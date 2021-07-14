https://ria.ru/20210714/afganistan-1741183992.html

В МИД прокомментировали захват талибами территорий в Афганистане

В МИД прокомментировали захват талибами территорий в Афганистане - РИА Новости, 14.07.2021

В МИД прокомментировали захват талибами территорий в Афганистане

Захват талибами (движение "Талибан"*) значительных территорий в Афганистане не означает, что надо впадать в панику и что власти в Кабуле рискуют быть... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T09:14

2021-07-14T09:14

2021-07-14T13:07

обострение ситуации в афганистане

россия

замир кабулов

доха

талибан

сша

в мире

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Захват талибами (движение "Талибан"*) значительных территорий в Афганистане не означает, что надо впадать в панику и что власти в Кабуле рискуют быть свергнутыми, ситуацию в стране на фоне вывода войск США не стоит описывать словами из известного советского фильма "гипс снимают, клиент уезжает", заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Насчет "падения Кабула". Ситуация, которая сложилась, как раз подводит к моменту истины: это последствия американо-натовского присутствия в Афганистане, которые каждый год кормили нас замечательными заявлениями о том, что они подготовили мощную афганскую армию, 300 тысяч человек, военнослужащих. И вот мы видим, что в итоге они подготовили. Но это не означает, что надо впадать в панику - все обваливается, "гипс снимают, клиент уезжает". Нет, ситуация не такая", - сказал Кабулов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210714/afganistan-1741181597.html

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доха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-07-14T09:14 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации в афганистане, россия, замир кабулов, доха, талибан, сша, в мире