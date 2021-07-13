https://ria.ru/20210713/vybory-1741138214.html

ЦИК выявил недостатки в документах партии "Яблоко" на выборы в Госдуму

ЦИК выявил недостатки в документах партии "Яблоко" на выборы в Госдуму - РИА Новости, 13.07.2021

ЦИК выявил недостатки в документах партии "Яблоко" на выборы в Госдуму

Центризбирком выявил недостатки в документах, представленных уполномоченным представителем партии "Яблоко" для заверения федерального списка кандидатов в... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T18:31

2021-07-13T18:31

2021-07-13T19:59

выборы в государственную думу

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политика

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Центризбирком выявил недостатки в документах, представленных уполномоченным представителем партии "Яблоко" для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы, следует из постановления ЦИК, принятого на заседании во вторник.Партия "Яблоко" представила в ЦИК России и документы для заверения списков кандидатов на выборы депутатов Госдумы 11 июля. Председатель "Яблока" Николай Рыбаков стал единственным кандидатом в общефедеральной части списка. В федеральном списке партии 306 кандидатов, по одномандатным округам - 159."Мы изучили недостатки в отношении тех кандидатов партии "Яблоко", которые мы хотели бы вынести на заседание, в таком списке у нас 33 человека, документы в целом собраны удовлетворительно", - сказал член ЦИК Антон Лопатин.По закону федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК РФ не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Госдумы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, по результатам рассмотрения заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю политической партии его копию либо отказывает в заверении списка, о чем уполномоченному представителю политической партии выдается мотивированное решение.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210704/yabloko-1739818393.html

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выборы в государственную думу, россия, николай рыбаков, цик рф, госдума рф, политика