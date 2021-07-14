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Защитник заявил, что не знает, где находится Бабарико
Защитник заявил, что не знает, где находится Бабарико - РИА Новости, 14.07.2021
Защитник заявил, что не знает, где находится Бабарико
Дмитрий Лаевский, представлявший интересы экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико в ходе судебного разбирательства по уголовному делу и... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T01:05
2021-07-14T01:05
дело белгазпромбанка
белгазпромбанк
виктор бабарико
витебская область
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Дмитрий Лаевский, представлявший интересы экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико в ходе судебного разбирательства по уголовному делу и позже исключенный из коллегии адвокатов, заявил, что защитники политика не располагают официальными данными о местонахождении своего клиента.Ранее Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико, долгое время возглавлявшего Белгазпромбанк, к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Бывшего банкира обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. После оглашения приговора его перевели из СИЗО КГБ в следственный изолятор №1 в Минске, а затем там адвокатам, планировавшим его посетить, сообщили, что политик этапирован в исправительную колонию в Новополоцк Витебской области.Он подчеркнул, что "в связи с этим направлены обращения, адвокаты следят за ситуацией".Разбирательство по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка началось в Минске в феврале. Фигурантами дела являлись восемь человек. По данным белорусских правоохранительных органов, на базе банка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.Бабарико свою вину ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты считают уголовное преследование политически мотивированным и связывают его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента Белоруссии в 2020 году.Лаевский, который защищал в суде интересы экс-главы Белгазпромбанка, заявил 8 июля, что его исключили из Минской городской коллегии адвокатов из-за речи во время судебных прений: он указал на отсутствие признаков преступления "получение взятки" в действиях других обвиняемых по "делу Белгазпромбанка", которые признали свою вину, и высказал несогласие с их позицией, заявив о необходимости их оправдания. В Белоруссии исключение из территориальной коллегии адвокатов влечет лишение звания адвоката и лицензии.
https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741106525.html
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витебская область
минск
белоруссия
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дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, витебская область, минск, белоруссия, в мире
Защитник заявил, что не знает, где находится Бабарико
01:05 14.07.2021
 
© REUTERS / BelTA/Ramil NasibulinВиктор Бабарико в суде во время оглашения приговора
Виктор Бабарико в суде во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© REUTERS / BelTA/Ramil Nasibulin

Адвокат Лаевский заявил, что не знает, где находится Бабарико

Читать ria.ru в
МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Дмитрий Лаевский, представлявший интересы экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико в ходе судебного разбирательства по уголовному делу и позже исключенный из коллегии адвокатов, заявил, что защитники политика не располагают официальными данными о местонахождении своего клиента.
Ранее Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико, долгое время возглавлявшего Белгазпромбанк, к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Бывшего банкира обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. После оглашения приговора его перевели из СИЗО КГБ в следственный изолятор №1 в Минске, а затем там адвокатам, планировавшим его посетить, сообщили, что политик этапирован в исправительную колонию в Новополоцк Витебской области.

"В субботу, 10 июля, Виктор Дмитриевич был отправлен из СИЗО-1 (в Минске – ред.), где мы его крайний раз посетили за день до этого, в исправительную колонию №1 в Новополоцк. Об этом защите стало известно утром в понедельник, 12 июля. По состоянию на вечер вторника, 13 июля, нет подтверждения прибытия Виктора Дмитриевича в ИК-1 Новополоцка", - написал Лаевский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что "в связи с этим направлены обращения, адвокаты следят за ситуацией".
Виктор Бабарико в суде
Вчера, 15:55
Защита Бабарико готовит жалобу на приговор Верховного суда Белоруссии
Разбирательство по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка началось в Минске в феврале. Фигурантами дела являлись восемь человек. По данным белорусских правоохранительных органов, на базе банка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.
Бабарико свою вину ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты считают уголовное преследование политически мотивированным и связывают его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента Белоруссии в 2020 году.
Лаевский, который защищал в суде интересы экс-главы Белгазпромбанка, заявил 8 июля, что его исключили из Минской городской коллегии адвокатов из-за речи во время судебных прений: он указал на отсутствие признаков преступления "получение взятки" в действиях других обвиняемых по "делу Белгазпромбанка", которые признали свою вину, и высказал несогласие с их позицией, заявив о необходимости их оправдания. В Белоруссии исключение из территориальной коллегии адвокатов влечет лишение звания адвоката и лицензии.
Виктор Бабарико в суде во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 13:30
Посольство США в Минске назвало приговор Бабарико имитацией правосудия
 
Дело БелгазпромбанкаБелгазпромбанкВиктор БабарикоВитебская областьМинскБелоруссияВ мире
 
 
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