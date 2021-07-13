https://ria.ru/20210713/yaponiya-1741017331.html

В Японии отметили модернизацию российских вооружений

В Японии отметили модернизацию российских вооружений - РИА Новости, 13.07.2021

В Японии отметили модернизацию российских вооружений

Белая книга обороны Японии — ежегодный доклад Минобороны — отметила модернизацию вооружений, разработку современного оружия России и рост ее активности. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T04:45

2021-07-13T04:45

2021-07-13T13:40

россия

с-300в4

итуруп

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япония

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ТОКИО, 13 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Белая книга обороны Японии — ежегодный доклад Минобороны — отметила модернизацию вооружений, разработку современного оружия России и рост ее активности.Белая книга обороны обращает внимание на укрепление Вооруженных сил России на Дальнем Востоке, активизацию деятельности и оснащение."Помимо тенденций к усилению активности вокруг нашей страны, в последние годы есть тенденция к оснащению Дальнего Востока современным вооружением. В декабре 2020 года в рамках учений стратегических атомных сил впервые в Охотском море был осуществлен пуск баллистических ракет подводных лодок ("Булава". — Прим. ред.) с атомной подводной лодки класса "Борей" (проект 955. — Прим. ред.). Также в декабре 2020 года Министерство обороны России сообщило о размещении на Итурупе и Кунашире ракетных комплексов класса земля — воздух С-300В4", — отмечается в Белой книге.Доклад уделяет внимание и военному сотрудничеству России и Китая в военной области. В частности, упоминает совместный длительный полет самолетов России и КНР Ту-95 и Н-6 от Японского моря к Восточно-Китайскому морю и далее к Тихому океану, который стал вторым таким маневром с июля 2019 года. Книга отмечает и продление на десять лет в декабре 2020 года межправительственного соглашения о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет.Белая книга обороны — ежегодный доклад Министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии.

https://ria.ru/20210624/ucheniya-1738353491.html

https://ria.ru/20210708/razyasneniya-1740368296.html

россия

итуруп

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, с-300в4, итуруп, министерство обороны японии, ту-95, япония, в мире