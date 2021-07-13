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Вильфанд заявил о "тепловом стрессе" в Москве
Вильфанд заявил о "тепловом стрессе" в Москве - РИА Новости, 13.07.2021
Вильфанд заявил о "тепловом стрессе" в Москве
Температура, превышающая норму на 8-9 градусов, держится в Москве уже восемь дней, это можно назвать "тепловым стрессом", сообщил во вторник научный... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:36
2021-07-13T13:36
2021-07-13T13:46
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Температура, превышающая норму на 8-9 градусов, держится в Москве уже восемь дней, это можно назвать "тепловым стрессом", сообщил во вторник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Вильфанд уточнил, что менее жесткое явление, когда температура, превышающая норму на 5 градусов, держится более пяти дней, "ласково называется волной тепла".Он также назвал очень необычной ситуацию, когда температура в центре столицы даже ночью превышает 20 градусов. По его словам, она превышает среднюю температуру на окраинах на 5-6 градусов (в то время, как днем всего на 2-3 градуса). Это, по словам метеоролога, связано с большим количеством небоскребов, огромные стены которых воспринимают солнечное тепло днем, и отдают его ночью.Температура в Москве не упадет резко, москвичей ждет медленное постепенное ее снижение, заявил Роман Вильфанд."Медленное постепенное понижение, даже слово "похолодание" не подходит. К началу следующей недели температурный фон понизится на 3-4 градуса", - сказал он на пресс-конференции в Москве.С понедельника, по его словам, температура будет в диапазоне 27-29 градусов. "Всего, я говорю с иронией, на 5 градусов выше нормы", - уточнил он.При этом уже с четверга в Москве должны появиться облака, а после – необычные грозы."Таких я не помню в Москве. На Северном Кавказе они часто бывают, так называемые сухие грозы… Бурная конвекция, которая начнет формироваться с четверга, будет поднимать облака, высота их будет доходить до десяти километров по расчетам, будет формироваться даже такая ледяная крыша, шапка. И это будет приводить к грозовым явлениям, молниям… а дождь будет совсем маленький", - добавил Вильфанд.
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
Вильфанд заявил о "тепловом стрессе" в Москве
13:36 13.07.2021 (обновлено: 13:46 13.07.2021)
Вильфанд назвал аномальную жару в Москве "тепловым стрессом"
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости.
Температура, превышающая норму на 8-9 градусов, держится в Москве
уже восемь дней, это можно назвать "тепловым стрессом", сообщил во вторник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
"Температура выше нормы на 8-9 градусов, в отдельных случаях даже десятиградусные аномалии называются. Уже 8 дней очень жаркая погода… Это то, что называется "тепловым стрессом", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
Вильфанд уточнил, что менее жесткое явление, когда температура, превышающая норму на 5 градусов, держится более пяти дней, "ласково называется волной тепла".
Он также назвал очень необычной ситуацию, когда температура в центре столицы даже ночью превышает 20 градусов. По его словам, она превышает среднюю температуру на окраинах на 5-6 градусов (в то время, как днем всего на 2-3 градуса). Это, по словам метеоролога, связано с большим количеством небоскребов, огромные стены которых воспринимают солнечное тепло днем, и отдают его ночью.
Температура в Москве не упадет резко, москвичей ждет медленное постепенное ее снижение, заявил Роман Вильфанд.
"Медленное постепенное понижение, даже слово "похолодание" не подходит. К началу следующей недели температурный фон понизится на 3-4 градуса", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
С понедельника, по его словам, температура будет в диапазоне 27-29 градусов. "Всего, я говорю с иронией, на 5 градусов выше нормы", - уточнил он.
При этом уже с четверга в Москве должны появиться облака, а после – необычные грозы.
"Таких я не помню в Москве. На Северном Кавказе
они часто бывают, так называемые сухие грозы… Бурная конвекция, которая начнет формироваться с четверга, будет поднимать облака, высота их будет доходить до десяти километров по расчетам, будет формироваться даже такая ледяная крыша, шапка. И это будет приводить к грозовым явлениям, молниям… а дождь будет совсем маленький", - добавил Вильфанд.