https://ria.ru/20210713/zemlya-1741018488.html
Россияне назвали справедливую цену земельного участка
Россияне назвали справедливую цену земельного участка - РИА Новости, 13.07.2021
Россияне назвали справедливую цену земельного участка
Большинство россиян оценивает справедливую стоимость земельного участка в своем регионе до 60 тысяч рублей, при этом почти каждый десятый россиянин выступает за РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T06:31
2021-07-13T06:31
2021-07-13T06:31
жилье
общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Большинство россиян оценивает справедливую стоимость земельного участка в своем регионе до 60 тысяч рублей, при этом почти каждый десятый россиянин выступает за бесплатную раздачу земли, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.По мнению 7% опрошенных, справедливая цена - до 15 тысяч рублей за сотку. Около 11% респондентов считают справедливой ценой 15-30 тысяч рублей за сотку, столько же - 30- 60 тысяч рублей.Еще 9% граждан готовы заплатить 60-120 тысяч рублей за сотку, 6% россиян - 120-240 тысяч и 4% - более 240 тысяч рублей. При этом почти половина респондентов (49%) затруднилась назвать такую цену.Стоимость земельного участка является основным критерием для выбора места под загородное жилье у половины россиян (53%), хотя главным фактором большинство граждан называют расстояние от города (67%).Также в числе решающих критериев при выборе участка опрошенные считают наличие инженерных коммуникаций (66%), наличие леса, реки или озера (60%) и юридическую чистоту участка (49%). Почти каждый третий россиянин (31%) ориентируется на размер и рельеф участка. Только для 10% важно наличие строительной организации, готовой на месте построить дом.Банк проводил исследование 5-9 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20201225/obmenyal-1590949178.html
https://ria.ru/20210711/ipoteka-1740776800.html
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жилье, общество
Россияне назвали справедливую цену земельного участка
Большинство россиян назвали справедливой ценой земельного участка сумму до 60 тысяч рублей
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Большинство россиян оценивает справедливую стоимость земельного участка в своем регионе до 60 тысяч рублей, при этом почти каждый десятый россиянин выступает за бесплатную раздачу земли, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Отвечая на вопрос, какая стоимость земельного участка под индивидуальное жилищное строительство для покупки является справедливой для вашего региона (при условии наличия подъезда и к участку и электричества), 8% выступили за бесплатную раздачу земли", - выяснили эксперты.
По мнению 7% опрошенных, справедливая цена - до 15 тысяч рублей за сотку. Около 11% респондентов считают справедливой ценой 15-30 тысяч рублей за сотку, столько же - 30- 60 тысяч рублей.
Еще 9% граждан готовы заплатить 60-120 тысяч рублей за сотку, 6% россиян - 120-240 тысяч и 4% - более 240 тысяч рублей. При этом почти половина респондентов (49%) затруднилась назвать такую цену.
Стоимость земельного участка является основным критерием для выбора места под загородное жилье у половины россиян (53%), хотя главным фактором большинство граждан называют расстояние от города (67%).
Также в числе решающих критериев при выборе участка опрошенные считают наличие инженерных коммуникаций (66%), наличие леса, реки или озера (60%) и юридическую чистоту участка (49%). Почти каждый третий россиянин (31%) ориентируется на размер и рельеф участка. Только для 10% важно наличие строительной организации, готовой на месте построить дом.
Банк проводил исследование 5-9 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.