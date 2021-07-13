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ЦИК выявил недостатки в документах партии "Яблоко" на выборы в Госдуму
ЦИК выявил недостатки в документах партии "Яблоко" на выборы в Госдуму - РИА Новости, 13.07.2021
ЦИК выявил недостатки в документах партии "Яблоко" на выборы в Госдуму
Центризбирком выявил недостатки в документах, представленных уполномоченным представителем партии "Яблоко" для заверения федерального списка кандидатов в... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T18:31
2021-07-13T19:59
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Центризбирком выявил недостатки в документах, представленных уполномоченным представителем партии "Яблоко" для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы, следует из постановления ЦИК, принятого на заседании во вторник.Партия "Яблоко" представила в ЦИК России и документы для заверения списков кандидатов на выборы депутатов Госдумы 11 июля. Председатель "Яблока" Николай Рыбаков стал единственным кандидатом в общефедеральной части списка. В федеральном списке партии 306 кандидатов, по одномандатным округам - 159."Мы изучили недостатки в отношении тех кандидатов партии "Яблоко", которые мы хотели бы вынести на заседание, в таком списке у нас 33 человека, документы в целом собраны удовлетворительно", - сказал член ЦИК Антон Лопатин.По закону федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК РФ не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Госдумы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, по результатам рассмотрения заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю политической партии его копию либо отказывает в заверении списка, о чем уполномоченному представителю политической партии выдается мотивированное решение.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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выборы в государственную думу, россия, николай рыбаков, цик рф, госдума рф, политика
ЦИК выявил недостатки в документах партии "Яблоко" на выборы в Госдуму
18:31 13.07.2021 (обновлено: 19:59 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЦИК выявил недостатки в документах партии "Яблоко" по спискам кандидатов на выборы в Госдуму

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Центризбирком выявил недостатки в документах, представленных уполномоченным представителем партии "Яблоко" для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы, следует из постановления ЦИК, принятого на заседании во вторник.
Партия "Яблоко" представила в ЦИК России и документы для заверения списков кандидатов на выборы депутатов Госдумы 11 июля. Председатель "Яблока" Николай Рыбаков стал единственным кандидатом в общефедеральной части списка. В федеральном списке партии 306 кандидатов, по одномандатным округам - 159.
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"Мы изучили недостатки в отношении тех кандидатов партии "Яблоко", которые мы хотели бы вынести на заседание, в таком списке у нас 33 человека, документы в целом собраны удовлетворительно", - сказал член ЦИК Антон Лопатин.
По закону федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК РФ не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Госдумы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.
Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, по результатам рассмотрения заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю политической партии его копию либо отказывает в заверении списка, о чем уполномоченному представителю политической партии выдается мотивированное решение.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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