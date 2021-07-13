https://ria.ru/20210713/zhara-1741077653.html

Вильфанд заявил о "тепловом стрессе" в Москве

Вильфанд заявил о "тепловом стрессе" в Москве - РИА Новости, 13.07.2021

Вильфанд заявил о "тепловом стрессе" в Москве

Температура, превышающая норму на 8-9 градусов, держится в Москве уже восемь дней, это можно назвать "тепловым стрессом", сообщил во вторник научный... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:36

2021-07-13T13:36

2021-07-13T13:46

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Температура, превышающая норму на 8-9 градусов, держится в Москве уже восемь дней, это можно назвать "тепловым стрессом", сообщил во вторник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Вильфанд уточнил, что менее жесткое явление, когда температура, превышающая норму на 5 градусов, держится более пяти дней, "ласково называется волной тепла".Он также назвал очень необычной ситуацию, когда температура в центре столицы даже ночью превышает 20 градусов. По его словам, она превышает среднюю температуру на окраинах на 5-6 градусов (в то время, как днем всего на 2-3 градуса). Это, по словам метеоролога, связано с большим количеством небоскребов, огромные стены которых воспринимают солнечное тепло днем, и отдают его ночью.Температура в Москве не упадет резко, москвичей ждет медленное постепенное ее снижение, заявил Роман Вильфанд."Медленное постепенное понижение, даже слово "похолодание" не подходит. К началу следующей недели температурный фон понизится на 3-4 градуса", - сказал он на пресс-конференции в Москве.С понедельника, по его словам, температура будет в диапазоне 27-29 градусов. "Всего, я говорю с иронией, на 5 градусов выше нормы", - уточнил он.При этом уже с четверга в Москве должны появиться облака, а после – необычные грозы."Таких я не помню в Москве. На Северном Кавказе они часто бывают, так называемые сухие грозы… Бурная конвекция, которая начнет формироваться с четверга, будет поднимать облака, высота их будет доходить до десяти километров по расчетам, будет формироваться даже такая ледяная крыша, шапка. И это будет приводить к грозовым явлениям, молниям… а дождь будет совсем маленький", - добавил Вильфанд.

https://ria.ru/20210712/zhara-1740979029.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество