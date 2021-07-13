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Под Харьковом вновь снесли памятный знак дружбы Украины и России
Под Харьковом вновь снесли памятный знак дружбы Украины и России - РИА Новости, 13.07.2021
Под Харьковом вновь снесли памятный знак дружбы Украины и России
Вандалы снесли восстановленный памятный знак под названием "Камень дружбы украинского и русского народов" под Харьковом в тот же день, заявили в генеральном... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:31
2021-07-13T12:31
андрей лесик
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КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Вандалы снесли восстановленный памятный знак под названием "Камень дружбы украинского и русского народов" под Харьковом в тот же день, заявили в генеральном консульстве РФ в Харькове.В понедельник глава городской организации украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Харькове Андрей Лесик сообщил, что представители партии восстановили этот знак, установленный в память о Переяславской Раде 1654 года."Сообщаем, что 12 июля в селе Русская Лозовая активистами Харьковщины был восстановлен Камень дружбы народов Украины и России, однако, к сожалению, в тот же день снесен вандалами. В марте знак уже восстанавливали и уничтожали", - говорится в сообщении генконсульства в Twitter.Генконсульство также опубликовало фотографии с изображениями восстановленного и разбитого памятного знака.
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андрей лесик, россия, харьков, украина, в мире
Под Харьковом вновь снесли памятный знак дружбы Украины и России
12:31 13.07.2021
 
© Фото : Андрей Лесик/FacebookПамятный знак "дружбы украинского и русского народов" под Харьковом
Памятный знак дружбы украинского и русского народов под Харьковом - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Фото : Андрей Лесик/Facebook

Под Харьковом снесли восстановленный памятный знак дружбы украинского и русского народов

Читать ria.ru в
КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Вандалы снесли восстановленный памятный знак под названием "Камень дружбы украинского и русского народов" под Харьковом в тот же день, заявили в генеральном консульстве РФ в Харькове.
В понедельник глава городской организации украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Харькове Андрей Лесик сообщил, что представители партии восстановили этот знак, установленный в память о Переяславской Раде 1654 года.
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В Киеве проголосовали за демонтаж памятного знака дружбы с Москвой
"Сообщаем, что 12 июля в селе Русская Лозовая активистами Харьковщины был восстановлен Камень дружбы народов Украины и России, однако, к сожалению, в тот же день снесен вандалами. В марте знак уже восстанавливали и уничтожали", - говорится в сообщении генконсульства в Twitter.
Генконсульство также опубликовало фотографии с изображениями восстановленного и разбитого памятного знака.
 
Андрей ЛесикРоссияХарьковУкраинаВ мире
 
 
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