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В ЦИК прогнозируют высокую конкуренцию на предстоящих выборах в Госдуму
В ЦИК прогнозируют высокую конкуренцию на предстоящих выборах в Госдуму - РИА Новости, 13.07.2021
В ЦИК прогнозируют высокую конкуренцию на предстоящих выборах в Госдуму
Конкуренция на выборах в Госдуму может составлять около 8 кандидатов на место одномандатника, а по федеральным спискам - более 10 кандидатов на место, заявил... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:02
2021-07-13T13:03
выборы в государственную думу
цик рф
госдума рф
политика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Конкуренция на выборах в Госдуму может составлять около 8 кандидатов на место одномандатника, а по федеральным спискам - более 10 кандидатов на место, заявил член ЦИК Игорь Борисов."Мы по представленным документам говорим, что можно ожидать конкуренции по 225 одномандатным округам на уровне 8 кандидатов на место, а если по спискам, там еще выше - более 10", - сказал Борисов в ходе заседания временной комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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выборы в государственную думу, цик рф, госдума рф, политика
В ЦИК прогнозируют высокую конкуренцию на предстоящих выборах в Госдуму
13:02 13.07.2021 (обновлено: 13:03 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ информационном центре ЦИК России в единый день голосования
В информационном центре ЦИК России в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Конкуренция на выборах в Госдуму может составлять восемь кандидатов на место, считают в ЦИК

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Конкуренция на выборах в Госдуму может составлять около 8 кандидатов на место одномандатника, а по федеральным спискам - более 10 кандидатов на место, заявил член ЦИК Игорь Борисов.
"Мы по представленным документам говорим, что можно ожидать конкуренции по 225 одномандатным округам на уровне 8 кандидатов на место, а если по спискам, там еще выше - более 10", - сказал Борисов в ходе заседания временной комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заключительном заседании действующего состава Центризбиркома - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 15:56В России
Для участиях в выборах в Госдуму документы подали 11 партий
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
 
Выборы в Государственную думуЦИК РФГосдума РФПолитика
 
 
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