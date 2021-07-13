https://ria.ru/20210713/yazyk-1741126730.html

Захарова ответила на слова Зеленского о русском языке

Захарова ответила на слова Зеленского о русском языке - РИА Новости, 13.07.2021

Захарова ответила на слова Зеленского о русском языке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления президента Украины Владимира Зеленского о русском языке, назвав их проявлением... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T17:34

2021-07-13T17:34

2021-07-13T17:34

россия

мария захарова

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления президента Украины Владимира Зеленского о русском языке, назвав их проявлением "дикой логики".Ранее Зеленский заявил, что "в вопросе языка найти справедливость сложно и самым справедливым будет не поднимать этот вопрос". По его оценке, в украинском законодательстве есть все, чтобы украинцы "жили, работали, разговаривали и поддерживали" и страну, и язык.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).

https://ria.ru/20210713/zelenskiy-1741112424.html

россия

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россия, мария захарова, владимир зеленский, украина, в мире