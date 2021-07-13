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Дело отца экс-директора ФБК* Жданова передали в суд
Дело отца экс-директора ФБК* Жданова передали в суд - РИА Новости, 13.07.2021
Дело отца экс-директора ФБК* Жданова передали в суд
Расследование уголовного дела в отношении Юрия Жданова, отца бывшего директора "Фонда борьбы с коррупцией"* Ивана Жданова, завершено, материалы переданы в суд,... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T22:16
2021-07-13T22:16
юрий жданов
россия
фонд борьбы с коррупцией
архангельск
ростов-на-дону
происшествия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении Юрия Жданова, отца бывшего директора "Фонда борьбы с коррупцией"* Ивана Жданова, завершено, материалы переданы в суд, сообщил журналистам его адвокат Владимир Воронин."Вылетал сегодня в Архангельск к отцу Ивана Жданова. Вчера ему вручили обвинительное заключение, дело передано в суд… До 22 июля ему должны продлить или изменить меру пресечения, поэтому предварительное заседание скорее всего назначат уже на следующую неделю", - рассказал защитник.Он отметил, что мужчину перевели из СИЗО в тюремную больницу.По словам адвоката, Юрий Жданов, который был арестован 27 марта в Ростове-на-Дону, сейчас находится в СИЗО-1 Архангельска.Как рассказывал РИА Новости Воронин, ранее Жданов работал в администрации поселка на Крайнем Севере. Также он был членом жилищной комиссии - совещательного органа, обладающего правом давать рекомендации о выдаче квартир по договорам социального найма.За одну из рекомендаций о выдаче квартиры местной жительнице, по его словам, следствие и привлекает Жданова к уголовной ответственности. Как предполагается, эту рекомендацию он дал незаконно, так как женщина ранее уже получила субсидию и не имела права на квартиру.При этом окончательное решение о выдаче квартир принимал глава администрации, отмечал адвокат. Были случаи, когда комиссия квартиру выдавать не рекомендовала, однако глава принимал противоположное решение, указывал Воронин.*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html
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юрий жданов, россия, фонд борьбы с коррупцией, архангельск, ростов-на-дону, происшествия
Дело отца экс-директора ФБК* Жданова передали в суд
22:16 13.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Дело отца экс-директора ФБК* Жданова передали в суд

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении Юрия Жданова, отца бывшего директора "Фонда борьбы с коррупцией"* Ивана Жданова, завершено, материалы переданы в суд, сообщил журналистам его адвокат Владимир Воронин.
"Вылетал сегодня в Архангельск к отцу Ивана Жданова. Вчера ему вручили обвинительное заключение, дело передано в суд… До 22 июля ему должны продлить или изменить меру пресечения, поэтому предварительное заседание скорее всего назначат уже на следующую неделю", - рассказал защитник.
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Он отметил, что мужчину перевели из СИЗО в тюремную больницу.
По словам адвоката, Юрий Жданов, который был арестован 27 марта в Ростове-на-Дону, сейчас находится в СИЗО-1 Архангельска.
Как рассказывал РИА Новости Воронин, ранее Жданов работал в администрации поселка на Крайнем Севере. Также он был членом жилищной комиссии - совещательного органа, обладающего правом давать рекомендации о выдаче квартир по договорам социального найма.
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За одну из рекомендаций о выдаче квартиры местной жительнице, по его словам, следствие и привлекает Жданова к уголовной ответственности. Как предполагается, эту рекомендацию он дал незаконно, так как женщина ранее уже получила субсидию и не имела права на квартиру.
При этом окончательное решение о выдаче квартир принимал глава администрации, отмечал адвокат. Были случаи, когда комиссия квартиру выдавать не рекомендовала, однако глава принимал противоположное решение, указывал Воронин.
*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
 
Юрий ЖдановРоссияФонд борьбы с коррупциейАрхангельскРостов-на-ДонуПроисшествия
 
 
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