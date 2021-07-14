09:23 14.07.2021 (обновлено: 13:07 14.07.2021)
Талибы взяли под контроль до половины уездов в Афганистане, заявили в МИД
В МИД заявили, что талибы не в силах держать под контролем административные центры Афганистана
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Талибы взяли под контроль до половины уездов в Афганистане из более чем 400, но не в силах захватить и удерживать административные центры провинций, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Нельзя упускать из виду тот факт, что большинство уездов перешли талибам без боя. Да и что значит перешли? Правительственные войска просто покинули свои гарнизоны, позиции и сбежали, если называть вещи своими именами. Поэтому талибы легко вошли и поставили эти уезды под свой контроль. В Афганистане более 400 уездов, из них сейчас более трети, может до половины, находятся под контролем талибов не в результате боевых действий, а в результате ухода правительственных войск с этих территорий", - сказал Кабулов.
"Но, вместе с тем, талибы не взяли ни один центр афганских провинций - их 34, а уж про столицу вообще молчу. Да, талибы в состоянии с военно-технической точки зрения совершать налеты, набеги, врываться в города, но удержать - у них пока нет для этого сил", - добавил высокопоставленный российский дипломат.
Кабулов подчеркнул, что талибы "не стремятся" силой взять контроль над 100% территории Афганистана, "потому что у них есть здравый смысл и они понимают, что это невозможно".
Ранее представитель политофиса движения "Талибан"* Абдуллахиб Мансур заявил, что большая часть территории Афганистана, кроме Кабула и части уездов около него, контролируется "Талибаном". По его словам, сейчас из почти 400 уездов порядка 250 контролируются талибами.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.