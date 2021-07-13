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В Японии отметили модернизацию российских вооружений
В Японии отметили модернизацию российских вооружений - РИА Новости, 13.07.2021
В Японии отметили модернизацию российских вооружений
Белая книга обороны Японии — ежегодный доклад Минобороны — отметила модернизацию вооружений, разработку современного оружия России и рост ее активности. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T04:45
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россия
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ТОКИО, 13 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Белая книга обороны Японии — ежегодный доклад Минобороны — отметила модернизацию вооружений, разработку современного оружия России и рост ее активности.Белая книга обороны обращает внимание на укрепление Вооруженных сил России на Дальнем Востоке, активизацию деятельности и оснащение."Помимо тенденций к усилению активности вокруг нашей страны, в последние годы есть тенденция к оснащению Дальнего Востока современным вооружением. В декабре 2020 года в рамках учений стратегических атомных сил впервые в Охотском море был осуществлен пуск баллистических ракет подводных лодок ("Булава". — Прим. ред.) с атомной подводной лодки класса "Борей" (проект 955. — Прим. ред.). Также в декабре 2020 года Министерство обороны России сообщило о размещении на Итурупе и Кунашире ракетных комплексов класса земля — воздух С-300В4", — отмечается в Белой книге.Доклад уделяет внимание и военному сотрудничеству России и Китая в военной области. В частности, упоминает совместный длительный полет самолетов России и КНР Ту-95 и Н-6 от Японского моря к Восточно-Китайскому морю и далее к Тихому океану, который стал вторым таким маневром с июля 2019 года. Книга отмечает и продление на десять лет в декабре 2020 года межправительственного соглашения о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет.Белая книга обороны — ежегодный доклад Министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии.
https://ria.ru/20210624/ucheniya-1738353491.html
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россия
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россия, с-300в4, итуруп, министерство обороны японии, ту-95, япония, в мире
В Японии отметили модернизацию российских вооружений
04:45 13.07.2021 (обновлено: 13:40 13.07.2021)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Булава" с подводного крейсера "Князь Владимир"
Запуск ракеты Булава с подводного крейсера Князь Владимир
© Министерство обороны РФ
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В Белой книге обороны Японии отметили модернизацию вооружений России и рост ее активности

Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Белая книга обороны Японии — ежегодный доклад Минобороны — отметила модернизацию вооружений, разработку современного оружия России и рост ее активности.

"Россия развивает модернизацию вооружений, включая ядерные, а также повышает возможности разворачивания вооруженных сил на удаленных территориях, в том числе путем обеспечения военных баз за пределами России. Помимо продвижения создания гиперзвукового оружия и других современных видов вооружения наращивает активность в таких новых сферах, как космос и радиоэлектронная борьба", — говорится в докладе.

Белая книга обороны обращает внимание на укрепление Вооруженных сил России на Дальнем Востоке, активизацию деятельности и оснащение.
"Помимо тенденций к усилению активности вокруг нашей страны, в последние годы есть тенденция к оснащению Дальнего Востока современным вооружением. В декабре 2020 года в рамках учений стратегических атомных сил впервые в Охотском море был осуществлен пуск баллистических ракет подводных лодок ("Булава". — Прим. ред.) с атомной подводной лодки класса "Борей" (проект 955. — Прим. ред.). Также в декабре 2020 года Министерство обороны России сообщило о размещении на Итурупе и Кунашире ракетных комплексов класса земля — воздух С-300В4", — отмечается в Белой книге.
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Доклад уделяет внимание и военному сотрудничеству России и Китая в военной области. В частности, упоминает совместный длительный полет самолетов России и КНР Ту-95 и Н-6 от Японского моря к Восточно-Китайскому морю и далее к Тихому океану, который стал вторым таким маневром с июля 2019 года. Книга отмечает и продление на десять лет в декабре 2020 года межправительственного соглашения о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет.
Белая книга обороны — ежегодный доклад Министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии.
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