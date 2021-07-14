https://ria.ru/20210714/avstriya-1741232563.html
В Австрии зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
В Австрии зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 14.07.2021
В Австрии зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
Скачок заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Австрии, свидетельствуют данные кризисного штаба МВД республики. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:20
2021-07-14T14:20
2021-07-14T14:20
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
австрия
в мире
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ВЕНА, 14 июл - РИА Новости. Скачок заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Австрии, свидетельствуют данные кризисного штаба МВД республики.По состоянию на 9.30 среды выявлено 332 новых случая инфицирования, в то время как еще во вторник суточный прирост составил лишь 218. Еще двое скончались за прошедшие сутки, общее число смертей от коронавируса достигло 10 276.В настоящий момент 114 человек госпитализированы, 33 из них - в реанимации.До недавнего времени заболеваемость коронавирусом в Австрии оставалась на очень низком уровне. В стране сняты почти все ограничения, с 1 июля открылись и ночные заведения после полуторагодичного простоя, разрешено проведение всех культурных и спортивных мероприятий.Для посещения почти всех общественных мест необходимо подтверждение вакцинации, перенесенной болезни или свежий отрицательный тест на коронавирус. В общественном транспорте и магазинах обязательно носить маску.
https://ria.ru/20210707/vaktsiny-1740155297.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, австрия, в мире
В Австрии зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19
МВД Австрии сообщило о скачке заболеваемости коронавирусом в стране
ВЕНА, 14 июл - РИА Новости.
Скачок заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Австрии
, свидетельствуют данные кризисного штаба МВД республики.
По состоянию на 9.30 среды выявлено 332 новых случая инфицирования, в то время как еще во вторник суточный прирост составил лишь 218. Еще двое скончались за прошедшие сутки, общее число смертей от коронавируса достигло 10 276.
В настоящий момент 114 человек госпитализированы, 33 из них - в реанимации.
До недавнего времени заболеваемость коронавирусом в Австрии оставалась на очень низком уровне. В стране сняты почти все ограничения, с 1 июля открылись и ночные заведения после полуторагодичного простоя, разрешено проведение всех культурных и спортивных мероприятий.
Для посещения почти всех общественных мест необходимо подтверждение вакцинации, перенесенной болезни или свежий отрицательный тест на коронавирус. В общественном транспорте и магазинах обязательно носить маску.