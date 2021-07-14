https://ria.ru/20210714/advokat-1741235127.html

Адвоката задержанного в Белоруссии Дудникова лишили лицензии

Адвоката задержанного в Белоруссии Дудникова лишили лицензии - РИА Новости, 14.07.2021

Адвоката задержанного в Белоруссии Дудникова лишили лицензии

Адвокат арестованного в Белоруссии россиянина Егора Дудникова Антон Гашинский сообщил РИА Новости, что принято решение о прекращении действия его лицензии на... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T14:37

2021-07-14T14:37

2021-07-14T14:39

егор дудников

софия сапега

роман протасевич

ryanair

вильнюс

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Адвокат арестованного в Белоруссии россиянина Егора Дудникова Антон Гашинский сообщил РИА Новости, что принято решение о прекращении действия его лицензии на осуществление адвокатской деятельности."Прекратили действие лицензии", - сказал Гашинский после прошедшего в среду заседания квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности в Белоруссии.Гашинский также является адвокатом семьи задержанной в аэропорту Минска россиянки Софьи Сапеги, которая вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем летела из Афин в Вильнюс самолетом Ryanair, экстренно приземлившимся в минском аэропорту 23 мая из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

https://ria.ru/20210714/belorussiya-1741205556.html

вильнюс

минск

белоруссия

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егор дудников, софия сапега, роман протасевич, ryanair, вильнюс, минск, белоруссия, в мире