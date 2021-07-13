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ВЦИОМ подсчитал долю счастливых россиян
ВЦИОМ подсчитал долю счастливых россиян - РИА Новости, 13.07.2021
ВЦИОМ подсчитал долю счастливых россиян
Большинство россиян (68%) считают себя счастливыми, следует из опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:21
2021-07-13T14:55
россия
вциом
общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Большинство россиян (68%) считают себя счастливыми, следует из опроса ВЦИОМ.В рамках собственного исследования ВЦИОМ попытался выяснить так называемый индекс счастья россиян. Опрошенным предложили ответить на вопрос о том, счастливы ли они. Ответы расположились в следующем порядке: скорее да (45%), определенно да (38%), скорее нет (10%), определенно нет (5%), затруднились ответить (2%). Индекс счастья, который является разностью между положительными и отрицательными ответами, составил в этом году 68%.По этому показателю настроения россиян вернулись к данным 2016 года, когда индекс счастья также равнялся 68%. В 2017 и в 2019 он составлял 73% и 75% соответственно.Источником данных для исследования стал всероссийский телефонный опрос "Спутник", в котором приняло участие 1600 респондентов старше 18 лет. Опросы проводились 28 января 2021 года и 3 июля 2021 года в 80 регионах страны, 500 городах и ПГТ, а также в 100 селах. Предельная погрешность - 2,5%. Тип выборки – стратифицированная двухосновная случайная, построенная на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.Опрос проводился в рамках совместного мероприятия ВЦИОМ и Ассоциации менеджеров на тему: "KPI по счастью": как сделать сотрудника счастливым". -0-
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60
россия, вциом, общество
ВЦИОМ подсчитал долю счастливых россиян
14:21 13.07.2021 (обновлено: 14:55 13.07.2021)
 
© Depositphotos / pressmasterДевушка
Девушка - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© Depositphotos / pressmaster

Почти 70% россиян считают себя счастливыми, сообщил ВЦИОМ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Большинство россиян (68%) считают себя счастливыми, следует из опроса ВЦИОМ.
В рамках собственного исследования ВЦИОМ попытался выяснить так называемый индекс счастья россиян. Опрошенным предложили ответить на вопрос о том, счастливы ли они. Ответы расположились в следующем порядке: скорее да (45%), определенно да (38%), скорее нет (10%), определенно нет (5%), затруднились ответить (2%). Индекс счастья, который является разностью между положительными и отрицательными ответами, составил в этом году 68%.
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По этому показателю настроения россиян вернулись к данным 2016 года, когда индекс счастья также равнялся 68%. В 2017 и в 2019 он составлял 73% и 75% соответственно.
Источником данных для исследования стал всероссийский телефонный опрос "Спутник", в котором приняло участие 1600 респондентов старше 18 лет. Опросы проводились 28 января 2021 года и 3 июля 2021 года в 80 регионах страны, 500 городах и ПГТ, а также в 100 селах. Предельная погрешность - 2,5%. Тип выборки – стратифицированная двухосновная случайная, построенная на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
Опрос проводился в рамках совместного мероприятия ВЦИОМ и Ассоциации менеджеров на тему: "KPI по счастью": как сделать сотрудника счастливым". -0-
 
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