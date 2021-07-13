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Спасатели завершили работы в Геленджике, где в гостинице взорвался газ

Спасатели завершили работы в Геленджике, где в гостинице взорвался газ - РИА Новости, 13.07.2021

Спасатели завершили работы в Геленджике, где в гостинице взорвался газ

Поисково-спасательные работы в Геленджике, где в гостинице взорвался газ, завершены, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:18

2021-07-13T13:18

2021-07-13T13:18

взрыв газа в гостинице в геленджике

следственный комитет россии (ск рф)

геленджик

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 13 июл – РИА Новости. Поисково-спасательные работы в Геленджике, где в гостинице взорвался газ, завершены, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю."Поисково-спасательные работы в Геленджике завершены", - говорится в релизе.Утром в помещении на первом этаже гостиницы "Азария" в Геленджике произошел хлопок газа, в результате которого погиб находившийся на улице молодой человек. Еще пятеро пострадали: мужчины 1967, 1981 и 1990 годов рождения, женщина 1969 года рождения и 14-летняя девочка, все они госпитализированы с ожогами и травмами различной степени тяжести. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.В настоящее время устанавливаются точная причина и очаг взрыва, а также личность погибшего.

геленджик

краснодарский край

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взрыв газа в гостинице в геленджике, следственный комитет россии (ск рф), геленджик, краснодарский край, происшествия