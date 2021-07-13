https://ria.ru/20210713/voda-1741107909.html

В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций

В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций - РИА Новости, 13.07.2021

В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций

Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции (ЗФС), в результате сокращена подача воды в... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:02

2021-07-13T16:02

2021-07-13T16:02

ситуация в днр и лнр

стаханов

лугансквода

алчевск

луганская народная республика

в мире

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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции (ЗФС), в результате сокращена подача воды в города Стаханов, Кировск, Брянка, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе государственного унитарного предприятия "Лугансквода".Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева." Украинская сторона с 12.00 (совпадает с московским) 13 июля прекратила подачу воды с Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР", - сообщил представитель предприятия.По его словам, причиной остановки подачи воды стало повреждение магистрального водовода от Западной фильтровальной станции (ЗФС-3) на подконтрольной Киеву территории. Представитель пресс-службы уточнил, что в связи с этим сокращена подача воды в подконтрольные ЛНР Стаханов, Кировск, Брянку, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск. "Возобновление подачи воды будет возможно после устранения повреждения на водоводе и вхождения в прежний режим работы магистральных водоводов", - уточнил представитель пресс-службы предприятия.

https://ria.ru/20210712/donbass-1740969121.html

https://ria.ru/20210711/provokatsiya-1740827103.html

стаханов

алчевск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, стаханов, лугансквода, алчевск, луганская народная республика, в мире