Дело отца экс-директора ФБК* Жданова передали в суд
Дело отца экс-директора ФБК* Жданова передали в суд
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении Юрия Жданова, отца бывшего директора "Фонда борьбы с коррупцией"* Ивана Жданова, завершено, материалы переданы в суд, сообщил журналистам его адвокат Владимир Воронин.
"Вылетал сегодня в Архангельск к отцу Ивана Жданова. Вчера ему вручили обвинительное заключение, дело передано в суд… До 22 июля ему должны продлить или изменить меру пресечения, поэтому предварительное заседание скорее всего назначат уже на следующую неделю", - рассказал защитник.
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Он отметил, что мужчину перевели из СИЗО в тюремную больницу.
По словам адвоката, Юрий Жданов, который был арестован 27 марта в Ростове-на-Дону, сейчас находится в СИЗО-1 Архангельска.
Как рассказывал РИА Новости Воронин, ранее Жданов работал в администрации поселка на Крайнем Севере. Также он был членом жилищной комиссии - совещательного органа, обладающего правом давать рекомендации о выдаче квартир по договорам социального найма.
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За одну из рекомендаций о выдаче квартиры местной жительнице, по его словам, следствие и привлекает Жданова к уголовной ответственности. Как предполагается, эту рекомендацию он дал незаконно, так как женщина ранее уже получила субсидию и не имела права на квартиру.
При этом окончательное решение о выдаче квартир принимал глава администрации, отмечал адвокат. Были случаи, когда комиссия квартиру выдавать не рекомендовала, однако глава принимал противоположное решение, указывал Воронин.
*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.