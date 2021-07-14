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На родину вернулись почти все афганские беженцы, перешедшие в Таджикистан
На родину вернулись почти все афганские беженцы, перешедшие в Таджикистан - РИА Новости, 14.07.2021
На родину вернулись почти все афганские беженцы, перешедшие в Таджикистан
Почти все афганские беженцы, перешедшие на территорию Таджикистана после атак боевиков движения "Талибан"*, снова вернулись на родину, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T15:48
2021-07-14T15:48
обострение ситуации в афганистане
россия
афганистан
таджикистан
талибан
в мире
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ДУШАНБЕ, 15 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Почти все афганские беженцы, перешедшие на территорию Таджикистана после атак боевиков движения "Талибан"*, снова вернулись на родину, сообщил РИА Новости в среду источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ)Таджикистана."За исключением афганских киргизов, бежавших накануне в Мургабский район Таджикистана, все остальные беженцы вернулись на родину, - сказал собеседник агентства.Накануне 77 афганцев, среди которых 26 мужчин, 20 женщин и 31 ребёнок из числа афганцев киргизского происхождения, жители уезда Вахон провинции Афганский Бадахшан, из-за угрозы, исходящей от талибов перешли участок села Кызыл-Работ Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области ТаджикистанаТаджикские пограничники, руководствуясь принципом гуманизма, разрешили вынужденным афганским беженцам войти на свою территорию.В настоящее время беженцы размещены на территориях участков селения Кызыл-Работ Мургабского района. Беженцы привели с собой домашний скот (1000 голов мелкого рогатого скота, 300 яков, 3-х верблюдов и 30 лошадей). Кроме того, днем в среду 51 гражданин Афганистана через территорию селения Кызыл-Работ Мургабского района пересекли госграницу Таджикистана.По словам источника в ГКНБ, в Таджикистане сейчас нет других афганских беженцев. "Большинство из них были военными, бежавшими в Таджикистан из приграничных районов Афганистана, число которых составляло более 1000 человек", - сказал он.По его словам, беженцев правительство Афганистана вернуло домой своими и таджикскими вертолетами из аэропорта города Куляб.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210709/afganistan-1740652712.html
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обострение ситуации в афганистане, россия, афганистан, таджикистан, талибан, в мире
15:48 14.07.2021
 
На родину вернулись почти все афганские беженцы, перешедшие в Таджикистан

Почти все афганские беженцы, перешедшие в Таджикистан, вернулись на родину

© AP Photo / Border Troops of the State Committee for National Security of the Republic of TajikistanВоеннослужащие Афганистана рядом с таджикско-афганской границей в Таджикистане
Военнослужащие Афганистана рядом с таджикско-афганской границей в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© AP Photo / Border Troops of the State Committee for National Security of the Republic of Tajikistan
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 15 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Почти все афганские беженцы, перешедшие на территорию Таджикистана после атак боевиков движения "Талибан"*, снова вернулись на родину, сообщил РИА Новости в среду источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ)Таджикистана.
"За исключением афганских киргизов, бежавших накануне в Мургабский район Таджикистана, все остальные беженцы вернулись на родину, - сказал собеседник агентства.
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Накануне 77 афганцев, среди которых 26 мужчин, 20 женщин и 31 ребёнок из числа афганцев киргизского происхождения, жители уезда Вахон провинции Афганский Бадахшан, из-за угрозы, исходящей от талибов перешли участок села Кызыл-Работ Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана
Таджикские пограничники, руководствуясь принципом гуманизма, разрешили вынужденным афганским беженцам войти на свою территорию.
В настоящее время беженцы размещены на территориях участков селения Кызыл-Работ Мургабского района. Беженцы привели с собой домашний скот (1000 голов мелкого рогатого скота, 300 яков, 3-х верблюдов и 30 лошадей). Кроме того, днем в среду 51 гражданин Афганистана через территорию селения Кызыл-Работ Мургабского района пересекли госграницу Таджикистана.
По словам источника в ГКНБ, в Таджикистане сейчас нет других афганских беженцев. "Большинство из них были военными, бежавшими в Таджикистан из приграничных районов Афганистана, число которых составляло более 1000 человек", - сказал он.
По его словам, беженцев правительство Афганистана вернуло домой своими и таджикскими вертолетами из аэропорта города Куляб.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
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Обострение ситуации в АфганистанеРоссияАфганистанТаджикистанТалибанВ мире
 
 
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