https://ria.ru/20210713/vtsiom-1741086540.html

ВЦИОМ подсчитал долю счастливых россиян

ВЦИОМ подсчитал долю счастливых россиян - РИА Новости, 13.07.2021

ВЦИОМ подсчитал долю счастливых россиян

Большинство россиян (68%) считают себя счастливыми, следует из опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T14:21

2021-07-13T14:21

2021-07-13T14:55

россия

вциом

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Большинство россиян (68%) считают себя счастливыми, следует из опроса ВЦИОМ.В рамках собственного исследования ВЦИОМ попытался выяснить так называемый индекс счастья россиян. Опрошенным предложили ответить на вопрос о том, счастливы ли они. Ответы расположились в следующем порядке: скорее да (45%), определенно да (38%), скорее нет (10%), определенно нет (5%), затруднились ответить (2%). Индекс счастья, который является разностью между положительными и отрицательными ответами, составил в этом году 68%.По этому показателю настроения россиян вернулись к данным 2016 года, когда индекс счастья также равнялся 68%. В 2017 и в 2019 он составлял 73% и 75% соответственно.Источником данных для исследования стал всероссийский телефонный опрос "Спутник", в котором приняло участие 1600 респондентов старше 18 лет. Опросы проводились 28 января 2021 года и 3 июля 2021 года в 80 регионах страны, 500 городах и ПГТ, а также в 100 селах. Предельная погрешность - 2,5%. Тип выборки – стратифицированная двухосновная случайная, построенная на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.Опрос проводился в рамках совместного мероприятия ВЦИОМ и Ассоциации менеджеров на тему: "KPI по счастью": как сделать сотрудника счастливым". -0-

https://ria.ru/20210708/brak-1740461421.html

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россия, вциом, общество