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Зеленский прокомментировал статью Путина об Украине
Зеленский прокомментировал статью Путина об Украине - РИА Новости, 13.07.2021
Зеленский прокомментировал статью Путина об Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевские власти планируют прочитать статью Владимира Путина и подумать над ответом. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:08
2021-07-13T14:19
россия
владимир путин
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевские власти планируют прочитать статью Владимира Путина и подумать над ответом."Приятно, что человек знает украинский язык", — сказал он во время общения с журналистами в рамках конференции "Украина 30. Гуманитарная политика".При этом Зеленский отметил, что у него не было возможности изучить статью детально, но он успел ознакомиться с некоторыми моментами и хотел бы обсудить их с президентом России лично.Он также оценил тезис о близости русского и украинского народов."Нас забывают, когда мы говорим про победу над фашизмом, Вторую мировую войну, сколько отдано было жизней украинцев, и вспоминают нас в других случаях, называя братским народом. Мне кажется, это не по-братски, больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории", — сказал президент Украины.Накануне Владимир Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он отметил, что после прямого вмешательства Запада во внутренние дела Украины в 2014 году политику Киева стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов. Президент назвал возникшую между народами стену большой бедой и добавил, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией.При этом он предположил, что киевским властям просто не нужен Донбасс и его жители, поскольку руководство страны не заинтересовано в реализации Минских соглашений, ведь это противоречит логике антироссийских настроений, навязанных Западом.Путин подчеркнул, что Россия никогда не станет "анти-Украиной", а какой быть Украине, должны решать ее граждане.
https://ria.ru/20210713/statya-1741045003.html
https://ria.ru/20210712/ukraina-1741008144.html
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россия, владимир путин, украина, владимир зеленский

Зеленский прокомментировал статью Путина об Украине

12:08 13.07.2021 (обновлено: 14:19 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевские власти планируют прочитать статью Владимира Путина и подумать над ответом.
"Приятно, что человек знает украинский язык", — сказал он во время общения с журналистами в рамках конференции "Украина 30. Гуманитарная политика".
При этом Зеленский отметил, что у него не было возможности изучить статью детально, но он успел ознакомиться с некоторыми моментами и хотел бы обсудить их с президентом России лично.
"Я бы предоставил ему много материалов, которыми можно было бы воспользоваться в другой статье, в будущем", — заявил Зеленский.
Он также оценил тезис о близости русского и украинского народов.
"Нас забывают, когда мы говорим про победу над фашизмом, Вторую мировую войну, сколько отдано было жизней украинцев, и вспоминают нас в других случаях, называя братским народом. Мне кажется, это не по-братски, больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории", — сказал президент Украины.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
11:04
"Ведь это братские народы!" Украинский депутат поддержал статью Путина
Накануне Владимир Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он отметил, что после прямого вмешательства Запада во внутренние дела Украины в 2014 году политику Киева стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов. Президент назвал возникшую между народами стену большой бедой и добавил, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией.
При этом он предположил, что киевским властям просто не нужен Донбасс и его жители, поскольку руководство страны не заинтересовано в реализации Минских соглашений, ведь это противоречит логике антироссийских настроений, навязанных Западом.
Путин подчеркнул, что Россия никогда не станет "анти-Украиной", а какой быть Украине, должны решать ее граждане.
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