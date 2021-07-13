https://ria.ru/20210713/zelenskiy-1741112424.html

В Госдуме ответили на слова Зеленского о русском языке

В Госдуме ответили на слова Зеленского о русском языке - РИА Новости, 13.07.2021

В Госдуме ответили на слова Зеленского о русском языке

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о русском языке, назвав его заявление маловразумительным набором... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:25

2021-07-13T16:25

2021-07-13T16:25

руслан бальбек

госдума рф

владимир зеленский

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733171206_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_2a1d5cdec5bef5d83cf5365062881c87.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о русском языке, назвав его заявление маловразумительным набором слов и лозунгов и сравнив главу соседнего государства с человеком, который пытается носить одежду с чужого плеча.Ранее во вторник Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью РФ. В то же время, по словам украинского президента, не стоит поднимать вопрос государственного языка, так как на Украине уже все в этом направлении на законодательном уровне сделано.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/zelenskiy-1741090569.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан бальбек, госдума рф, владимир зеленский, украина, политика