https://ria.ru/20210713/znak-1741063314.html

Под Харьковом вновь снесли памятный знак дружбы Украины и России

Под Харьковом вновь снесли памятный знак дружбы Украины и России - РИА Новости, 13.07.2021

Под Харьковом вновь снесли памятный знак дружбы Украины и России

Вандалы снесли восстановленный памятный знак под названием "Камень дружбы украинского и русского народов" под Харьковом в тот же день, заявили в генеральном... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:31

2021-07-13T12:31

2021-07-13T12:31

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харьков

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КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Вандалы снесли восстановленный памятный знак под названием "Камень дружбы украинского и русского народов" под Харьковом в тот же день, заявили в генеральном консульстве РФ в Харькове.В понедельник глава городской организации украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Харькове Андрей Лесик сообщил, что представители партии восстановили этот знак, установленный в память о Переяславской Раде 1654 года."Сообщаем, что 12 июля в селе Русская Лозовая активистами Харьковщины был восстановлен Камень дружбы народов Украины и России, однако, к сожалению, в тот же день снесен вандалами. В марте знак уже восстанавливали и уничтожали", - говорится в сообщении генконсульства в Twitter.Генконсульство также опубликовало фотографии с изображениями восстановленного и разбитого памятного знака.

https://ria.ru/20210708/kiev-1740431139.html

россия

харьков

украина

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андрей лесик, россия, харьков, украина, в мире