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"Может сделать любой": врач назвал способ выбрать хорошую питьевую воду
"Может сделать любой": врач назвал способ выбрать хорошую питьевую воду - РИА Новости, 13.07.2021
"Может сделать любой": врач назвал способ выбрать хорошую питьевую воду
Единственный точный метод определения качества питьевой бутилированной воды назвал в беседе с радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T02:15
2021-07-13T02:15
2021-07-13T02:15
алексей ковальков
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Единственный точный метод определения качества питьевой бутилированной воды назвал в беседе с радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков.Вода, которую мы пьем каждый день, должна быть функциональной, то есть содержать определенное количество минералов и микроэлементов. Это жизненно важно для нашего организма, подчеркнул врач. Он предостерег от ежедневного употребления дистиллированной воды, которая не имеет в своем составе необходимых компонентов. При этом нужно помнить, что даже брендовая вода может иметь свои особенности в зависимости от региона. Например, в Москве ее берут из одного источника, а где-нибудь еще — из совершенно другого. Поэтому, если вы хотите выбрать качественную воду, нужно обратиться к специалистам, посоветовал врач-диетолог."Нужно взять три-четыре вида воды, которые вы покупаете постоянно, которые вам внушают доверие и нравятся. Залить в бутылки без надписей, пронумеровать их и отвезти в санэпидемстанцию, где вам сделают технический анализ этой воды. И вам скажут, что эта вода из-под крана, в этой воде очень много токсических веществ, в этой воде попадаются стафилококки, а вот эта вода идеальна по микроэлементарному составу, она очень хорошая", — отметил Ковальков.Таким образом вы можете найти идеальную воду, которая выпускается в вашем районе. Анализ стоит очень недорого, это доступно каждому, добавил врач.
https://ria.ru/20210707/pite-1740191914.html
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алексей ковальков, россия, здоровье, общество
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Единственный точный метод определения качества питьевой бутилированной воды назвал в беседе с радио Sputnik
доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков
.
Вода, которую мы пьем каждый день, должна быть функциональной, то есть содержать определенное количество минералов и микроэлементов. Это жизненно важно для нашего организма, подчеркнул врач. Он предостерег от ежедневного употребления дистиллированной воды, которая не имеет в своем составе необходимых компонентов.
"У нас организм имеет микроэлементарный состав, наша кровь содержит соли разные. Если солей в нашем организме не будет, то импульсы электронные не будут проходить, а это остановка сердца. Поэтому вода должна быть минерализована, но степень минерализации зависит от того, лечебная это вода, столовая или обычная. Не увлекайтесь разными видами вод — пейте просто обычную воду, которая продается в магазине", — сказал эксперт.
При этом нужно помнить, что даже брендовая вода может иметь свои особенности в зависимости от региона. Например, в Москве
ее берут из одного источника, а где-нибудь еще — из совершенно другого. Поэтому, если вы хотите выбрать качественную воду, нужно обратиться к специалистам, посоветовал врач-диетолог.
"Нужно взять три-четыре вида воды, которые вы покупаете постоянно, которые вам внушают доверие и нравятся. Залить в бутылки без надписей, пронумеровать их и отвезти в санэпидемстанцию, где вам сделают технический анализ этой воды. И вам скажут, что эта вода из-под крана, в этой воде очень много токсических веществ, в этой воде попадаются стафилококки, а вот эта вода идеальна по микроэлементарному составу, она очень хорошая", — отметил Ковальков.
Таким образом вы можете найти идеальную воду, которая выпускается в вашем районе. Анализ стоит очень недорого, это доступно каждому, добавил врач.