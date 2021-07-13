https://ria.ru/20210713/zemletryasenie-1741018015.html

Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8

Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 13.07.2021

Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло во вторник в Тихом океане, близ Курильских островов, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Единой РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T05:06

2021-07-13T05:06

2021-07-13T05:06

кунашир (остров)

итуруп

российская академия наук

курильские острова

землетрясение

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло во вторник в Тихом океане, близ Курильских островов, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Единой геофизической службы РАН Елена Семенова.По данным сейсмологов, в населенных пунктах Кунашира и Итурупа ощутили толчки силой до трех баллов. Пострадавших и разрушений нет, опасность цунами не объявлялась.

https://radiosputnik.ria.ru/20210711/zemletryasenie-1740824022.html

кунашир (остров)

итуруп

курильские острова

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кунашир (остров), итуруп, российская академия наук, курильские острова, землетрясение, происшествия