Захарова ответила на слова Зеленского о русском языке
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова охарактеризовала слова Зеленского о русском языке как проявление "дикой логики"
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления президента Украины Владимира Зеленского о русском языке, назвав их проявлением "дикой логики".
Ранее Зеленский заявил, что "в вопросе языка найти справедливость сложно и самым справедливым будет не поднимать этот вопрос". По его оценке, в украинском законодательстве есть все, чтобы украинцы "жили, работали, разговаривали и поддерживали" и страну, и язык.
"Страшно, что этот же принцип киевский режим экстраполирует на все сферы жизни. Сложно найти справедливость - не надо поднимать вопрос. При этом решения принимаются осознанно несправедливые, что осложняет имеющиеся и порождает новые проблемы. Дикая логика, антидемократичная", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).