемь человек. По данным белорусских правоохранительных органов, на базе банка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.Бабарико свою вину ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты считают уголовное преследование политически мотивированным и связывают его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента Белоруссии в 2020 году.Лаевский, который защищал в суде интересы экс-главы Белгазпромбанка, заявил 8 июля, что его исключили из Минской городской коллегии адвокатов из-за речи во время судебных прений: он указал на отсутствие признаков преступления "получение взятки" в действиях других обвиняемых по "делу Белгазпромбанка", которые признали свою вину, и высказал несогласие с их позицией, заявив о необходимости их оправдания. В Белоруссии исключение из территориальной коллегии адвокатов влечет лишение звания адвоката и лицензии.

https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741106525.html

https://ria.ru/20210706/babariko-1740086834.html

витебская область

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, витебская область, минск, белоруссия, в мире