https://ria.ru/20210713/zelenskiy-1741097992.html

Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России

Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России - РИА Новости, 13.07.2021

Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью РФ. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T15:12

2021-07-13T15:12

2021-07-13T15:12

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КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью РФ."Поэтому я считаю, что некоторые вещи должны быть чистыми, абсолютными, понятными. Мы находимся в сложной ситуации, мы находимся в войне, напряжение вызывает что-либо связанное с Россией или с русским языком. Хотя я считаю, что русский язык - это не собственность России", - добавил он.По словам украинского президента, не стоит поднимать вопрос государственного языка, так как на Украине уже все в этом направлении на законодательном уровне сделано."У нас есть украинский язык - единственный государственный язык, это закреплено в конституции. Каждый раз, когда мы делаем те или иные шаги по усовершенствованию этого вопроса, я считаю, что это политический вопрос. Я считаю, что в вопросе языка найти справедливость сложно и, я считаю, что самым справедливым будет не поднимать этот вопрос. Все есть в украинском законодательстве для того, чтобы мы с вами жили, работали, разговаривали и поддерживали нашу страну, и наш язык. Я считаю, что все сделано", - сообщил Зеленский.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).

https://ria.ru/20210712/putin-1740967058.html

https://ria.ru/20210713/zelenskiy-1741058824.html

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россия, владимир зеленский, украина, общество, в мире, политика