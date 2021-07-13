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https://ria.ru/20210713/zelenskiy-1741074856.html
Зеленский заявил о разных взглядах с Меркель по "Северному потоку — 2"
Зеленский заявил о разных взглядах с Меркель по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 13.07.2021
Зеленский заявил о разных взглядах с Меркель по "Северному потоку — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остался доволен результатами встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, несмотря на расхождение взглядов по... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:25
2021-07-13T13:25
россия
северный поток — 2
евросоюз
владимир зеленский
ангела меркель
германия
украина
в мире
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КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остался доволен результатами встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, несмотря на расхождение взглядов по строительству "Северного потока — 2".Зеленский накануне в Берлине встретился с Меркель, стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, строительство "Северного потока — 2", против которого выступает Украина, проведение реформ и борьбу с коррупцией.По его словам, взгляды Меркель расходятся с его видением ситуации, связанной со строительством "Северного потока — 2", хотя сторонам удалось прийти к общему пониманию некоторых аспектов."Да, у нас разные взгляды касательно "Северного потока", но, тем не менее, я считаю, что мы привели много аргументов… Будет встреча канцлера с президентом (США Джо) Байденом, и там будут обсуждать, что несет "Северный поток — 2", что он принесет Европе и что он принесет отдельно Украине, и как гарантировать энергетическую безопасность Украине, и чтобы мы не теряли от этого потока, если он будет достроен и введен в эксплуатацию", - сказал Зеленский в ходе общения с журналистами в рамках конференции "Украина 30. Гуманитарная политика".Президент отметил, что в целом остался доволен встречей."Она была неожиданно долгой, действительно, более четырех часов, состояла с двух частей. Часть первая тет-а-тет, мы обсуждали некоторые важные вопросы, а потом уже проговорили в принципе agenda (повестку - ред.) нашей встречи, а потом уже, в ходе второй части, развернуто общались о важных вещах. Я рад, что нам удалось прийти после встречи к общему пониманию, что я приехал с решением вопросов безопасности и что каждый из вопросов, начиная вопросом Донбасса и заканчивая вопросом "Северного потока — 2" - это все часть сохранения безопасности в Европе. И, в первую очередь, это безопасность на Украине", - сказал Зеленский."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210713/zelenskiy-1741051769.html
https://ria.ru/20210712/ostanovka-1740970091.html
https://ria.ru/20210713/potok-1741013192.html
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россия, северный поток — 2, евросоюз, владимир зеленский, ангела меркель, германия, украина, в мире
Зеленский заявил о разных взглядах с Меркель по "Северному потоку — 2"
13:25 13.07.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Зеленский заявил, что смог прийти к общему пониманию с Меркель по "Северному потоку — 2"

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КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остался доволен результатами встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, несмотря на расхождение взглядов по строительству "Северного потока — 2".
Зеленский накануне в Берлине встретился с Меркель, стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, строительство "Северного потока — 2", против которого выступает Украина, проведение реформ и борьбу с коррупцией.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
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Зеленский потребовал гарантий по газу после пуска "Северного потока — 2"
По его словам, взгляды Меркель расходятся с его видением ситуации, связанной со строительством "Северного потока — 2", хотя сторонам удалось прийти к общему пониманию некоторых аспектов.
"Да, у нас разные взгляды касательно "Северного потока", но, тем не менее, я считаю, что мы привели много аргументов… Будет встреча канцлера с президентом (США Джо) Байденом, и там будут обсуждать, что несет "Северный поток — 2", что он принесет Европе и что он принесет отдельно Украине, и как гарантировать энергетическую безопасность Украине, и чтобы мы не теряли от этого потока, если он будет достроен и введен в эксплуатацию", - сказал Зеленский в ходе общения с журналистами в рамках конференции "Украина 30. Гуманитарная политика".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 17:44
Зеленский намерен добиваться остановки "Северного потока — 2"
Президент отметил, что в целом остался доволен встречей.
"Она была неожиданно долгой, действительно, более четырех часов, состояла с двух частей. Часть первая тет-а-тет, мы обсуждали некоторые важные вопросы, а потом уже проговорили в принципе agenda (повестку - ред.) нашей встречи, а потом уже, в ходе второй части, развернуто общались о важных вещах. Я рад, что нам удалось прийти после встречи к общему пониманию, что я приехал с решением вопросов безопасности и что каждый из вопросов, начиная вопросом Донбасса и заканчивая вопросом "Северного потока — 2" - это все часть сохранения безопасности в Европе. И, в первую очередь, это безопасность на Украине", - сказал Зеленский.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
01:22
Bloomberg: Меркель унизила Байдена решением по "Северному потоку — 2"
 
РоссияСеверный поток — 2ЕвросоюзВладимир ЗеленскийАнгела МеркельГерманияУкраинаВ мире
 
 
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