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В Иркутске экс-судья получил шесть лет колонии за взятки
В Иркутске экс-судья получил шесть лет колонии за взятки - РИА Новости, 13.07.2021
В Иркутске экс-судья получил шесть лет колонии за взятки
Бывший заместитель председателя Иркутского областного суда Николай Новокрещенов получил шесть лет колони за взятки, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:12
2021-07-13T14:12
россия
следственный комитет россии (ск рф)
иркутский областной суд
иркутск
происшествия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Бывший заместитель председателя Иркутского областного суда Николай Новокрещенов получил шесть лет колони за взятки, сообщается на сайте СК РФ.Как сообщалось ранее, будучи зампредом облсуда, он получил по 100 тысяч рублей за отмену двух постановлений о лишении водительских прав."Приговором суда Новокрещенову назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере пять миллионов рублей", - говорится в сообщении.Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Новокрещенова еще в июне 2018 года.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), иркутский областной суд, иркутск, происшествия
В Иркутске экс-судья получил шесть лет колонии за взятки
14:12 13.07.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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В Иркутске экс-судья Николай Новокрещенов получил шесть лет колони за взятки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Бывший заместитель председателя Иркутского областного суда Николай Новокрещенов получил шесть лет колони за взятки, сообщается на сайте СК РФ.
Как сообщалось ранее, будучи зампредом облсуда, он получил по 100 тысяч рублей за отмену двух постановлений о лишении водительских прав.
"Приговором суда Новокрещенову назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере пять миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Новокрещенова еще в июне 2018 года.
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