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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 13.07.2021
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
Подземный толчок магнитудой 6,0 и силой до четырех баллов произошел днем во вторник у восточного побережья Камчатки, сообщили региональном управлении МЧС со... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T06:58
2021-07-13T07:01
тихий океан
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курильские острова
москва
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июл — РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 6,0 и силой до четырех баллов произошел днем во вторник у восточного побережья Камчатки, сообщили региональном управлении МЧС со ссылкой на службу срочных донесений города Обнинска.По данным камчатского филиала Геофизической службы РАН землетрясение зафиксировали в 14.28 местного времени (5.35 по Москве) в акватории Тихого океана, очаг залегал на глубине 37 километров."Оперативными группами производится осмотр социально-значимых объектов и зданий", — добавили в МЧС.По информации ведомства, повреждений из-за стихийного бедствия нет.
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тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курильские острова, москва, происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0

06:58 13.07.2021 (обновлено: 07:01 13.07.2021)
 
© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© AP Photo / Robert Sorbo
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июл — РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 6,0 и силой до четырех баллов произошел днем во вторник у восточного побережья Камчатки, сообщили региональном управлении МЧС со ссылкой на службу срочных донесений города Обнинска.

"Землетрясение магнитудой 6,0... Эпицентр землетрясения находился в 136 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. В отдельных районах краевого центра подземные толчки ощущались силой до четырёх баллов", — заявили в ведомстве.

По данным камчатского филиала Геофизической службы РАН землетрясение зафиксировали в 14.28 местного времени (5.35 по Москве) в акватории Тихого океана, очаг залегал на глубине 37 километров.
"Оперативными группами производится осмотр социально-значимых объектов и зданий", — добавили в МЧС.
По информации ведомства, повреждений из-за стихийного бедствия нет.
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Тихий океанРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Курильские островаМоскваПроисшествия
 
 
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