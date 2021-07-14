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Наука
https://ria.ru/20210714/alkogol-1741207761.html
Ученые оценили связь между алкоголем и риском развития рака
Ученые оценили связь между алкоголем и риском развития рака - РИА Новости, 14.07.2021
Ученые оценили связь между алкоголем и риском развития рака
Результаты глобального исследования показали, что 740 тысяч новых случаев рака, зафиксированных в 2020 году, напрямую связаны с употреблением алкоголя. Это... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:51
2021-07-14T15:30
наука
рак
здоровье
питание
алкоголь
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Результаты глобального исследования показали, что 740 тысяч новых случаев рака, зафиксированных в 2020 году, напрямую связаны с употреблением алкоголя. Это примерно четыре процента от всех диагностированных за год в мире онкологических заболеваний. Причем на мужчин приходится более трех четвертей этих случаев. Статья опубликована в журнале The Lancet Oncology.Известно, что употребление спиртного вызывает повреждение ДНК из-за увеличения производства вредных химических веществ в организме и влияет на выработку гормонов, которые способствуют развитию рака. Алкоголь также усугубляет канцерогенное действие других вредных веществ, например табака.Исследователи из семи стран сопоставили данные по потреблению спиртных напитков на человека в разных странах мира в 2010 году и сравнили их с количеством онкологических заболеваний, выявленных в 2020 году. По оценкам ученых, десять лет — это время, необходимое для того, чтобы алкоголь повлиял на развитие рака.Эксперты выяснили, что наибольшее число случае рака связано с чрезмерным употреблением спиртного, но даже умеренное — примерно два напитка в день — привело к более чем 103 тысячам заболеваний в 2020 году. Наибольшее количество случаев приходится на рак полости рта, глотки, гортани, пищевода, толстой и прямой кишки, печени и груди. Они имеют четко установленные причинно-следственные связи с потреблением алкоголя. Среди регионов лидируют Восточная Азия, Центральная и Восточная Европа. Авторы этого первого в своем роде специализированного исследования, изучающего связь между алкоголем и раком, призвали уделить большее внимание данной проблеме."Необходимо срочно повысить осведомленность политиков и широкой общественности о связи между употреблением алкоголя и риском рака, — приводятся в пресс-релизе издательства слова первого автора статьи госпожи Харриет Рамгай (Harriet Rumgay) из французского Международного агентства по изучению рака IARC. — Стратегии общественного здравоохранения, такие как сокращение доступности алкоголя, маркировка алкогольной продукции, предупреждения о вреде для здоровья и запреты на рекламу, могут снизить уровень рака, вызванного употреблением алкоголя. Налоговая и ценовая политика, включающая повышение акцизов и минимальных отпускных цен, которая привела к снижению потребления алкоголя в Европе, также может быть реализована в других регионах мира".Среди стран самая высокая доля случаев рака, связанных с употреблением алкоголя, была зафиксирована в Монголии (десять процентов от всех онкологических заболеваний в 2020 году), затем идут Китай (шесть процентов), Индия и Франция (по пять процентов), Бразилия и Германия (по четыре процента) и США (три процента)."Тенденции показывают, что, хотя во многих европейских странах наблюдается снижение потребления алкоголя на человека, оно растет в азиатских странах, таких как Китай и Индия, а также в странах Африки к югу от Сахары. Кроме того, есть свидетельства того, что пандемия COVID-19 привела к увеличению показателей употребления алкоголя в некоторых странах", — говорит ученый.Авторы отметили, что их результаты имеют некоторые ограничения, так как однозначно оценить влияние употребления алкоголя на заболеваемость раком очень сложно. Так, в исследовании не учитывали потенциальный эффект пандемии COVID-19, не принимали во внимание общий стаж приема спиртного, а также дополнительное влияние таких факторов, как курение, ожирение или вирусные инфекции гепатита B и C, которые, так же как и алкоголь, могут провоцировать рак печени. Еще один фактор — ограниченное количество диагностированных случаев рака в странах с низким и средним уровнем доходов."Тем не менее наше исследование подчеркивает вклад даже относительно низкого уровня употребления алкоголя в заболеваемость раком, что вызывает беспокойство, но также предполагает, что изменения в поведении в отношении употребления алкоголя могут положительно повлиять на заболеваемость раком в будущем", — заключает Рамгай.
https://ria.ru/20210531/alkogol-1734952839.html
https://ria.ru/20210404/alkogol-1603841017.html
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рак, здоровье, питание, алкоголь
11:51 14.07.2021 (обновлено: 15:30 14.07.2021)
 

Ученые оценили связь между алкоголем и риском развития рака

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДегустация вина
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Результаты глобального исследования показали, что 740 тысяч новых случаев рака, зафиксированных в 2020 году, напрямую связаны с употреблением алкоголя. Это примерно четыре процента от всех диагностированных за год в мире онкологических заболеваний. Причем на мужчин приходится более трех четвертей этих случаев. Статья опубликована в журнале The Lancet Oncology.
Известно, что употребление спиртного вызывает повреждение ДНК из-за увеличения производства вредных химических веществ в организме и влияет на выработку гормонов, которые способствуют развитию рака. Алкоголь также усугубляет канцерогенное действие других вредных веществ, например табака.
Исследователи из семи стран сопоставили данные по потреблению спиртных напитков на человека в разных странах мира в 2010 году и сравнили их с количеством онкологических заболеваний, выявленных в 2020 году. По оценкам ученых, десять лет — это время, необходимое для того, чтобы алкоголь повлиял на развитие рака.
Эксперты выяснили, что наибольшее число случае рака связано с чрезмерным употреблением спиртного, но даже умеренное — примерно два напитка в день — привело к более чем 103 тысячам заболеваний в 2020 году. Наибольшее количество случаев приходится на рак полости рта, глотки, гортани, пищевода, толстой и прямой кишки, печени и груди. Они имеют четко установленные причинно-следственные связи с потреблением алкоголя.
Среди регионов лидируют Восточная Азия, Центральная и Восточная Европа. Авторы этого первого в своем роде специализированного исследования, изучающего связь между алкоголем и раком, призвали уделить большее внимание данной проблеме.
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Ученые назвали фактор, усугубляющий действие алкоголя на печень
"Необходимо срочно повысить осведомленность политиков и широкой общественности о связи между употреблением алкоголя и риском рака, — приводятся в пресс-релизе издательства слова первого автора статьи госпожи Харриет Рамгай (Harriet Rumgay) из французского Международного агентства по изучению рака IARC. — Стратегии общественного здравоохранения, такие как сокращение доступности алкоголя, маркировка алкогольной продукции, предупреждения о вреде для здоровья и запреты на рекламу, могут снизить уровень рака, вызванного употреблением алкоголя. Налоговая и ценовая политика, включающая повышение акцизов и минимальных отпускных цен, которая привела к снижению потребления алкоголя в Европе, также может быть реализована в других регионах мира".
Среди стран самая высокая доля случаев рака, связанных с употреблением алкоголя, была зафиксирована в Монголии (десять процентов от всех онкологических заболеваний в 2020 году), затем идут Китай (шесть процентов), Индия и Франция (по пять процентов), Бразилия и Германия (по четыре процента) и США (три процента).
"Тенденции показывают, что, хотя во многих европейских странах наблюдается снижение потребления алкоголя на человека, оно растет в азиатских странах, таких как Китай и Индия, а также в странах Африки к югу от Сахары. Кроме того, есть свидетельства того, что пандемия COVID-19 привела к увеличению показателей употребления алкоголя в некоторых странах", — говорит ученый.
Авторы отметили, что их результаты имеют некоторые ограничения, так как однозначно оценить влияние употребления алкоголя на заболеваемость раком очень сложно. Так, в исследовании не учитывали потенциальный эффект пандемии COVID-19, не принимали во внимание общий стаж приема спиртного, а также дополнительное влияние таких факторов, как курение, ожирение или вирусные инфекции гепатита B и C, которые, так же как и алкоголь, могут провоцировать рак печени. Еще один фактор — ограниченное количество диагностированных случаев рака в странах с низким и средним уровнем доходов.
"Тем не менее наше исследование подчеркивает вклад даже относительно низкого уровня употребления алкоголя в заболеваемость раком, что вызывает беспокойство, но также предполагает, что изменения в поведении в отношении употребления алкоголя могут положительно повлиять на заболеваемость раком в будущем", — заключает Рамгай.
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