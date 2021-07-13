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Исполнительный директор ЮНИСЕФ решила уйти в отставку
Исполнительный директор ЮНИСЕФ решила уйти в отставку - РИА Новости, 13.07.2021
Исполнительный директор ЮНИСЕФ решила уйти в отставку
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор приняла решение... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T19:48
2021-07-13T19:48
2021-07-13T19:48
антониу гутерреш
фархан хак
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ООН, 13 июл - РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор приняла решение уйти в отставку."Генриетта Фор, исполнительный директор ЮНИСЕФ, проинформировала генерального секретаря (ООН Антониу Гутерреша) о своем намерении уйти в отставку, чтобы посвятить себя проблеме здоровья семьи. Генеральный секретарь полностью понимает ее решение и принял его с глубоким сожалением", - сказал Хак на пресс-конференции.По его словам, генсек ООН благодарен Фор за ее службу, направленную на улучшение жизни детей в странах мира.Генриетта Фор является исполнительным директором ЮНИСЕФ с 1 января 2018 года. По словам Хака, Фор останется на своей должности до тех пор, пока не будет назначен ее преемник.
https://ria.ru/20201119/deti-1585320434.html
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антониу гутерреш, фархан хак, юнисеф, оон, в мире
Исполнительный директор ЮНИСЕФ решила уйти в отставку
В ООН сообщили, что исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор решила уйти в отставку