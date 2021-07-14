https://ria.ru/20210714/afganistan-1741190877.html

Интересы России и США по Афганистану совпадают, заявили в МИД

Интересы России и США по Афганистану совпадают, заявили в МИД - РИА Новости, 14.07.2021

Интересы России и США по Афганистану совпадают, заявили в МИД

Интересы России и США по афганскому урегулированию совпадают, Москва готова к продолжению конструктивного взаимодействия с Вашингтоном по этому вопросу, заявил... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T10:21

2021-07-14T10:21

2021-07-14T13:07

обострение ситуации в афганистане

россия

залмай халилзад

замир кабулов

афганистан

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739934654_0:0:3314:1865_1920x0_80_0_0_8a2dcc05dd54dffb3a7de2e94bd2e08a.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Интересы России и США по афганскому урегулированию совпадают, Москва готова к продолжению конструктивного взаимодействия с Вашингтоном по этому вопросу, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Им (США - ред.) приходится быть конструктивными, потому что они в безвыходном положении. Им надо как-то оправдаться в этой ситуации. Я говорю совершенно без злорадства. Мы практики и прагматики, нам надо решать вопросы наших национальных интересов, интересов безопасности России на длительную перспективу. И американцы в этом отношении важные для нас партнеры. Это чуть ли не единственное поле, где мы с американцами сотрудничаем и результативно. По крайней мере, мы хотим одного и того же. Мы это ценим и делаем в своих интересах и в интересах наших союзников. Заодно, получается, это совпадает с интересами США. Что ж, мы готовы к такому разговору", - сказал Кабулов.Он отметил, что планирует принять участие в международной конференции в Ташкенте "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", в которой также примет участие спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, с которым он планирует провести встречу.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210712/zhirinovskiy-1741010245.html

россия

афганистан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-07-14T10:21 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации в афганистане, россия, залмай халилзад, замир кабулов, афганистан, сша, в мире