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Названа причина взрыва в квартире в Приморье
Названа причина взрыва в квартире в Приморье - РИА Новости, 13.07.2021
Названа причина взрыва в квартире в Приморье
Хозяин квартиры, в которой во вторник произошел взрыв, рассказал, что собирал устройство для глушения рыбы, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T07:00
2021-07-13T07:00
2021-07-13T07:00
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приморский край
фокино
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Хозяин квартиры, в которой во вторник произошел взрыв, рассказал, что собирал устройство для глушения рыбы, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.В соцсетях опубликованы фото с места происшествия. На них видно, что взрывом выбило дверь квартиры, разбиты стекла в окнах подъезда. В прокуратуре сообщили, что ночью 13 июля 2021 года в многоквартирном жилом доме в Фокино произошёл взрыв, в результате которого пострадал один человек.По его словам, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Назначено проведение ряда исследований.
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россия, умвд рф, приморский край, фокино, происшествия
Названа причина взрыва в квартире в Приморье
Взрыв в приморской квартире произошел, когда хозяин собирал устройство для глушения рыбы