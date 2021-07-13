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Названа причина взрыва в квартире в Приморье
Названа причина взрыва в квартире в Приморье - РИА Новости, 13.07.2021
Названа причина взрыва в квартире в Приморье
Хозяин квартиры, в которой во вторник произошел взрыв, рассказал, что собирал устройство для глушения рыбы, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T07:00
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россия
умвд рф
приморский край
фокино
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Хозяин квартиры, в которой во вторник произошел взрыв, рассказал, что собирал устройство для глушения рыбы, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.В соцсетях опубликованы фото с места происшествия. На них видно, что взрывом выбило дверь квартиры, разбиты стекла в окнах подъезда. В прокуратуре сообщили, что ночью 13 июля 2021 года в многоквартирном жилом доме в Фокино произошёл взрыв, в результате которого пострадал один человек.По его словам, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Назначено проведение ряда исследований.
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приморский край
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россия, умвд рф, приморский край, фокино, происшествия
Названа причина взрыва в квартире в Приморье
07:00 13.07.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Взрыв в приморской квартире произошел, когда хозяин собирал устройство для глушения рыбы

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Хозяин квартиры, в которой во вторник произошел взрыв, рассказал, что собирал устройство для глушения рыбы, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
В соцсетях опубликованы фото с места происшествия. На них видно, что взрывом выбило дверь квартиры, разбиты стекла в окнах подъезда. В прокуратуре сообщили, что ночью 13 июля 2021 года в многоквартирном жилом доме в Фокино произошёл взрыв, в результате которого пострадал один человек.
"Установлено, что в квартире произошел хлопок. 36-летний хозяин квартиры в результате инцидента получил незначительные телесные повреждения. Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. Гражданин пояснил, что хотел изготовить устройство для глушения рыбы", - сказал собеседник.
По его словам, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Назначено проведение ряда исследований.
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РоссияУМВД РФПриморский крайФокиноПроисшествия
 
 
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