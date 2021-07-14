https://ria.ru/20210714/afganistan-1741183992.html
В МИД прокомментировали захват талибами территорий в Афганистане
В МИД прокомментировали захват талибами территорий в Афганистане - РИА Новости, 14.07.2021
В МИД прокомментировали захват талибами территорий в Афганистане
Захват талибами (движение "Талибан"*) значительных территорий в Афганистане не означает, что надо впадать в панику и что власти в Кабуле рискуют быть... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T09:14
2021-07-14T09:14
2021-07-14T13:07
обострение ситуации в афганистане
россия
замир кабулов
доха
талибан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793608_0:122:3211:1928_1920x0_80_0_0_df892fc8286b0749ee42de004991dae3.jpg
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Захват талибами (движение "Талибан"*) значительных территорий в Афганистане не означает, что надо впадать в панику и что власти в Кабуле рискуют быть свергнутыми, ситуацию в стране на фоне вывода войск США не стоит описывать словами из известного советского фильма "гипс снимают, клиент уезжает", заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Насчет "падения Кабула". Ситуация, которая сложилась, как раз подводит к моменту истины: это последствия американо-натовского присутствия в Афганистане, которые каждый год кормили нас замечательными заявлениями о том, что они подготовили мощную афганскую армию, 300 тысяч человек, военнослужащих. И вот мы видим, что в итоге они подготовили. Но это не означает, что надо впадать в панику - все обваливается, "гипс снимают, клиент уезжает". Нет, ситуация не такая", - сказал Кабулов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210714/afganistan-1741181597.html
россия
доха
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793608_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_d110478dd5878284f28c18143cb8b608.jpg
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-07-14T09:14
true
PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение ситуации в афганистане, россия, замир кабулов, доха, талибан, сша, в мире
09:14 14.07.2021 (обновлено: 13:07 14.07.2021)
В МИД прокомментировали захват талибами территорий в Афганистане
В МИД считают, что захват талибами территорий не значит, что надо впадать в панику