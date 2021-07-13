https://ria.ru/20210713/yunisef-1741149672.html

Исполнительный директор ЮНИСЕФ решила уйти в отставку

Исполнительный директор ЮНИСЕФ решила уйти в отставку - РИА Новости, 13.07.2021

Исполнительный директор ЮНИСЕФ решила уйти в отставку

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор приняла решение... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T19:48

2021-07-13T19:48

2021-07-13T19:48

антониу гутерреш

фархан хак

юнисеф

оон

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ООН, 13 июл - РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор приняла решение уйти в отставку."Генриетта Фор, исполнительный директор ЮНИСЕФ, проинформировала генерального секретаря (ООН Антониу Гутерреша) о своем намерении уйти в отставку, чтобы посвятить себя проблеме здоровья семьи. Генеральный секретарь полностью понимает ее решение и принял его с глубоким сожалением", - сказал Хак на пресс-конференции.По его словам, генсек ООН благодарен Фор за ее службу, направленную на улучшение жизни детей в странах мира.Генриетта Фор является исполнительным директором ЮНИСЕФ с 1 января 2018 года. По словам Хака, Фор останется на своей должности до тех пор, пока не будет назначен ее преемник.

https://ria.ru/20201119/deti-1585320434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антониу гутерреш, фархан хак, юнисеф, оон, в мире