https://ria.ru/20210713/vozvraschenie-1741046428.html

В МИД рассказали о возвращении заключенных в США россиян

В МИД рассказали о возвращении заключенных в США россиян - РИА Новости, 13.07.2021

В МИД рассказали о возвращении заключенных в США россиян

Москва сделает все для того, чтобы приблизить возвращение Виктора Бута, Константина Ярошенко и других россиян, содержащихся в американских тюрьмах, заявил... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:14

2021-07-13T11:14

2021-07-13T11:24

роман селезнев

константин ярошенко

виктор бут

сергей рябков

россия

сша

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москва сделает все для того, чтобы приблизить возвращение Виктора Бута, Константина Ярошенко и других россиян, содержащихся в американских тюрьмах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы сделаем все как ведомство, чтобы приблизить этот момент, когда семьи Константина Ярошенко, Виктора Бута воссоединятся, когда домой вернется Роман Селезнев, когда многие другие наши соотечественники, оказавшиеся в столь тяжелой жизненной ситуации, смогут вернуться домой ", - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".По его словам, на какой основе это произойдет, ясности нет."Те варианты, те предложения, которые мы делали американцам, к сожалению, не находят у них отклика", - добавил Рябков,

https://ria.ru/20210616/but-1737327165.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман селезнев, константин ярошенко, виктор бут, сергей рябков, россия, сша