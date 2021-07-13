Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210713/zemletryasenie-1741018015.html
Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 13.07.2021
Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло во вторник в Тихом океане, близ Курильских островов, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Единой РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T05:06
2021-07-13T05:06
кунашир (остров)
итуруп
российская академия наук
курильские острова
землетрясение
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/103048/86/1030488682_0:5:2001:1130_1920x0_80_0_0_498fe9f027f6d3f1710acd04acb1dd3d.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло во вторник в Тихом океане, близ Курильских островов, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Единой геофизической службы РАН Елена Семенова.По данным сейсмологов, в населенных пунктах Кунашира и Итурупа ощутили толчки силой до трех баллов. Пострадавших и разрушений нет, опасность цунами не объявлялась.
https://radiosputnik.ria.ru/20210711/zemletryasenie-1740824022.html
кунашир (остров)
итуруп
курильские острова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/103048/86/1030488682_0:0:1803:1352_1920x0_80_0_0_70da140edcd0c1a6af05d6f02e817275.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кунашир (остров), итуруп, российская академия наук, курильские острова, землетрясение, происшествия

Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8

05:06 13.07.2021
 
© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© AP Photo / Robert Sorbo
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло во вторник в Тихом океане, близ Курильских островов, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Единой геофизической службы РАН Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,8 произошло 13 июля в 11.30 (03.30 мск) на глубине 59 километров. Эпицентр располагался в 11 километрах южнее острова Симушир", - сообщила Семенова.
По данным сейсмологов, в населенных пунктах Кунашира и Итурупа ощутили толчки силой до трех баллов. Пострадавших и разрушений нет, опасность цунами не объявлялась.
Канатная дорога Крылья Татева в Армении - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 18:02В мире
Сразу два землетрясения за час произошли в Армении
 
Кунашир (остров)ИтурупРоссийская академия наукКурильские островаЗемлетрясениеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:32В РФПИ рассказали о производстве "Спутника V" в Индии
16:31"Путин был прав". NI назвал главный просчет Украины в борьбе с Россией
16:31Суд в Киеве арестовал имущество оппозиционного депутата Козака
16:30В Ингушетии гендиректор стройфирмы получил шесть лет тюрьмы за хищение
16:29Во Франции вводят COVID-пропуска для детей от двенадцати лет
16:27Борт с останками наполеоновского генерала Гюдена приземлился во Франции
16:25В Госдуме ответили на слова Зеленского о русском языке
16:25Внешний долг России составил 471,4 миллиарда долларов
16:24На дне Балтийского моря обнаружили подлодку времен ВОВ
16:23На Украине потребовали длительного контракта с Россией на транзит газа
16:23В Воронеже подросток получил 80% ожогов после удара током на крыше поезда
16:16Адвокат: россиянину Дудникову в Минске продлили содержание под стражей
16:15Дептранс Москвы опроверг данные об увольнении сотрудников с медотводом
16:14В Туве общественный транспорт прекратит работу в выходные из-за COVID-19
16:12Власти Москвы назвали актуальный процент летальности от COVID-19
16:11Названа дата первых рейсов в Хургаду и Харм-эш-Шейх из России
16:07В Барнауле погиб человек в результате драки
16:07Спрос на туры по России за неделю сократился на 23 процента
16:04В Дагестане проверяют данные о падении двух девушек с качелей в обрыв
16:02В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
Лента новостейМолния