https://ria.ru/20210714/afganistan-1741184927.html

Талибы взяли под контроль до половины уездов в Афганистане, заявили в МИД

Талибы взяли под контроль до половины уездов в Афганистане, заявили в МИД - РИА Новости, 14.07.2021

Талибы взяли под контроль до половины уездов в Афганистане, заявили в МИД

Талибы взяли под контроль до половины уездов в Афганистане из более чем 400, но не в силах захватить и удерживать административные центры провинций, заявил в... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T09:23

2021-07-14T09:23

2021-07-14T13:07

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Талибы взяли под контроль до половины уездов в Афганистане из более чем 400, но не в силах захватить и удерживать административные центры провинций, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Нельзя упускать из виду тот факт, что большинство уездов перешли талибам без боя. Да и что значит перешли? Правительственные войска просто покинули свои гарнизоны, позиции и сбежали, если называть вещи своими именами. Поэтому талибы легко вошли и поставили эти уезды под свой контроль. В Афганистане более 400 уездов, из них сейчас более трети, может до половины, находятся под контролем талибов не в результате боевых действий, а в результате ухода правительственных войск с этих территорий", - сказал Кабулов."Но, вместе с тем, талибы не взяли ни один центр афганских провинций - их 34, а уж про столицу вообще молчу. Да, талибы в состоянии с военно-технической точки зрения совершать налеты, набеги, врываться в города, но удержать - у них пока нет для этого сил", - добавил высокопоставленный российский дипломат.Кабулов подчеркнул, что талибы "не стремятся" силой взять контроль над 100% территории Афганистана, "потому что у них есть здравый смысл и они понимают, что это невозможно".Ранее представитель политофиса движения "Талибан"* Абдуллахиб Мансур заявил, что большая часть территории Афганистана, кроме Кабула и части уездов около него, контролируется "Талибаном". По его словам, сейчас из почти 400 уездов порядка 250 контролируются талибами.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210714/afganistan-1741183992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-07-14T09:23 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации в афганистане, россия, замир кабулов, афганистан, доха, талибан, сша, в мире