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https://ria.ru/20210713/zarplata-1741016663.html
Минэкономразвития спрогнозировало рост зарплат на 9,1 процента, пишет СМИ
Минэкономразвития спрогнозировало рост зарплат на 9,1 процента, пишет СМИ - РИА Новости, 13.07.2021
Минэкономразвития спрогнозировало рост зарплат на 9,1 процента, пишет СМИ
Среднемесячная зарплата в 2021 году может вырасти на пять тысяч рублей, что равняется 9,1 процента относительно уровня прошлого года, пишет газета "Ведомости"... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T04:07
2021-07-13T04:07
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
зарплата
экономика
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Среднемесячная зарплата в 2021 году может вырасти на пять тысяч рублей, что равняется 9,1 процента относительно уровня прошлого года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на обновленный прогноз Минэкономразвития до 2024 года.Ожидается, что таким образом размер среднемесячной заработной платы россиян превысит 56 тысяч рублей. При этом со следующего года она будет прирастать темпом в 6,6 процента в год и к 2024 году приблизится к 68 тысячам рублей, отмечает издание.Также в июньском прогнозе ведомства изменились оценки роста реальных зарплат до 3,2 процента в 2021 году, 2,4 процента в 2022 году, 2,5 процента в 2023 году и 2,5 процента в 2024 году.Помимо этого, Минэкономразвития повысило прогноз прожиточного минимума (ПМ). С 2022 года ожидается увеличение темпов его прироста на 2,5 процента (до 11 950 рублей), в 2023 году на 9,2 процента (до 13 059 рублей), в 2024 году на 7,4 процента (до 14 031 рублей).Представитель ведомства пояснил газете, что прогноз реальных располагаемых доходов населения оставлен без изменений из-за более медленного, чем ожидалось, восстановления доходов населения от собственности и предпринимательства, а также неформальной занятости по итогам первого квартала.
https://ria.ru/20210704/zarplaty-1739785403.html
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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), зарплата, экономика
Минэкономразвития спрогнозировало рост зарплат на 9,1 процента, пишет СМИ
04:07 13.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"Ведомости": Минэкономразвития спрогнозировало рост зарплаты россиян на 9,1% в 2021 году

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Среднемесячная зарплата в 2021 году может вырасти на пять тысяч рублей, что равняется 9,1 процента относительно уровня прошлого года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на обновленный прогноз Минэкономразвития до 2024 года.
Ожидается, что таким образом размер среднемесячной заработной платы россиян превысит 56 тысяч рублей. При этом со следующего года она будет прирастать темпом в 6,6 процента в год и к 2024 году приблизится к 68 тысячам рублей, отмечает издание.
Также в июньском прогнозе ведомства изменились оценки роста реальных зарплат до 3,2 процента в 2021 году, 2,4 процента в 2022 году, 2,5 процента в 2023 году и 2,5 процента в 2024 году.
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Помимо этого, Минэкономразвития повысило прогноз прожиточного минимума (ПМ). С 2022 года ожидается увеличение темпов его прироста на 2,5 процента (до 11 950 рублей), в 2023 году на 9,2 процента (до 13 059 рублей), в 2024 году на 7,4 процента (до 14 031 рублей).
Представитель ведомства пояснил газете, что прогноз реальных располагаемых доходов населения оставлен без изменений из-за более медленного, чем ожидалось, восстановления доходов населения от собственности и предпринимательства, а также неформальной занятости по итогам первого квартала.
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