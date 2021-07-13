https://ria.ru/20210713/vybory-1741142322.html

ЦИК выявил недостатки в документах всех кандидатов партии Бабурина

ЦИК выявил недостатки в документах всех кандидатов партии Бабурина - РИА Новости, 13.07.2021

ЦИК выявил недостатки в документах всех кандидатов партии Бабурина

Центризбирком РФ определил недостатки во всех предоставленных документах от партии "Российский общенародный союз" для заверения списков кандидатов для участия в РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T18:55

2021-07-13T18:55

2021-07-13T19:39

россия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Центризбирком РФ определил недостатки во всех предоставленных документах от партии "Российский общенародный союз" для заверения списков кандидатов для участия в выборах в Госдуму, заявил член ЦИК Евгений Шевченко.Партия "Российский общенародный союз" представила в Центризбирком РФ документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы 11 июля, партия представила как федеральный список партии, так и список кандидатов по одномандатным округам."Впервые мы сталкиваемся с такой ситуацией, что извещение (о нарушении - ред.) касается всех представленных кандидатов", - сказал Шевченко в ходе заседания во вторник.Все кандидаты ненадлежащим образом оформили справки о недвижимости и справки о расходах.Он пояснил, что все кандидаты ненадлежащим образом оформили справки о зарубежной недвижимости, а также справки о расходах, причем ряд кандидатов не подписали заявления и не предоставили копии должного количества страниц паспорта."Да, это можно исправить, но когда (недочеты - ред.) в 258 представленных документах, по всем кандидатам, это вызывает много вопросов", - подчеркнул член ЦИК.Отдельно Шевченко отметил, что после съезда партия внесла в список 315 кандидатур, однако в ЦИК был представлен иной перечень - из 258 кандидатов.Шевченко добавил, что все недочеты партия должна устранить не позднее 15 июля.По закону федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК РФ не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Госдумы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, по результатам рассмотрения заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю политической партии его копию либо отказывает в заверении списка, о чем уполномоченному представителю политической партии выдается мотивированное решение.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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россия, выборы в государственную думу, цик рф, российский общенародный союз, госдума рф, политика