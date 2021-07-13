Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210713/voronezh-1741111448.html
В Воронеже подросток получил ожоги от удара током на крыше поезда
В Воронеже подросток получил ожоги от удара током на крыше поезда - РИА Новости, 13.07.2021
В Воронеже подросток получил ожоги от удара током на крыше поезда
Подросток госпитализирован с ожогами 80% тела после удара током на крыше поезда на железнодорожной станции в Воронеже, возбуждено уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:23
2021-07-13T16:40
россия
юго-восточная железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Подросток госпитализирован с ожогами 80% тела после удара током на крыше поезда на железнодорожной станции в Воронеже, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.По ее словам, 12 июля примерно в 17.20 подросток 2005 года рождения поднялся на крышу вагона грузового поезда, стоящего на 7 транзитном железнодорожном пути станции Отрожка Юго-Восточной железной дороги, где его ударило током. Пострадавший находится в медицинском учреждении с ожогами около 80% тела различной степени.Позже стала известна причина произошедшего."Подросток хотел сделать селфи. Сейчас он в больнице с ожогами 2-3 степени", - сказал собеседник агентства.По его словам, врачи пока не дают никаких прогнозов.Как информируют местные СМИ, 16-летний школьник был на станции вместе с другими подростками и забрался на вагон-зерновоз ради эффектного снимка."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала Марковская.
https://radiosputnik.ria.ru/20210405/tok-1604345469.html
https://ria.ru/20210527/selfi-1734506740.html
россия
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, юго-восточная железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия
В Воронеже подросток получил ожоги от удара током на крыше поезда
16:23 13.07.2021 (обновлено: 16:40 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

Подросток госпитализирован с ожогами 80% тела после удара током на крыше поезда в Воронеже

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Подросток госпитализирован с ожогами 80% тела после удара током на крыше поезда на железнодорожной станции в Воронеже, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Западно-Сибирская железная дорога - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 18:39
Под Рязанью подросток погиб от удара током на крыше вагона поезда
По ее словам, 12 июля примерно в 17.20 подросток 2005 года рождения поднялся на крышу вагона грузового поезда, стоящего на 7 транзитном железнодорожном пути станции Отрожка Юго-Восточной железной дороги, где его ударило током. Пострадавший находится в медицинском учреждении с ожогами около 80% тела различной степени.
Позже стала известна причина произошедшего.
"Подросток хотел сделать селфи. Сейчас он в больнице с ожогами 2-3 степени", - сказал собеседник агентства.
По его словам, врачи пока не дают никаких прогнозов.
Палка для селфи - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 22:09
В Ярославле девушка погибла, делая селфи на железнодорожном мосту
Как информируют местные СМИ, 16-летний школьник был на станции вместе с другими подростками и забрался на вагон-зерновоз ради эффектного снимка.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала Марковская.
 
РоссияЮго-Восточная железная дорогаСледственный комитет России (СК РФ)ВоронежПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Церковь, ЛГБТ и НАТО. Западное перепутье Грузии
07:53В Забайкалье пострадавшие от июньских паводков начали получать выплаты
07:50На востоке Камчатки произошли еще два землетрясения
07:49В ФРГ заявили о прогрессе в переговорах по "Северному потоку — 2 " с США
07:43СМИ: сотрудники охраны убитого президента Гаити не явились на допрос
07:38У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4
07:26В Туве потребовали закрыть сайт, продающий справки об отсутствии COVID-19
07:22Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду
07:15Названа дата начала выплат на детей школьного возраста
07:06В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами
07:00Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда
07:00Ученые впервые измерили электрическое поле Солнца
06:31Китайские корабли вошли в воды Японии около спорных островов
06:26Число жертв обрушения отеля на востоке Китая выросло до 17 человек
06:15Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане
06:02Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19
05:19В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Мадуро
05:12Названы продукты, которые опасно есть в жару
05:10В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах
05:03При взрыве катера в Хабаровском крае погиб госинспектор
Лента новостейМолния