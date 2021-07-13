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В МИД рассказали о возвращении заключенных в США россиян
В МИД рассказали о возвращении заключенных в США россиян - РИА Новости, 13.07.2021
В МИД рассказали о возвращении заключенных в США россиян
Москва сделает все для того, чтобы приблизить возвращение Виктора Бута, Константина Ярошенко и других россиян, содержащихся в американских тюрьмах, заявил... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:14
2021-07-13T11:24
роман селезнев
константин ярошенко
виктор бут
сергей рябков
россия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москва сделает все для того, чтобы приблизить возвращение Виктора Бута, Константина Ярошенко и других россиян, содержащихся в американских тюрьмах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы сделаем все как ведомство, чтобы приблизить этот момент, когда семьи Константина Ярошенко, Виктора Бута воссоединятся, когда домой вернется Роман Селезнев, когда многие другие наши соотечественники, оказавшиеся в столь тяжелой жизненной ситуации, смогут вернуться домой ", - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".По его словам, на какой основе это произойдет, ясности нет."Те варианты, те предложения, которые мы делали американцам, к сожалению, не находят у них отклика", - добавил Рябков,
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роман селезнев, константин ярошенко, виктор бут, сергей рябков, россия, сша
В МИД рассказали о возвращении заключенных в США россиян
11:14 13.07.2021 (обновлено: 11:24 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Замглавы МИД Сергей Рябков рассказал о процессе возвращения заключенных в США россиян

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москва сделает все для того, чтобы приблизить возвращение Виктора Бута, Константина Ярошенко и других россиян, содержащихся в американских тюрьмах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы сделаем все как ведомство, чтобы приблизить этот момент, когда семьи Константина Ярошенко, Виктора Бута воссоединятся, когда домой вернется Роман Селезнев, когда многие другие наши соотечественники, оказавшиеся в столь тяжелой жизненной ситуации, смогут вернуться домой ", - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".
Алла Бут - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 23:38Саммит Путина и Байдена
Супруга Виктора Бута прокомментировала итоги встречи Путина и Байдена
По его словам, на какой основе это произойдет, ясности нет.
"Те варианты, те предложения, которые мы делали американцам, к сожалению, не находят у них отклика", - добавил Рябков,
 
Роман СелезневКонстантин ЯрошенкоВиктор БутСергей РябковРоссияСША
 
 
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