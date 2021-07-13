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В Воронеже подросток получил ожоги от удара током на крыше поезда
В Воронеже подросток получил ожоги от удара током на крыше поезда - РИА Новости, 13.07.2021
В Воронеже подросток получил ожоги от удара током на крыше поезда
Подросток госпитализирован с ожогами 80% тела после удара током на крыше поезда на железнодорожной станции в Воронеже, возбуждено уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:23
2021-07-13T16:23
2021-07-13T16:40
россия
юго-восточная железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Подросток госпитализирован с ожогами 80% тела после удара током на крыше поезда на железнодорожной станции в Воронеже, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.По ее словам, 12 июля примерно в 17.20 подросток 2005 года рождения поднялся на крышу вагона грузового поезда, стоящего на 7 транзитном железнодорожном пути станции Отрожка Юго-Восточной железной дороги, где его ударило током. Пострадавший находится в медицинском учреждении с ожогами около 80% тела различной степени.Позже стала известна причина произошедшего."Подросток хотел сделать селфи. Сейчас он в больнице с ожогами 2-3 степени", - сказал собеседник агентства.По его словам, врачи пока не дают никаких прогнозов.Как информируют местные СМИ, 16-летний школьник был на станции вместе с другими подростками и забрался на вагон-зерновоз ради эффектного снимка."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала Марковская.
https://radiosputnik.ria.ru/20210405/tok-1604345469.html
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россия, юго-восточная железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия
В Воронеже подросток получил ожоги от удара током на крыше поезда
16:23 13.07.2021 (обновлено: 16:40 13.07.2021)
Подросток госпитализирован с ожогами 80% тела после удара током на крыше поезда в Воронеже