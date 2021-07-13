https://ria.ru/20210713/voda-1741011043.html

"Может сделать любой": врач назвал способ выбрать хорошую питьевую воду

"Может сделать любой": врач назвал способ выбрать хорошую питьевую воду - РИА Новости, 13.07.2021

"Может сделать любой": врач назвал способ выбрать хорошую питьевую воду

Единственный точный метод определения качества питьевой бутилированной воды назвал в беседе с радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T02:15

2021-07-13T02:15

2021-07-13T02:15

алексей ковальков

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Единственный точный метод определения качества питьевой бутилированной воды назвал в беседе с радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков.Вода, которую мы пьем каждый день, должна быть функциональной, то есть содержать определенное количество минералов и микроэлементов. Это жизненно важно для нашего организма, подчеркнул врач. Он предостерег от ежедневного употребления дистиллированной воды, которая не имеет в своем составе необходимых компонентов. При этом нужно помнить, что даже брендовая вода может иметь свои особенности в зависимости от региона. Например, в Москве ее берут из одного источника, а где-нибудь еще — из совершенно другого. Поэтому, если вы хотите выбрать качественную воду, нужно обратиться к специалистам, посоветовал врач-диетолог."Нужно взять три-четыре вида воды, которые вы покупаете постоянно, которые вам внушают доверие и нравятся. Залить в бутылки без надписей, пронумеровать их и отвезти в санэпидемстанцию, где вам сделают технический анализ этой воды. И вам скажут, что эта вода из-под крана, в этой воде очень много токсических веществ, в этой воде попадаются стафилококки, а вот эта вода идеальна по микроэлементарному составу, она очень хорошая", — отметил Ковальков.Таким образом вы можете найти идеальную воду, которая выпускается в вашем районе. Анализ стоит очень недорого, это доступно каждому, добавил врач.

https://ria.ru/20210707/pite-1740191914.html

https://rsport.ria.ru/20210625/voda-1738520467.html

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алексей ковальков, россия, здоровье, общество