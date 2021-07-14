https://ria.ru/20210714/afganistan-1741247161.html

На родину вернулись почти все афганские беженцы, перешедшие в Таджикистан

На родину вернулись почти все афганские беженцы, перешедшие в Таджикистан - РИА Новости, 14.07.2021

На родину вернулись почти все афганские беженцы, перешедшие в Таджикистан

Почти все афганские беженцы, перешедшие на территорию Таджикистана после атак боевиков движения "Талибан"*, снова вернулись на родину, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T15:48

2021-07-14T15:48

2021-07-14T15:48

обострение ситуации в афганистане

россия

афганистан

таджикистан

талибан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740253151_361:521:2729:1853_1920x0_80_0_0_967d561b72e627cbc0ed6ecb590dffd4.jpg

ДУШАНБЕ, 15 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Почти все афганские беженцы, перешедшие на территорию Таджикистана после атак боевиков движения "Талибан"*, снова вернулись на родину, сообщил РИА Новости в среду источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ)Таджикистана."За исключением афганских киргизов, бежавших накануне в Мургабский район Таджикистана, все остальные беженцы вернулись на родину, - сказал собеседник агентства.Накануне 77 афганцев, среди которых 26 мужчин, 20 женщин и 31 ребёнок из числа афганцев киргизского происхождения, жители уезда Вахон провинции Афганский Бадахшан, из-за угрозы, исходящей от талибов перешли участок села Кызыл-Работ Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области ТаджикистанаТаджикские пограничники, руководствуясь принципом гуманизма, разрешили вынужденным афганским беженцам войти на свою территорию.В настоящее время беженцы размещены на территориях участков селения Кызыл-Работ Мургабского района. Беженцы привели с собой домашний скот (1000 голов мелкого рогатого скота, 300 яков, 3-х верблюдов и 30 лошадей). Кроме того, днем в среду 51 гражданин Афганистана через территорию селения Кызыл-Работ Мургабского района пересекли госграницу Таджикистана.По словам источника в ГКНБ, в Таджикистане сейчас нет других афганских беженцев. "Большинство из них были военными, бежавшими в Таджикистан из приграничных районов Афганистана, число которых составляло более 1000 человек", - сказал он.По его словам, беженцев правительство Афганистана вернуло домой своими и таджикскими вертолетами из аэропорта города Куляб.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740652712.html

https://ria.ru/20210708/odkb-1740496601.html

россия

афганистан

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации в афганистане, россия, афганистан, таджикистан, талибан, в мире