Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/arest-1741292795.html
Адвоката Маршани арестовали по делу о крупном мошенничестве
Адвоката Маршани арестовали по делу о крупном мошенничестве - РИА Новости, 14.07.2021
Адвоката Маршани арестовали по делу о крупном мошенничестве
Кунцевский суд Москвы отправил под домашний арест адвоката Тимура Маршани по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T19:50
2021-07-14T19:50
тимур маршани
россия
кэшбери
ольга бузова
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/15057/45/150574524_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_55612a6a7daaa80c65563a60bc8b7e6f.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы отправил под домашний арест адвоката Тимура Маршани по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Оксана Бабалян."В отношении Маршани Тимура Захаровича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 17 дней, то есть до 31 августа 2021 года", - сказала собеседница агентстваКак писали в СМИ, Маршани пообещал клиентке за 20 миллионов рублей положительный исход дела в суде о взыскании её долга, однако этого не произошло.Маршани известен тем, что представлял сторону защиты в деле калининградских врачей, которых обвиняли в убийстве недоношенного новорожденного младенца и оправдали. Кроме того, он представлял интересы инвалида из Анапы, который потерял вложенные в "Кэшбери" 880 тысяч рублей и подал в суд на Николая Баскова и Ольгу Бузову, рекламировавших компанию.
https://ria.ru/20210713/delo-1741018830.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/15057/45/150574524_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_0b5c7ffbd5c23d2b74c786fb98726348.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тимур маршани, россия, кэшбери, ольга бузова, москва, происшествия
19:50 14.07.2021
 
Адвоката Маршани арестовали по делу о крупном мошенничестве

Кунцевский суд Москвы отправил под домашний арест адвоката Маршани по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Руслан КривобокЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы отправил под домашний арест адвоката Тимура Маршани по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Оксана Бабалян.
"В отношении Маршани Тимура Захаровича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 17 дней, то есть до 31 августа 2021 года", - сказала собеседница агентства
Как писали в СМИ, Маршани пообещал клиентке за 20 миллионов рублей положительный исход дела в суде о взыскании её долга, однако этого не произошло.
Маршани известен тем, что представлял сторону защиты в деле калининградских врачей, которых обвиняли в убийстве недоношенного новорожденного младенца и оправдали. Кроме того, он представлял интересы инвалида из Анапы, который потерял вложенные в "Кэшбери" 880 тысяч рублей и подал в суд на Николая Баскова и Ольгу Бузову, рекламировавших компанию.
Шеврон Военная прокуратура - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 06:56
В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
 
Тимур МаршаниРоссияКэшбериОльга БузоваМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
05:03Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23
04:36Врач посоветовал, как легче перенести жару
04:32Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане цитатой Жванецкого
04:26Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках
04:23В Мехико директора школы приговорили к 208 годам тюрьмы
04:17Посол Словении в России рассказал о вакцинации "Спутником V"
Лента новостейМолния