Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/afganistan-1741183992.html
В МИД прокомментировали захват талибами территорий в Афганистане
В МИД прокомментировали захват талибами территорий в Афганистане - РИА Новости, 14.07.2021
В МИД прокомментировали захват талибами территорий в Афганистане
Захват талибами (движение "Талибан"*) значительных территорий в Афганистане не означает, что надо впадать в панику и что власти в Кабуле рискуют быть... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T09:14
2021-07-14T13:07
обострение ситуации в афганистане
россия
замир кабулов
доха
талибан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793608_0:122:3211:1928_1920x0_80_0_0_df892fc8286b0749ee42de004991dae3.jpg
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Захват талибами (движение "Талибан"*) значительных территорий в Афганистане не означает, что надо впадать в панику и что власти в Кабуле рискуют быть свергнутыми, ситуацию в стране на фоне вывода войск США не стоит описывать словами из известного советского фильма "гипс снимают, клиент уезжает", заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Насчет "падения Кабула". Ситуация, которая сложилась, как раз подводит к моменту истины: это последствия американо-натовского присутствия в Афганистане, которые каждый год кормили нас замечательными заявлениями о том, что они подготовили мощную афганскую армию, 300 тысяч человек, военнослужащих. И вот мы видим, что в итоге они подготовили. Но это не означает, что надо впадать в панику - все обваливается, "гипс снимают, клиент уезжает". Нет, ситуация не такая", - сказал Кабулов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210714/afganistan-1741181597.html
россия
доха
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-07-14T09:14
true
PT0M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793608_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_d110478dd5878284f28c18143cb8b608.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение ситуации в афганистане, россия, замир кабулов, доха, талибан, сша, в мире
09:14 14.07.2021 (обновлено: 13:07 14.07.2021)
 
В МИД прокомментировали захват талибами территорий в Афганистане

В МИД считают, что захват талибами территорий не значит, что надо впадать в панику

© AP Photo / FileБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© AP Photo / File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Захват талибами (движение "Талибан"*) значительных территорий в Афганистане не означает, что надо впадать в панику и что власти в Кабуле рискуют быть свергнутыми, ситуацию в стране на фоне вывода войск США не стоит описывать словами из известного советского фильма "гипс снимают, клиент уезжает", заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Насчет "падения Кабула". Ситуация, которая сложилась, как раз подводит к моменту истины: это последствия американо-натовского присутствия в Афганистане, которые каждый год кормили нас замечательными заявлениями о том, что они подготовили мощную афганскую армию, 300 тысяч человек, военнослужащих. И вот мы видим, что в итоге они подготовили. Но это не означает, что надо впадать в панику - все обваливается, "гипс снимают, клиент уезжает". Нет, ситуация не такая", - сказал Кабулов.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 08:41
Талибы заявили, что заняли важный пункт на границе с Пакистаном
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
Читайте полный текст интервью >>
 
Обострение ситуации в АфганистанеРоссияЗамир КабуловДохаТалибанСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
05:03Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити достигло 23
04:36Врач посоветовал, как легче перенести жару
04:32Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане цитатой Жванецкого
04:26Президент Кубы заявил о большом числе пострадавших в беспорядках
04:23В Мехико директора школы приговорили к 208 годам тюрьмы
04:17Посол Словении в России рассказал о вакцинации "Спутником V"
Лента новостейМолния