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https://ria.ru/20210713/zelenskiy-1741051769.html
Зеленский потребовал гарантий по газу после пуска "Северного потока — 2"
Зеленский потребовал гарантий по газу после пуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 13.07.2021
Зеленский потребовал гарантий по газу после пуска "Северного потока — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае введения в эксплуатацию "Северного потока-2" Киеву понадобятся гарантии стабильного газоснабжения на... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:38
2021-07-13T13:44
владимир зеленский
ангела меркель
украина
северный поток — 2
киев
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КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае введения в эксплуатацию "Северного потока-2" Киеву понадобятся гарантии стабильного газоснабжения на 10-15 лет.Накануне Зеленский встретился в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель, стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, строительства "Северного потока-2", против которого выступает Украина, проведение реформ и борьбу с коррупцией.По его словам, позиции Киева и Берлина в этом вопросе расходятся, хотя и есть общее понимание в некоторых аспектах. В частности он считает, что "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Украины."Для нас это не просто слова - энергетическая безопасность. Мы получаем за транзит два миллиарда долларов каждый год. Это большие деньги. Если мы говорим, и я об этом говорил вчера, о зеленом курсе Украины, к которому мы движемся, то это о чем? Об уменьшении добычи и использования газа, уменьшении тепловой генерации. Где мы берем на все это деньги? Два миллиарда: часть этих денег мы тратим на инфраструктуру, на армию, и на изменение энергетической инфраструктуры Украины. Откуда брать эти деньги?" - сказал Зеленский во вторник в ходе общения с журналистами в рамках конференции "Украина 30. Гуманитарная политика".По его словам, Киеву нужны гарантии ЕС, что на Украине в течение 10-15 лет будет нормальное газоснабжение."Сколько лет нам надо, чтобы перейти и получить не на словах, а реальный результат в возобновляемой энергетике в Украине? Не знаю, думаю, 10-15 лет. То есть мы на 10 лет должны быть обеспечены, наши люди в первую очередь. Наши люди получают газ, нашей добычи недостаточно, надо увеличивать, но тем не менее мы же говорим о сегодняшнем дне, поэтому 10-15 лет мы должны быть уверены в том, что у нас будет нормальное газоснабжение, гарантии нам нужны", - объяснил президент.Также Украине нужны от ЕС гарантии в вопросе цены на газ, добавил Зеленский."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210713/potok-1741013192.html
https://ria.ru/20210709/potok-1740648722.html
https://ria.ru/20210702/gaz-1739512685.html
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владимир зеленский, ангела меркель, украина, северный поток — 2, киев
Зеленский потребовал гарантий по газу после пуска "Северного потока — 2"
11:38 13.07.2021 (обновлено: 13:44 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Зеленский потребовал гарантий "нормального газоснабжения" после пуска "Северного потока — 2"

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КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае введения в эксплуатацию "Северного потока-2" Киеву понадобятся гарантии стабильного газоснабжения на 10-15 лет.
Накануне Зеленский встретился в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель, стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, строительства "Северного потока-2", против которого выступает Украина, проведение реформ и борьбу с коррупцией.
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По его словам, позиции Киева и Берлина в этом вопросе расходятся, хотя и есть общее понимание в некоторых аспектах. В частности он считает, что "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Украины.
"Для нас это не просто слова - энергетическая безопасность. Мы получаем за транзит два миллиарда долларов каждый год. Это большие деньги. Если мы говорим, и я об этом говорил вчера, о зеленом курсе Украины, к которому мы движемся, то это о чем? Об уменьшении добычи и использования газа, уменьшении тепловой генерации. Где мы берем на все это деньги? Два миллиарда: часть этих денег мы тратим на инфраструктуру, на армию, и на изменение энергетической инфраструктуры Украины. Откуда брать эти деньги?" - сказал Зеленский во вторник в ходе общения с журналистами в рамках конференции "Украина 30. Гуманитарная политика".
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По его словам, Киеву нужны гарантии ЕС, что на Украине в течение 10-15 лет будет нормальное газоснабжение.
"Сколько лет нам надо, чтобы перейти и получить не на словах, а реальный результат в возобновляемой энергетике в Украине? Не знаю, думаю, 10-15 лет. То есть мы на 10 лет должны быть обеспечены, наши люди в первую очередь. Наши люди получают газ, нашей добычи недостаточно, надо увеличивать, но тем не менее мы же говорим о сегодняшнем дне, поэтому 10-15 лет мы должны быть уверены в том, что у нас будет нормальное газоснабжение, гарантии нам нужны", - объяснил президент.
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Также Украине нужны от ЕС гарантии в вопросе цены на газ, добавил Зеленский.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
 
Владимир ЗеленскийАнгела МеркельУкраинаСеверный поток — 2Киев
 
 
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