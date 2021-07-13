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Жителей Курской области предупредили об аномальной жаре
Жителей Курской области предупредили об аномальной жаре - РИА Новости, 13.07.2021
Жителей Курской области предупредили об аномальной жаре
Спасатели предупреждают об аномально жаркой погоде 14-16 июля в Курской области, где столбик термометра поднимется до 36 градусов тепла, сообщает управление МЧС РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:48
2021-07-13T13:48
2021-07-13T13:48
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курская область
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ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Спасатели предупреждают об аномально жаркой погоде 14-16 июля в Курской области, где столбик термометра поднимется до 36 градусов тепла, сообщает управление МЧС РФ по региону.Ранее курские спасатели объявили в регионе штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды со среднесуточной температурой воздуха 26-27 градусов, что на 7-9 градусов выше нормы.Сейчас в Курской области 31 градус тепла.Спасатели обратили внимание, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах области и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде, предупреждают спасатели.
https://radiosputnik.ria.ru/20210712/pot-1740660465.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курская область
Жителей Курской области предупредили об аномальной жаре
Спасатели предупредили жителей Курской области об аномальной жаре до 36 градусов