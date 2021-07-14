https://ria.ru/20210714/afganistan-1741190877.html
Интересы России и США по Афганистану совпадают, заявили в МИД
Интересы России и США по Афганистану совпадают, заявили в МИД - РИА Новости, 14.07.2021
Интересы России и США по Афганистану совпадают, заявили в МИД
Интересы России и США по афганскому урегулированию совпадают, Москва готова к продолжению конструктивного взаимодействия с Вашингтоном по этому вопросу, заявил... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:21
2021-07-14T10:21
2021-07-14T13:07
обострение ситуации в афганистане
россия
залмай халилзад
замир кабулов
афганистан
сша
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Интересы России и США по афганскому урегулированию совпадают, Москва готова к продолжению конструктивного взаимодействия с Вашингтоном по этому вопросу, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Им (США - ред.) приходится быть конструктивными, потому что они в безвыходном положении. Им надо как-то оправдаться в этой ситуации. Я говорю совершенно без злорадства. Мы практики и прагматики, нам надо решать вопросы наших национальных интересов, интересов безопасности России на длительную перспективу. И американцы в этом отношении важные для нас партнеры. Это чуть ли не единственное поле, где мы с американцами сотрудничаем и результативно. По крайней мере, мы хотим одного и того же. Мы это ценим и делаем в своих интересах и в интересах наших союзников. Заодно, получается, это совпадает с интересами США. Что ж, мы готовы к такому разговору", - сказал Кабулов.Он отметил, что планирует принять участие в международной конференции в Ташкенте "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", в которой также примет участие спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, с которым он планирует провести встречу.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210712/zhirinovskiy-1741010245.html
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-07-14T10:21
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обострение ситуации в афганистане, россия, залмай халилзад, замир кабулов, афганистан, сша, в мире
10:21 14.07.2021 (обновлено: 13:07 14.07.2021)
Интересы России и США по Афганистану совпадают, заявили в МИД
Спецпредставитель президента Кабулов заявил, что интересы России и США по Афганистану совпадают