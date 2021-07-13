В Госдуме ответили на слова Зеленского о русском языке
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Депутат Госдумы Бальбек назвал слова Зеленского о русском языке набором слов и лозунгов
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о русском языке, назвав его заявление маловразумительным набором слов и лозунгов и сравнив главу соседнего государства с человеком, который пытается носить одежду с чужого плеча.
Ранее во вторник Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью РФ. В то же время, по словам украинского президента, не стоит поднимать вопрос государственного языка, так как на Украине уже все в этом направлении на законодательном уровне сделано.
"Длинный язык Зеленского заблудился в лабиринте. Какой-то маловразумительный набор слов и лозунгов. Впрочем, все его заявления сводятся к трем постулатам - во всем виновата Россия, Украина - это Европа и самая свободная страна на земле. Теперь уже и русских лишил права на авторство по родному языку. А чей же тогда русский язык? В образе Зеленского мы видим мечущегося как в бреду человека, который примерил не свой пиджак, а теперь и носить не получается, и снять не солидно", - сказал Бальбек РИА Новости.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).