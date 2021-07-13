https://ria.ru/20210713/vzryv-1741019078.html

Названа причина взрыва в квартире в Приморье

Названа причина взрыва в квартире в Приморье - РИА Новости, 13.07.2021

Названа причина взрыва в квартире в Приморье

Хозяин квартиры, в которой во вторник произошел взрыв, рассказал, что собирал устройство для глушения рыбы, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T07:00

2021-07-13T07:00

2021-07-13T07:00

россия

умвд рф

приморский край

фокино

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Хозяин квартиры, в которой во вторник произошел взрыв, рассказал, что собирал устройство для глушения рыбы, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.В соцсетях опубликованы фото с места происшествия. На них видно, что взрывом выбило дверь квартиры, разбиты стекла в окнах подъезда. В прокуратуре сообщили, что ночью 13 июля 2021 года в многоквартирном жилом доме в Фокино произошёл взрыв, в результате которого пострадал один человек.По его словам, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Назначено проведение ряда исследований.

https://ria.ru/20210710/vzryv-1740719016.html

россия

приморский край

фокино

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2021

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россия, умвд рф, приморский край, фокино, происшествия