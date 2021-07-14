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Адвоката Маршани арестовали по делу о крупном мошенничестве
Адвоката Маршани арестовали по делу о крупном мошенничестве - РИА Новости, 14.07.2021
Адвоката Маршани арестовали по делу о крупном мошенничестве
Кунцевский суд Москвы отправил под домашний арест адвоката Тимура Маршани по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T19:50
2021-07-14T19:50
2021-07-14T19:50
тимур маршани
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы отправил под домашний арест адвоката Тимура Маршани по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Оксана Бабалян."В отношении Маршани Тимура Захаровича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 17 дней, то есть до 31 августа 2021 года", - сказала собеседница агентстваКак писали в СМИ, Маршани пообещал клиентке за 20 миллионов рублей положительный исход дела в суде о взыскании её долга, однако этого не произошло.Маршани известен тем, что представлял сторону защиты в деле калининградских врачей, которых обвиняли в убийстве недоношенного новорожденного младенца и оправдали. Кроме того, он представлял интересы инвалида из Анапы, который потерял вложенные в "Кэшбери" 880 тысяч рублей и подал в суд на Николая Баскова и Ольгу Бузову, рекламировавших компанию.
https://ria.ru/20210713/delo-1741018830.html
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тимур маршани, россия, кэшбери, ольга бузова, москва, происшествия
Адвоката Маршани арестовали по делу о крупном мошенничестве
Кунцевский суд Москвы отправил под домашний арест адвоката Маршани по делу о мошенничестве