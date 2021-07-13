https://ria.ru/20210713/zemletryasenie-1741018945.html

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 13.07.2021

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0

Подземный толчок магнитудой 6,0 и силой до четырех баллов произошел днем во вторник у восточного побережья Камчатки, сообщили региональном управлении МЧС со... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T06:58

2021-07-13T06:58

2021-07-13T07:01

тихий океан

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

курильские острова

москва

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июл — РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 6,0 и силой до четырех баллов произошел днем во вторник у восточного побережья Камчатки, сообщили региональном управлении МЧС со ссылкой на службу срочных донесений города Обнинска.По данным камчатского филиала Геофизической службы РАН землетрясение зафиксировали в 14.28 местного времени (5.35 по Москве) в акватории Тихого океана, очаг залегал на глубине 37 километров."Оперативными группами производится осмотр социально-значимых объектов и зданий", — добавили в МЧС.По информации ведомства, повреждений из-за стихийного бедствия нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210711/zemletryasenie-1740824022.html

тихий океан

курильские острова

москва

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2021

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тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курильские острова, москва, происшествия