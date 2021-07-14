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Адвоката задержанного в Белоруссии Дудникова лишили лицензии
Адвоката задержанного в Белоруссии Дудникова лишили лицензии - РИА Новости, 14.07.2021
Адвоката задержанного в Белоруссии Дудникова лишили лицензии
Адвокат арестованного в Белоруссии россиянина Егора Дудникова Антон Гашинский сообщил РИА Новости, что принято решение о прекращении действия его лицензии на... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T14:37
2021-07-14T14:39
егор дудников
софия сапега
роман протасевич
ryanair
вильнюс
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Адвокат арестованного в Белоруссии россиянина Егора Дудникова Антон Гашинский сообщил РИА Новости, что принято решение о прекращении действия его лицензии на осуществление адвокатской деятельности."Прекратили действие лицензии", - сказал Гашинский после прошедшего в среду заседания квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности в Белоруссии.Гашинский также является адвокатом семьи задержанной в аэропорту Минска россиянки Софьи Сапеги, которая вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем летела из Афин в Вильнюс самолетом Ryanair, экстренно приземлившимся в минском аэропорту 23 мая из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
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егор дудников, софия сапега, роман протасевич, ryanair, вильнюс, минск, белоруссия, в мире
14:37 14.07.2021 (обновлено: 14:39 14.07.2021)
 
Адвоката задержанного в Белоруссии Дудникова лишили лицензии

Адвоката задержанного в Белоруссии россиянина Дудникова лишили лицензии

© Фото : страница Егора Дудникова во ВКонтактеЕгор Дудников
Егор Дудников - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Фото : страница Егора Дудникова во ВКонтакте
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Адвокат арестованного в Белоруссии россиянина Егора Дудникова Антон Гашинский сообщил РИА Новости, что принято решение о прекращении действия его лицензии на осуществление адвокатской деятельности.
"Прекратили действие лицензии", - сказал Гашинский после прошедшего в среду заседания квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности в Белоруссии.
Сотрудники СК и МВД Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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Гашинский также является адвокатом семьи задержанной в аэропорту Минска россиянки Софьи Сапеги, которая вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем летела из Афин в Вильнюс самолетом Ryanair, экстренно приземлившимся в минском аэропорту 23 мая из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
 
Егор ДудниковСофия СапегаРоман ПротасевичRyanairВильнюсМинскБелоруссияВ мире
 
 
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