https://ria.ru/20210713/voronezh-1741111448.html

В Воронеже подросток получил ожоги от удара током на крыше поезда

В Воронеже подросток получил ожоги от удара током на крыше поезда - РИА Новости, 13.07.2021

В Воронеже подросток получил ожоги от удара током на крыше поезда

Подросток госпитализирован с ожогами 80% тела после удара током на крыше поезда на железнодорожной станции в Воронеже, возбуждено уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:23

2021-07-13T16:23

2021-07-13T16:40

россия

юго-восточная железная дорога

следственный комитет россии (ск рф)

воронеж

происшествия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Подросток госпитализирован с ожогами 80% тела после удара током на крыше поезда на железнодорожной станции в Воронеже, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.По ее словам, 12 июля примерно в 17.20 подросток 2005 года рождения поднялся на крышу вагона грузового поезда, стоящего на 7 транзитном железнодорожном пути станции Отрожка Юго-Восточной железной дороги, где его ударило током. Пострадавший находится в медицинском учреждении с ожогами около 80% тела различной степени.Позже стала известна причина произошедшего."Подросток хотел сделать селфи. Сейчас он в больнице с ожогами 2-3 степени", - сказал собеседник агентства.По его словам, врачи пока не дают никаких прогнозов.Как информируют местные СМИ, 16-летний школьник был на станции вместе с другими подростками и забрался на вагон-зерновоз ради эффектного снимка."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала Марковская.

https://radiosputnik.ria.ru/20210405/tok-1604345469.html

https://ria.ru/20210527/selfi-1734506740.html

россия

воронеж

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2021

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россия, юго-восточная железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия