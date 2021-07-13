https://ria.ru/20210713/zelenskiy-1741058824.html

Зеленский прокомментировал статью Путина об Украине

Зеленский прокомментировал статью Путина об Украине - РИА Новости, 13.07.2021

Зеленский прокомментировал статью Путина об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевские власти планируют прочитать статью Владимира Путина и подумать над ответом. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:08

2021-07-13T12:08

2021-07-13T14:19

россия

владимир путин

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевские власти планируют прочитать статью Владимира Путина и подумать над ответом."Приятно, что человек знает украинский язык", — сказал он во время общения с журналистами в рамках конференции "Украина 30. Гуманитарная политика".При этом Зеленский отметил, что у него не было возможности изучить статью детально, но он успел ознакомиться с некоторыми моментами и хотел бы обсудить их с президентом России лично.Он также оценил тезис о близости русского и украинского народов."Нас забывают, когда мы говорим про победу над фашизмом, Вторую мировую войну, сколько отдано было жизней украинцев, и вспоминают нас в других случаях, называя братским народом. Мне кажется, это не по-братски, больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории", — сказал президент Украины.Накануне Владимир Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он отметил, что после прямого вмешательства Запада во внутренние дела Украины в 2014 году политику Киева стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов. Президент назвал возникшую между народами стену большой бедой и добавил, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией.При этом он предположил, что киевским властям просто не нужен Донбасс и его жители, поскольку руководство страны не заинтересовано в реализации Минских соглашений, ведь это противоречит логике антироссийских настроений, навязанных Западом.Путин подчеркнул, что Россия никогда не станет "анти-Украиной", а какой быть Украине, должны решать ее граждане.

https://ria.ru/20210713/statya-1741045003.html

https://ria.ru/20210712/ukraina-1741008144.html

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россия, владимир путин, украина, владимир зеленский