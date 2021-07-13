https://ria.ru/20210713/zemlya-1741018488.html

Россияне назвали справедливую цену земельного участка

Россияне назвали справедливую цену земельного участка - РИА Новости, 13.07.2021

Россияне назвали справедливую цену земельного участка

Большинство россиян оценивает справедливую стоимость земельного участка в своем регионе до 60 тысяч рублей, при этом почти каждый десятый россиянин выступает за РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T06:31

2021-07-13T06:31

2021-07-13T06:31

жилье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570924490_0:178:3016:1875_1920x0_80_0_0_8cceb195d73bb6bd4aae5ff89fe4a64d.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Большинство россиян оценивает справедливую стоимость земельного участка в своем регионе до 60 тысяч рублей, при этом почти каждый десятый россиянин выступает за бесплатную раздачу земли, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.По мнению 7% опрошенных, справедливая цена - до 15 тысяч рублей за сотку. Около 11% респондентов считают справедливой ценой 15-30 тысяч рублей за сотку, столько же - 30- 60 тысяч рублей.Еще 9% граждан готовы заплатить 60-120 тысяч рублей за сотку, 6% россиян - 120-240 тысяч и 4% - более 240 тысяч рублей. При этом почти половина респондентов (49%) затруднилась назвать такую цену.Стоимость земельного участка является основным критерием для выбора места под загородное жилье у половины россиян (53%), хотя главным фактором большинство граждан называют расстояние от города (67%).Также в числе решающих критериев при выборе участка опрошенные считают наличие инженерных коммуникаций (66%), наличие леса, реки или озера (60%) и юридическую чистоту участка (49%). Почти каждый третий россиянин (31%) ориентируется на размер и рельеф участка. Только для 10% важно наличие строительной организации, готовой на месте построить дом.Банк проводил исследование 5-9 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20201225/obmenyal-1590949178.html

https://ria.ru/20210711/ipoteka-1740776800.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, общество