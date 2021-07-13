https://ria.ru/20210713/vtsiom-1741086540.html
ВЦИОМ подсчитал долю счастливых россиян
ВЦИОМ подсчитал долю счастливых россиян - РИА Новости, 13.07.2021
ВЦИОМ подсчитал долю счастливых россиян
Большинство россиян (68%) считают себя счастливыми, следует из опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:21
2021-07-13T14:21
2021-07-13T14:55
россия
вциом
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587740178_0:130:2000:1255_1920x0_80_0_0_f5448754920f84fec38f14282eaf146c.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Большинство россиян (68%) считают себя счастливыми, следует из опроса ВЦИОМ.В рамках собственного исследования ВЦИОМ попытался выяснить так называемый индекс счастья россиян. Опрошенным предложили ответить на вопрос о том, счастливы ли они. Ответы расположились в следующем порядке: скорее да (45%), определенно да (38%), скорее нет (10%), определенно нет (5%), затруднились ответить (2%). Индекс счастья, который является разностью между положительными и отрицательными ответами, составил в этом году 68%.По этому показателю настроения россиян вернулись к данным 2016 года, когда индекс счастья также равнялся 68%. В 2017 и в 2019 он составлял 73% и 75% соответственно.Источником данных для исследования стал всероссийский телефонный опрос "Спутник", в котором приняло участие 1600 респондентов старше 18 лет. Опросы проводились 28 января 2021 года и 3 июля 2021 года в 80 регионах страны, 500 городах и ПГТ, а также в 100 селах. Предельная погрешность - 2,5%. Тип выборки – стратифицированная двухосновная случайная, построенная на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.Опрос проводился в рамках совместного мероприятия ВЦИОМ и Ассоциации менеджеров на тему: "KPI по счастью": как сделать сотрудника счастливым". -0-
https://ria.ru/20210708/brak-1740461421.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587740178_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_4c22a6d2e77653e6ed0de488f02ace14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вциом, общество
ВЦИОМ подсчитал долю счастливых россиян
14:21 13.07.2021 (обновлено: 14:55 13.07.2021)
Почти 70% россиян считают себя счастливыми, сообщил ВЦИОМ
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Большинство россиян (68%) считают себя счастливыми, следует из опроса ВЦИОМ
.
В рамках собственного исследования ВЦИОМ попытался выяснить так называемый индекс счастья россиян. Опрошенным предложили ответить на вопрос о том, счастливы ли они. Ответы расположились в следующем порядке: скорее да (45%), определенно да (38%), скорее нет (10%), определенно нет (5%), затруднились ответить (2%). Индекс счастья, который является разностью между положительными и отрицательными ответами, составил в этом году 68%.
По этому показателю настроения россиян вернулись к данным 2016 года, когда индекс счастья также равнялся 68%. В 2017 и в 2019 он составлял 73% и 75% соответственно.
Источником данных для исследования стал всероссийский телефонный опрос "Спутник", в котором приняло участие 1600 респондентов старше 18 лет. Опросы проводились 28 января 2021 года и 3 июля 2021 года в 80 регионах страны, 500 городах и ПГТ, а также в 100 селах. Предельная погрешность - 2,5%. Тип выборки – стратифицированная двухосновная случайная, построенная на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ
.
Опрос проводился в рамках совместного мероприятия ВЦИОМ и Ассоциации менеджеров на тему: "KPI по счастью": как сделать сотрудника счастливым". -0-