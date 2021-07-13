https://ria.ru/20210713/zhdanov-1741160946.html

Дело отца экс-директора ФБК* Жданова передали в суд

Дело отца экс-директора ФБК* Жданова передали в суд - РИА Новости, 13.07.2021

Дело отца экс-директора ФБК* Жданова передали в суд

Расследование уголовного дела в отношении Юрия Жданова, отца бывшего директора "Фонда борьбы с коррупцией"* Ивана Жданова, завершено, материалы переданы в суд,... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T22:16

2021-07-13T22:16

2021-07-13T22:16

юрий жданов

россия

фонд борьбы с коррупцией

архангельск

ростов-на-дону

происшествия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении Юрия Жданова, отца бывшего директора "Фонда борьбы с коррупцией"* Ивана Жданова, завершено, материалы переданы в суд, сообщил журналистам его адвокат Владимир Воронин."Вылетал сегодня в Архангельск к отцу Ивана Жданова. Вчера ему вручили обвинительное заключение, дело передано в суд… До 22 июля ему должны продлить или изменить меру пресечения, поэтому предварительное заседание скорее всего назначат уже на следующую неделю", - рассказал защитник.Он отметил, что мужчину перевели из СИЗО в тюремную больницу.По словам адвоката, Юрий Жданов, который был арестован 27 марта в Ростове-на-Дону, сейчас находится в СИЗО-1 Архангельска.Как рассказывал РИА Новости Воронин, ранее Жданов работал в администрации поселка на Крайнем Севере. Также он был членом жилищной комиссии - совещательного органа, обладающего правом давать рекомендации о выдаче квартир по договорам социального найма.За одну из рекомендаций о выдаче квартиры местной жительнице, по его словам, следствие и привлекает Жданова к уголовной ответственности. Как предполагается, эту рекомендацию он дал незаконно, так как женщина ранее уже получила субсидию и не имела права на квартиру.При этом окончательное решение о выдаче квартир принимал глава администрации, отмечал адвокат. Были случаи, когда комиссия квартиру выдавать не рекомендовала, однако глава принимал противоположное решение, указывал Воронин.*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

россия

архангельск

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий жданов, россия, фонд борьбы с коррупцией, архангельск, ростов-на-дону, происшествия